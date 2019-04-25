修訂逃犯條例與偷食那個比較重要？

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

這一陣子，台灣最熱門及最多人關心的話題莫過於2020總統大選，而且這個話題還會延續很久。那隔一個台灣海峽的香港呢？雖然最近熱潮已稍退，但毫無疑問的首選該是「安心偷食」事件。究竟是民眾被媒體牽著鼻子走還是媒體順應民意，刊登「大部分人」想要看的新聞、希望知道的「真相」？這有點像雞生蛋還是蛋生雞的問題，很難有「對」的答案……

前陣子「安心偷食」的新聞覆蓋了整個香港媒體的版面，不管是平面媒體、電子媒體或是各大社群網站都無一例外，霎時成為了全港、甚至是整個華人圈最重要的大事，微博的搜尋熱度也是一下子衝上雲霄。於是，有「正義之士」開始質疑「無知」的民眾為什麼對有重大切身關係的議題莫不關心，反而熱衷於跟自己毫無關係的明星八掛？他們口中的「有重大切身關係的議題」是指最近港府幾近要強勢通過的修訂逃犯條例。

筆者認為民眾追求「煽、色、腥」新聞的現象不能單怪媒體，其實不只庶民報紙蘋果日報，就連「德高望重」的華盛頓郵報 (The Washington Post) 都認為兩件新聞同樣重要，所以同樣都有見報，至於如何選擇，剩下就是讀者的問題了。

華盛頓郵報同時報導香港政府修訂《逃犯條例》及「安心偷食」新聞；圖片來源：The Washington Post電子報截圖。 分享 facebook

為什麼一般人對修訂《逃犯條例》無感？

如果以上兩條新聞同時呈現，大部分人都會先去關心明星八掛，除了比較「有趣」外，一般人多數會認為「逃犯」兩個字跟自己沾不上邊，所以並不重要。在他們心目中，應該只有殺人放火姦淫虜掠才算是犯人，這種想法只能說好天真好傻。

嚴格來說，香港政府修訂《逃犯條例》對很多人都有影響，即使你不是香港人，也不是居住在香港的外國人。為什麼呢？這要從修訂《逃犯條例》的源由說起。

香港保安局局長李家超 於今年2月28日發表了一份題為「修訂有關逃犯及法律協助條例填補法律缺陷」的公開聲明，以下為部分聲明內容：

保安局在2019年2月15日向立法會提交建議，修訂現有《逃犯條例》及《刑事事宜相互法律協助條例》，這源於一宗發生在台灣的殺人案，涉嫌港人殺害另一名港人後返回香港。由於香港與台灣沒有簽訂協議，而現時亦沒有適用的法律，所以縱使台方已提出法律協助及移送疑犯的要求，香港未能處理。此案凸顯了嚴重的法律缺陷，我們必須填補，不能讓嚴重罪犯逃避法律制裁。 保安局的立法建議，是以同一標準、互相尊重的原則，讓香港與未有簽訂長期協議的世界上任何一個地方，在雙方同意下，可以用單一個案的方式，處理協助及移交逃犯的請求。單一個案移交只是過渡性以填補制度法律漏洞的特別安排，不適用於有長期協議的地方，長期協議仍然是主要和主體的移交逃犯安排。 現時條例訂明不適用於香港以外中國其他部分，要讓香港可與世界上任何一個地方，以個案形式處理協助及移交請求，我們必須取消這限制。 政府建議倣效英國及加拿大等國家的法律和做法，由行政長官簽發證明書以啟動個案移交程序，把疑犯交由法庭作聆訊及判決。英國是由內政大臣簽發，而加拿大是由外交部長簽發。 建議的個案移交安排，會全面保留及應用已運作超過21年的《逃犯條例》內所有人權保障，有關保障參考了聯合國的範本和國際慣例，包括： i) 該行為如發生在香港，必須也屬於干犯了香港的刑事罪行； ii) 罪行必須屬於《逃犯條例》中訂明的46項嚴重罪類； iii) 會對該人執行死刑的不移交； iv) 政治性質的罪行不移交(不論在請求中如何描述)； v) 縱使請求宣稱是因某罪行而提出，但實際上是由於政治意見、種族、宗教、國籍的不移交； vi) 該人可能因其政治意見、種族、宗教或國籍，在審訊時蒙受不利或被懲罰、扣留或其人身受到限制的不移交。

即使了解了修訂《逃犯條例》的原由及內容，可能還是會覺得與自己的關係沒有很密切，尤其是當中聲明「會全面保留及應用已運作超過21年的《逃犯條例》內所有人權保障」，其中iv、v及vi好像感覺很安全，不會因為這些莫須有的罪名被移送到對岸。但是，魔鬼藏在細節裡，其中「ii) 罪行必須屬於《逃犯條例》中訂明的46項嚴重罪類」才是致命關鍵。雖然香港政府於3月29日正式刊憲的《逃犯條例》修例草案將現行的長期引渡協議的46項刪減了了9項，只剩37項，但仍是覆天蓋地，無所不包的。

讀者在本文備註中可以清楚了解37項罪行的內容，其中11、12、20、32、33、 34、36、37項的爭議很大，而且只要有行政長官認定即可移送，對於香港政權不信任的港人，當然有很大的反彈。而且，更有甚之，港府修訂逃犯條例之原意為移送殺人疑犯回中華民國，但在修訂《逃犯條例》草案刊憲時卻表明：「修例目的是為了香港與任何其他地方作出特別移交逃犯安排，包括執行與中華人民共和國的任何其他部份作出相互法律協助」。





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