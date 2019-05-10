美中對抗已經不只是貿易領域

分享 facebook 【蔡佑駿╱北美智權報 專欄作家】

蘇聯GDP、軍工業、重工業的整體實力可能不到美國的60%，但美國跟蘇聯冷戰對抗超過40年，中國在2018年的整體國力，遠比巔峰時期的蘇聯更強大，和美國的整體國力差距，也比蘇聯和美國的國力差距來的小，所以美國和中國的對戰，耗時數年，甚至數十年，並不誇大，中國和美國雙方都會希望避免軍事戰，在經濟戰、外交戰、網路戰、商業戰、文化戰等戰場就先擊垮對方，不要把戰線拖到實體軍事戰場上，因為那對雙方的傷害都更為巨大。

事實上，美國和中國的劍拔弩張，不是美國總統川普（Donald Trump）先發動的。川普把貿易問題浮到國際外交的檯面上，確實是美國的不滿情緒到高點，但緣由是因為中國多年來的貿易關稅壁壘、網路長城封鎖、不公平商業補貼、外資企業持股限制、以市場脅迫換取技術、一帶一路策略、商業間諜、政治獻金干預美國內政和選舉、政治干預學術、南海航線爭議、操縱匯率等多管齊下地侵害美國利益。如果沒有把上述問題都根本性的解決，中國和美國的對抗短時間內不會落幕，但是要把上述問題都解決，絕不是只有貿易談判能夠處理。

2018年以來，美國政府的動作很多，先是針對法規的修改，讓美國司法部、國土安全部、聯邦調查局等多個執法機構執法有據，除了眾所皆知的貿易戰，川普政府還積極的打擊中國部署在美國境內的各種「間諜」，例如2018年初，當時的美國聯邦調查局（FBI）局長Christopher Wray在美國參議院公開表示，中國政府利用「整體華人社群（the whole of Chinese society）」，用學術之名，從美國學術界進行滲透（infiltrating）。中國政府不只用國家機器來削弱美國，生活在海外的中國移民，也可能是中國政府的情報工具。

FBI的調查發現，美國學術界幾乎每個範疇中，都發現中國借用美國開放的學術環境，從事情報收集。這些中國人不是「傳統」的情報間諜（collectors），包括教授、科學研究人員、學生，廣泛滲透美國大學所有學科，而且不單是美國大城市，連偏遠地區的學校都被中國滲透；他認為，美國學術界有些「天真」的學者，無視外國人滲透學界的危險，這些情報間諜表面上看起來無害，但長期下來對美國民主和智慧財產權的侵略驚人。

孔子學院也成為中國滲透的工具

最典型的就是「孔子學院」和「千人計畫」。當時的美國國家情報局長Dan Coats附和Wray說，中國用十分「巧妙」的方式有效地削弱美國，美國政府的每個主要行動，都被中國用網路攻擊來滲透，中國企圖從美國私人企業包括資訊科技、電信公司以及與美國國防部合作的承包商等竊取資訊，整個美國社會各方面都受中國威脅。因此，美國不能只靠情報部門來對抗中國，美國需要學術界、私人企業界都提升警覺，保衛美國。

2018年10月，美國FBI直接全面調查「千人計畫」的學者，許多華裔科學家被以間諜罪名拘捕，較著名的學者包括美國通用電氣公司主任工程師鄭小清、美國維吉尼亞理工大學教授張以恆、美國氣象專家王春等人，美國研究機構開始開除千人計畫的學者，全面擴大法律規範這些學者，不管學術界或商業界，任何與「孔子學院」和「千人計畫」有關的學者都被貼標籤，即使有關係的學者不是華裔，未來與美國的各項交流合作也會受到限制。

後來中國至少有200名以上的社會科學領域學者、科技領域的華人學者、研究人員，赴美簽證被取消或被行政覆議，因為FBI禁止涉嫌與中國情報機構有聯繫的中國學者進入美國。曾經任職美國中央情報局CIA的美國教授Dennis Wilder公開說，川普政府更為嚴格，因為著名的美國留學生Glenn Shriver被中國招募為間諜，而且被逮捕，美國情報部門風聲鶴唳，日後到中國求學的美國留學生，近期回到美國尋求公務員職務，美國政府會對他們進行背景審查，然後不會予以錄用。

民間企業也是如此，尤其是科技產業，為了杜絕華裔員工可能盜竊公司智慧財產權的風險，乾脆不予錄取，或者改調到低重要性的職位，華裔雇員比例明顯下降，美國國務院的員工Candace Marie Claiborne，因為和中國情報員有情報和利益輸送，遭到美國司法部起訴。從這些現象可以嗅出，美國政府和民間企業，對於中國人和華裔員工，不信任感明顯攀升，就算你是美國人和政府公務員，照樣依法嚴格處理，這些都是Trump執政以後，非常明顯的轉變，中美的對抗，已經不只是貿易領域，連學術和商業領域，全面都受到影響，美國社會在國家安全方面，隱約出現「逢中必反」的氣氛。

反制中國，美國已經開始動用司法手段

此外，美國不只針對在美國境內有涉嫌間諜行為的人士，即使人在美國境外，美國司法部也會採取行動，2018年，美國司法部就透過外交，在歐洲比利時逮捕了一名中共國家安全部情報人員，然後引渡到美國審判，2018年底，中國華為公司副董事長兼財務長孟晚舟在加拿大被捕，美國司法部以23項罪名起訴華為，要求加拿大政府引渡孟晚舟，目前案件延期審理。

美國和中國的外交關係全面惡化，不只是針對國家，美國政府過去一年，層級往下扎根到人事的制裁，而且不只針對間諜和一般中國人民，連中國官員也被制裁。2018年9月，美國政府首次用《以制裁反制美國敵人法案（CAATSA）》，對中國官員進行制裁，過去這項法案只針對伊朗、俄羅斯與北韓官員，但2018年直接凍結中國軍隊裝備發展部部長李尚福在美國司法管轄區的資產，限制他透過美國金融體系進入全球金融市場，然後撤銷李尚福的美國簽證。從美國司法部對上述與中國相關的人事制裁事件，我們不該認為，中美的對戰，只在貿易和外交領域而已，戰場早已遍及學術界和商業界。





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