龐大的運動產業商機要靠IP支撐

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

在北美智權報233期「專訪專利師公會理事長林宗宏 ─ 專利師應多參與公民活動,適時掌握百工百業脈動」一文中,專利師公會理事長林宗宏曾提到,專利師應走入百工百業,因各行各業均需要智慧財產權的保護。由於本身熱愛運動,因此林宗宏選擇了運動產業作為專利師公會第一個走入的產業,與台灣運動產業協會合作,共同呼籲政府重視運動IP發展,並期盼今 (2019) 年成為『運動IP保護元年』 讓運動員不再淪為『盜版標靶』。

當然,選擇運動產業作為專利師公會第一個「入世」的產業不是單純因為林宗宏個人的喜好,更重要的是近年來運動產業蓬勃發展,除了產值不斷成長,商機無限外,運動科技的日新月異也越來越需要IP保護。但另一方面,綜觀台灣運動產業的發展,似乎在IP保護的議題上並未充分重視,除導致紛爭層出不窮之外,實際產能亦無法有效提高。 根據體育署的研究報告,台灣運動產業的產值相較全球發展,僅佔韓國的大約十分之一,更不到日本的二十分之一,只佔全球的0.36%! 而這也是促成專利師公會與台灣運動產業協會攜手合作的一大主因。兩會除已共同簽署「合作備忘錄」,呼籲政府重視運動IP外,雙方也希望今年成為台灣運動IP保護元年,促進產業發產,帶動運動產業的良性循環。

百名職棒球員問卷調查:8成不熟悉「運動IP」 9成以上不清楚諮詢管道也無申請經驗

此外,兩會於中職球員工會的協助下,針對台灣上百位職棒球員進行問卷調查。結果顯示,80%的球員不熟悉什麼是「運動IP」,更不知道IP包含「商標」、「設計專利」、「著作權」、「發明以及新型專利權」這些項目;約75%球員對於運動IP可申請的相對應項目知識了解不足;而64.8%球員對近年運動產業知名的IP侵權案例也無太大的印象。此外,調查中有高達90%以上的球員都不知道若有智財問題應該找誰諮詢,過去也沒有申請過任何運動IP項目的相關經驗。林宗宏對此問卷調查結果並不意外。雖然全球運動IP價值水漲船高,產值高達數十億美元,但台灣的運動產業只有44億新台幣,產值落後的原因來自於運動IP保護觀念不足,即使有朝一日台灣的選手能爭取到世界冠軍、拿到獎金,相較於他國運動員的收益其實也有可能墊底。

從左到右:專利師公會秘書長簡秀如、理事長林宗宏、台灣運動產業協會理事長徐正賢、秘書長潘姿吟。專利師公會提供。

全球年產值超過800億美元 牽動五大關鍵智財權

其實不僅是運動員,一般人對運動產業及智慧財產權的關係也是不甚了了。

美國商會旗下的全球創新政策中心 (U.S. Chamber of Commerce′s Global Innovation Policy Center, GIPC) 於2018年6月分發表的報告《全球運動產業中的智慧財產權》(Intellectual Property in the Global Sports Economy) 指出,智慧財產權在現今的運動產業中已成為一不可或缺的重要元素,而運動產業的發展也必須仰賴智慧財產權。

然而,在一般人傳統印象中,運動產業主要與兩種智慧財產權有密切關係,分別是著作權及商標,前者主要是與運動賽事的轉播權相關,而後者則涵蓋所有賽事及運動員相關的周邊產品。不過,其實運動產業運用專利及營業秘密來保護其內容或創意也相當普遍,只是一般民眾對此了解不多。

● 發明專利

GIPC的報告指出,全球體育用品及運動服飾每年帶出約500億美元的商機,如果涵蓋一些周邊的服務及產品,則全球每年產值將高達840億美元。在增強技術 (enhance technology)發展蓬勃的今天,已經有越來越多廠商致力研發創新的運動產品;在這種情況下,這些產品都需要強而有力的專利保護。GIPC的報告以「運動的」(athletic)或是「運動員」(athletes)為關鍵字,搜尋了Google的專利公開資料庫 (Google Patents Public Datasets),發現有成千上萬件與體育或運動有關的發明專利(美國的utility patent)。其中,在各類運動產業中,高爾夫球類所公開的專利數最大,共計112,256件;而滑雪類則是以110,501件居次(表1)。

表1. 各種運動項目全球專利數前9大排名 (Source: Google Patents; analysis: Pugatch Consilium, 2018)

利用創新發明來輔助運動員提升運動成績聽起來有點抽象,但舉個例子應該就很容易理解。

運動鞋領導品牌Nike的「Nike Waffle Trainer」就是一個好例子。Nike的創辦人Bill Bowerman本來一直都在為如何增加訓練鞋的摩擦力及吸震能力而煩惱,終於有一個早上他在製作鬆餅(Waffle)當早餐時,靈感來了。Bowerman想到一個關於運動鞋設計的點子,就是將鞋底製作成如鬆餅一樣的溝槽形狀,來增加運動鞋在跑道上的抓地力;而且不僅是想一想而已,他還利用太太的鬆餅機將橡膠於鞋底上塑形,製造出一雙性能卓越的跑鞋,取名「Waffle Trainer」。這個Waffle Trainer的創意於1974年2月26日取得美國專利,專利號3,793,750;Nike在取專利後,同年即開始量產「Nike Waffle Trainer」系列產品。







