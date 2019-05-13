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美國汽車售後維修零件設計專利侵權訴訟與零件法案

2019-05-13 11:36北美智權報

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【葉雪美╱北美智權報　專欄作家】

這幾年，隨著日系及韓系汽車在美國市占率的成長，汽車售後市場日韓汽車的維修零組件比例也逐漸提高，日本、韓國的汽車廠開始注意美國的副廠維修零件市場，開始在美國申請的設計專利保護汽車零組件之設計。值得注意的是，這幾年都是美系及歐系的汽車廠相繼提出汽車零組件設計專利侵權訴訟，而日本車廠還在觀望。

※本文摘錄自[美國汽車售後維修零件設計專利侵權訴訟與零件法案]

2018年12月4日，韓國現代汽車公司及現代汽車美國公司在美國加州中部地方法院對台灣帝寶公司及其美國子公司（Maxzone車燈公司）提出專利侵害訴訟，系爭專利是關於汽車前車燈（Headlamp）的18項設計專利（如圖1）。

表1：2018美國汽車市場銷售量前10名車廠排名列表
表1：2018美國汽車市場銷售量前10名車廠排名列表
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圖1：Hyundai的USD 625,551與帝寶的前車燈產品比對圖
圖1：Hyundai的USD 625,551與帝寶的前車燈產品比對圖
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美國汽車售後維修零件市場

在美國，汽車零組件售後市場是一個很重要的產業，具體業務內容包含汽車零組件、配件、輪胎、潤滑油、內外裝改裝、維修更換和碰撞修復，還包括維修工具與設備的銷售等。2017年美國汽車零組件的銷售額達3,479億美元，2018年達到3,705億美元。

美國汽車售後維修與產險公司連結深厚，State Farm案件之後，法院確認保險公司選用符合認證規格的副廠零件維修的合法性，在汽車發生碰撞理賠時，保險公司有權決定使用何種零件來維修被保險的汽車。台灣汽車零組件業者經營外銷比例高達80%，外銷的AM碰撞零組件占了全球約八成，主要外銷國家為美國、日本、中國大陸與英國等，其中美國占45%，日本僅占6%。

替換零件的設計專利保護策略

產品的替換零件是一項重要的業務和主要收入來源。因為要從更換零件銷售中賺錢，廠商也投入相當的費用取得IPR的保護。有些公司是以發明專利來涵蓋製造替換零件的功能或技術，但有些公司則以設計專利來保護其創新的更換零件設計之外觀。

一般而言，在新產品開發過程中應考量產品的維修與零件替換。如果替換零件本身的外觀上有設計特徵（如圖2），以設計專利保護是一種理想的方式。

圖2：產品的消耗或替換零組件之設計專利
圖2：產品的消耗或替換零組件之設計專利
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汽車外觀零組件的設計專利申請趨勢

2005年12月，美國Ford公司向美國國際貿易委員會（ITC）請求設計專利侵權調查，並主張核發全面性排除命令（General Exclusion Order），2007年6月，ITC裁定允許Ford的請求。從此，汽車製造廠商開始在美國申請設計專利來保護汽車外觀上可替換的零件。

2008年至2019年3月，Ford獲准1,028件汽車零組件的設計專利，其中包括170件的車燈設計（如圖3）；GM公司獲准496件汽車零組件的設計專利，Chrysler公司獲准64件，另外，卡車製造商PACCAR也有105件汽車零組件的設計專利。歐系車廠Daimler公司取得509件汽車零組件的設計專利（如圖4），其中包括105件的車燈設計。

圖3：Ford公司的汽車零組件設計專利
圖3：Ford公司的汽車零組件設計專利
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圖4：Daimler公司的汽車零組件設計專利
圖4：Daimler公司的汽車零組件設計專利
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日系車廠Toyota公司獲准577件汽車零組件的設計專利（包括124件的車燈設計），Honda公司取得590件汽車零組件的設計專利，其中包括158件的車燈設計；Nissan公司取得276件汽車零組件的設計專利，包括70件的車燈設計；Subaru公司也有23件汽車零組件的設計專利。韓系車廠Hyundai公司獲准179件汽車零組件的設計專利（如圖5），包括118件的車燈設計。

圖5：Hyundai公司的汽車零組件設計專利
圖5：Hyundai公司的汽車零組件設計專利
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汽車零組件相關的侵權訴訟與IPR案件

長期以來，售後市場零件製造商或供應商除了在侵權訴訟中主張系爭專利不具新穎性、是屬於功能性設計、是顯而易知的設計而無效，甚至主張因權利耗盡而專利權無法執行。另一方面，也以多方複審程序（Inter Partes Review, IPR）打擊汽車製造商。不過，所有的新車設計都是投入大量人力、財力和物力的研發成果，外觀上的零組件也是新穎且獨特的設計，幾乎很難找到優勢證據可使得設計專利無效。


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