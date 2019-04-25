從富士康「關燈工廠」看大陸製造業的轉型與升級

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

2019年年初，世界經濟論壇宣布鴻海旗下富士康工業富聯的深圳關燈工廠成為全球十六家「製造業燈塔工廠」之一。「燈塔工廠」指的是在第四次工業革命尖端技術應用整合工作方面先進的製造基地。對於富士康來說，這是一場開始於內部的製造業轉型，以自己的工廠作為實驗場域，展開一場工業互聯網下的大陸製造業革命。

2012年時，工業富聯在成都園區投入第一座關燈工廠，目前在深圳、成都、鄭州、太原等地運行了六座關燈工廠，包括了精密機構件加工工廠、智慧刀具加工工廠、精密組裝、測試及包裝工廠。目前，六座關燈工廠已發展出設備監控維修預測、能耗監控物流配置、品質檢測預判改進、產量優化智慧調度、製程參數調整優化等多項人工智慧應用。工業富聯的深圳關燈工廠，基本上能在熄燈狀態下無人自主作業，由電腦控制全部生產活動，並由機器人取代第一線生產的工人。根據工業富聯提供的數據，此次入選製造業燈塔工廠的深圳關燈工廠，總共導入108台聯網的自動化設備，包括9台SMT（表面黏著技術）設備、21台ASSY（組裝組件）設備、78台測試設備，整體項目完成後，共計節省280位人力，高達88%，並提升效益2.5倍。

富士康認為，關燈工廠不僅只是無人工廠，真正目標是簡化工作流程、加強工作品質並且優化決策的無憂工廠；同時改變人力結構，從傳統的以人為中心，變成以數據為中心的管理，這才是關燈工廠的意義。工業富聯在專門生產智慧手機等電氣設備組件的工廠中，採用全自動化製造流程，配備機器學習和AI設備自動優化系統、AI維護系統和智慧生產實時狀態監控系統，將生產效率提高30%，庫存周期降低15%，世界經濟論壇認為，深圳關燈工廠真正實現關燈目標，同時也是第一家機器學習和工業人工智慧的無憂工廠。

圖一、工業富聯簡介 （圖片來源：富士康工業互聯網） 分享 facebook

全球新智造時代來臨

富士康工業互聯網（FII）首席執行官鄭弘孟3月底來台出席「2019鼎新企業高峰年會」，並分享目前大陸工業互聯網的現況。鄭弘孟表示，富士康從代工轉變成科技服務，最大的轉變就是從「製造鴻海」，走向「智慧鴻海」。大陸喜歡講「互聯網+」，但工業互聯網有很大不同，工業互聯網是「工業+互聯網」，工業互聯網、農業互聯網和健康互聯網是富士康極力推動三大互聯網，富士康發展工業互聯網的宗旨，是要「讓沒有工業的地方開始發展工業」。

鄭弘孟指出，從2016到2025年，全球大數據流程量將有高達10倍的成長（16ZB成長到163ZB），2016年全球數據量約16ZB，預估2025年將成長至163ZB，其中物聯網帶動來自嵌入式裝置的資料成長，資料來源包括安全監控攝影機、智慧電錶、RFID讀取器、加油站、智慧設施、機器、機器人、交通工具、穿戴式裝置等。工業互聯平台包括工業雲計算、邊緣計算、工業大數據和工業人工智慧，全球工業互聯網平台成長速度快，2018年產值從150億美元，成長到2025年的2600億美元 。為因應這股趨勢，鄭弘孟呼籲台灣的中小企業，要加快數字化轉型的腳步，台灣有好的基礎，應該要建立屬於自己的工業物聯網，進而邁向全球。雖然富士康工業互聯網選擇在大陸上市，但在全球11個國家、4大地區都有服務據點和生產基地，推動工業互聯網。

工業互聯網本身不只是人工智慧而已，而是從數據採集到應用的整體系統工程。鄭弘孟指出，傳感互聯、工業大數據、工業人工智能是工業互聯網賦能的三部曲，首先要有數據才能夠傳感互聯，產生更多的數據。所有的消費物聯網和社交物聯網的數據，都來自消費者，是非結構性的；但工業互聯網不一樣，數據是結構性、收斂的，並且是由業者本身創造出來的，因此製造業和企業不會輕易分享數據，因為裡面有很多know how。有別於傳統互聯網專注餘人與人、人與物之間的資料交換，工業互聯網的關鍵要素，是連接人、感測器、生產設備與機器人等數據協作，製造業最寶貴的就是手上的生產數據。





分享 facebook

【詳細內容請見《北美智權報》235期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】