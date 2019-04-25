放水養魚！大陸啟動人民幣2兆元大規模減稅降費措施

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

大陸國務院總理李克強在今年十三届全國人大二次會議進行政府工作報告時宣布，2019年將實施更大規模的減稅，這次減稅著眼在「放水養魚」，是減輕企業負擔、激發市場活力的重大舉措，同時也是大陸完善稅制、優化收入分配格局的重要改革，製造業將是這一波降稅最大的受惠產業。

大陸新增值稅稅率4月1日起上路

大陸從2012年就開始一連串的增值稅改革減稅政策，並啟動營業稅改徵增值稅試點，鼓勵企業擴大投資、升級技術、加強研發；近三年來更連年調降增值稅稅率，只要濟發展有需要，就有增值稅改革動作。繼2018年的一系列降稅措施後，大陸總理李克強3月5日於兩會中宣佈2019工作報告，明確宣示將實施更大規模的減稅降費措施，確保主要行業稅負明顯降低，當中包括降低製造業和小微企業的稅收負擔，製造業等行業的值稅稅率將從現行的16%增降至13%，而交通運則從10%稅率則下降至9%。

根據今年3月5日發佈的2019年《政府工作報告》，大陸將啟動規模達人民幣2兆元的減稅降費措施，其中減稅約占七成，並以增值稅改革為重點，隨後《關於深化增值稅改革有關政策的公告》、《關於深化增值稅改革有關事項的公告》、《關於調整增值稅納稅申報有關事項的公告》、《關於發佈出口退稅率文庫2019B版的通知》以及《關於印發〈2019年深化增值稅改革納稅服務工作方案〉的通知》等具體文件陸續出爐。

表一、調降增值稅稅率 （資料來源：KPMG） 分享 facebook

大陸新的增值稅稅率從4月1日起實施，全年將為進口企業減少進口環節的增值稅約人民幣2250億元，有效降低進口企業稅負和資金壓力；同時，跨境電商零售進口增值稅稅率也同步下調，以2018年大陸進口貨值靜態測算，減稅政策實施後，今年將為消費者減稅人民幣13.5億元，有利於進一步促進消費。整體來看，減稅的利多行業包括機械設備、化工、汽車、有色金屬、家用電器、建築材料、電腦設備等行業。

製造業為主要減稅對象

根據大陸國家統計局數據顯示，2018年9月至2019年2月期間，大陸製造業採購經理指數連續6個月下降，其中2018年12月到2019年2月更降到臨界值以下，顯示大陸製造業正面臨重重困境。因此，大陸今年3月稅制改革的重要方向，就是為了減輕製造業稅負，全年高達人民幣2億元的更大規模減稅降費，正是以製造業為主要減稅對象。大陸稅務總局也以OPPO集團為例，光是2019年OPPO集團可獲得的減稅效益，估算就超過人民幣12億元。

大陸繼去年針對汽車製造業、軟體和訊息技術服務業等18個行業以及電網企業實行增值稅留抵退稅，此次試行退稅制度進一步取消行業限制，只要企業符合五大條件皆可享受政策，同時將取得不動產支付的進項稅額，由兩年分期抵扣改為一次性全額抵扣，這將對企業未來的新建項目或擴建規劃產生重大影響。 不過，企業在這波減稅中的受惠程度，還是要考量本身對內的涉稅管理、定價策略；以及對外的稅負轉嫁能力，才有機會享受新政所帶來的利多。

大陸再降增值稅，台商宜及早評估因應

安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部會計師劉中惠表示，16%增值稅稅率所覆蓋的行業是最廣的，降低增值稅稅率能改善企業的現金流，但增值稅是一種價外稅，性質與其他稅項不同，可在各交易環節抵扣，最終會轉嫁到消費者身上，所以增值稅稅率下調會直接反映在降低民眾消費成本，理論上企業的盈利不受影響；但實務中，增值稅率的增減不只反映在終端商品價格升降，亦可能對市場供需產生影響，進一步改變企業的利潤水準，因此企業不一定能從增值稅減稅中獲利。

劉中惠進一步解釋，減稅實際效果要看企業對上下游廠商和消費者的議價能力，如果企業不具有議價能力，則降稅紅利將由上下游企業或最終消費者獲得。此外，對於高度競爭程度的行業，增值稅減稅對企業的直接獲利貢獻可能很有限。值得注意的是，有別與內銷業者的情況，不少台商是在大陸設廠進行採購及生產，再出口到台灣或其他海外地區，這次降稅亦未必是贏家。在目前法令下，出口業務本來就適用增值稅0%，此次稅率調降導致可退稅的金額也同步下降，台商應留意是否造成成本變相上升，建議及早檢視目前的供應鏈安排，或是考慮引入其他地區的供應商等備選方案。

安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部協理任之恒則提醒，不論降稅紅利如何分配，最終結果都是交易總價下降、同時可抵扣稅款減少，企業收入的上升必須成本的增加，才能在這場零和遊戲中脫穎而出。任之恒表示，台商宜及早分析其客戶以及供應商的屬性，包括雙方讓利的空間，及早準備後續的價格談判策略，尤其是針對目前要簽訂的業務合同，別忘記應充分考量往後潛在的稅率變化。

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