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解讀台灣農產貿易的實力與危機

2019-04-25 11:35北美智權報

【蔡佑駿╱北美智權報 專欄作家】

台灣農業的實力到底在哪？從數字來看，台灣農產品出口的金額與數量，已經連續十年呈現成長，即使規模遠遠比不上電子製造業，但仍稱得上是穩定發展的產業。唯一的問題，就是對單一市場：中國的依賴程度逐漸提高。因此，持續分散出口市場，以及加強對經營技術的保護，將是台灣農業未來的重要課題。

2018年台灣的出口貿易總額約是3360.5億美元，而農林漁牧等第一產業為主的出口額約54.63億美元，比重約1.63%，相對於台灣的電子科技、製造、化工產品的出口產值，第一產業的出口產值明顯小許多，前15大出口商品項目，都是第二級和第三級產業為主，農業佔台灣GDP比重低於2%。

在台灣經濟進入高度服務業的產業結構以後，農業已經不是影響台灣經濟最大的產業，甚至影響力越來越小，不過這並不代表台灣的第一產業停止發展。事實上，台灣的農業出口仍然維持成長的趨勢。

表1：2018年出口貨物價值 （資料來源：https://cus93.trade...
表1：2018年出口貨物價值 （資料來源：https://cus93.trade.gov.tw/）
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圖1：2006~2018年台灣農林漁畜貿易出口額與出口量 （資料來源：http:...
圖1：2006~2018年台灣農林漁畜貿易出口額與出口量 （資料來源：http://agrstat.coa.gov.tw/sdweb/public/trade/TradeReport.aspx）
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圖2：2006~2018年台灣農業貿易出口額與出口量 （資料來源：http://...
圖2：2006~2018年台灣農業貿易出口額與出口量 （資料來源：http://agrstat.coa.gov.tw/sdweb/public/trade/TradeReport.aspx）
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圖3：2006~2018年台灣農業貿易出口額、進口額與貿易差額 （資料來源：ht...
圖3：2006~2018年台灣農業貿易出口額、進口額與貿易差額 （資料來源：http://agrstat.coa.gov.tw/sdweb/public/trade/TradeReport.aspx）
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實力：台灣農產品出口量能，已經連續十年放大

貿易對台灣是非常重要的經濟環節，所以全球景氣好壞，對台灣的出口貿易影響也相當大。2008年和2015年的全球景氣回溫，台灣的出口貿易也跟著降溫，但是隨著景氣重返擴張趨勢，台灣的農產品出口產值會明顯提升，而且單位出口重量的產值，2016〜2018年更是明顯提升（出口額的成長斜率和出口量的成長斜率落差逐漸擴大），代表台灣農產品出口附加價值是正面成長，而非單純拚出口量。

愈高單價的農產品，愈能透過外國需求的貿易行為來產生消費市場，對於台灣這種土地使用成本相對高的國家來說，非常有幫助，所以農業的貿易逆差沒有持續擴大，2018年的貿易逆差額甚至降到近年最低。

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