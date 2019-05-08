平成最後？令和最初！—日本特許法等最新修正動態

分享 facebook 【吾思／資深專利工作者】

今天是2019年4月26日，平成最後一個星期五，今日寫就的這篇文章於是就成為本專欄的「平成最後一篇文章」了。嗯，是嗎？就作者的角度來說，是平成最後一篇文章沒錯，但就北美智權報讀者的角度來說，這篇文章其實是日本專欄的「令和最初的文章」。作為一個跨世代的「昭和人」，在賞著「平成最後的櫻花」同時吃著「平成最後的洋芋片」的時候，想來跟大家聊一聊日本特許界的跨世代修正法案。

在2016年，日本明仁天皇在全國演說中正式向國民表達生前退位的意向時，大家好像對於平成即將結束還沒有深刻的感受。之後隨著天皇退位特例法的制定與公佈，新天皇即位的時間訂定了之後，「平成最後的ＯＯ」的話題就開始在報章雜誌以及網路上熱烈展開，從「平成最後的聖誕節」、日本新年時的「平成最後的紅白歌合戰」和「平成最後的福袋」、「平成最後的情人節」、到「平成最後的櫻花」，年復一年的日常只要冠上了「平成最後」，就變得不一樣了。連洋芋片品牌都特別推出賞味期限到4月30日的「平成最後的洋芋片」。

身為一個「昭和出生，歷經平成，迎接令和」的「昭」「和」人，對於平成的結束特別感到一絲惆悵，也不免俗地想要說一說這個賞味期限快要到的「平成最後」的話題。對，沒錯。日本的特許法等的專利相關法規也趕上了這波「平成最後」浪潮，而且眼看著也會成為「令和最初」的專利相關法規修正案。

話說，在平成31年（2019年）3月1日的時候，特許法等的修正案（特許法等の一部を改正する法律案）通過內閣會議，並於同日正式向第198次國會提出，以進行後續的國會審議。而這第198次國會，是平成31年（2019年）1月28日召開的通常國會，其會期跨越平成與令和兩個年號，預定到今年（令和元年）6月26日為止。既然特許法等的修正案已經送入第198次國會進行審議，所以不但是平成最後的特許法等修正案，也很有希望成為令和最初公布施行的特許法等修正案。

自今年5月1日起，日本的年號將從「平成」改成「令和」 （資料來源：http://www.kantei.go.jp/jp/content/000039555.jpg） 分享 facebook

這次修法的重點在於產業財產權相關之訴訟制度的改善以及意匠制度的強化，有不少重要的改變，值得大家注意。另外，需要注意的是，該次修法內容尚需經過國會審查通過，屆時會再公布正式施行的日期，實際修正的內容也有可能會有所調整。以下介紹該次修法的重要內容。

法律修正案之重點一：特許法修正

此次特許法修正的重點在於特許訴訟制度的充實，包括：在判斷有無侵權時，增設查證制度以協助證據蒐集；以及在確認有侵權時，增加損害額度的計算範圍。

1.查證制度之創設

所謂的查證制度，是在有特許權侵害之可能性的情況下，由中立的技術專家到侵權嫌疑行為人的工廠等侵權行為現場中，進行特許權侵害舉證所必須的調查，再向法院提出報告書。

利用立場中立的技術專家進行查證，可以在侵權訴訟中，協助證據蒐集以判斷有無侵權。

2.侵權損害賠償額計算方法之修正

依據現行特許法，當特許權者的生產販賣能力少於侵權行為人之侵權物販賣數量的時候，特許權人僅能取得相當於其生產販賣能力的賠償，至於侵權行為人販賣的數量當中超出特許權者的生產販賣能力的部分，則無法請求損害賠償。

修法後，對於侵權行為人販賣的數量當中超出特許權者的生產能力的部分，則視為是特許權人授權給侵權行為人進行製造及/或販賣，得以用相當於授權金的金額來估算超出特許權者的生產能力的部分之損害賠償額。

不僅在特許法中有上述關於侵權損害賠償額計算方法之修正，在實用新案法、意匠法以及商標法中都有相同的修正。





【詳細內容請見《北美智權報》236期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】