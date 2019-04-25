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龐大的運動產業商機要靠IP支撐

2019-04-25 11:26北美智權報

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

在北美智權報233期「專訪專利師公會理事長林宗宏 ─ 專利師應多參與公民活動，適時掌握百工百業脈動」一文中，專利師公會理事長林宗宏曾提到，專利師應走入百工百業，因各行各業均需要智慧財產權的保護。由於本身熱愛運動，因此林宗宏選擇了運動產業作為專利師公會第一個走入的產業，與台灣運動產業協會合作，共同呼籲政府重視運動IP發展，並期盼今 (2019) 年成為『運動IP保護元年』 讓運動員不再淪為『盜版標靶』。

當然，選擇運動產業作為專利師公會第一個「入世」的產業不是單純因為林宗宏個人的喜好，更重要的是近年來運動產業蓬勃發展，除了產值不斷成長，商機無限外，運動科技的日新月異也越來越需要IP保護。但另一方面，綜觀台灣運動產業的發展，似乎在IP保護的議題上並未充分重視，除導致紛爭層出不窮之外，實際產能亦無法有效提高。根據體育署的研究報告，台灣運動產業的產值相較全球發展，僅佔韓國的大約十分之一，更不到日本的二十分之一，只佔全球的0.36%！而這也是促成專利師公會與台灣運動產業協會攜手合作的一大主因。兩會除已共同簽署「合作備忘錄」，呼籲政府重視運動IP外，雙方也希望今年成為台灣運動IP保護元年，促進產業發產，帶動運動產業的良性循環。

百名職棒球員問卷調查：8成不熟悉「運動IP」 9成以上不清楚諮詢管道也無申請經驗

此外，兩會於中職球員工會的協助下，針對台灣上百位職棒球員進行問卷調查。結果顯示，80%的球員不熟悉什麼是「運動IP」，更不知道IP包含「商標」、「設計專利」、「著作權」、「發明以及新型專利權」這些項目；約75%球員對於運動IP可申請的相對應項目知識了解不足；而64.8%球員對近年運動產業知名的IP侵權案例也無太大的印象。此外，調查中有高達90%以上的球員都不知道若有智財問題應該找誰諮詢，過去也沒有申請過任何運動IP項目的相關經驗。林宗宏對此問卷調查結果並不意外。雖然全球運動IP價值水漲船高，產值高達數十億美元，但台灣的運動產業只有44億新台幣，產值落後的原因來自於運動IP保護觀念不足，即使有朝一日台灣的選手能爭取到世界冠軍、拿到獎金，相較於他國運動員的收益其實也有可能墊底。

從左到右：專利師公會秘書長簡秀如、理事長林宗宏、台灣運動產業協會理事長徐正賢、秘...
從左到右：專利師公會秘書長簡秀如、理事長林宗宏、台灣運動產業協會理事長徐正賢、秘書長潘姿吟。專利師公會提供。
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全球年產值超過800億美元　牽動五大關鍵智財權

其實不僅是運動員，一般人對運動產業及智慧財產權的關係也是不甚了了。

美國商會旗下的全球創新政策中心 (U.S. Chamber of Commerce′s Global Innovation Policy Center, GIPC) 於2018年6月分發表的報告《全球運動產業中的智慧財產權》(Intellectual Property in the Global Sports Economy) 指出，智慧財產權在現今的運動產業中已成為一不可或缺的重要元素，而運動產業的發展也必須仰賴智慧財產權。

然而，在一般人傳統印象中，運動產業主要與兩種智慧財產權有密切關係，分別是著作權及商標，前者主要是與運動賽事的轉播權相關，而後者則涵蓋所有賽事及運動員相關的周邊產品。不過，其實運動產業運用專利及營業秘密來保護其內容或創意也相當普遍，只是一般民眾對此了解不多。

● 發明專利

GIPC的報告指出，全球體育用品及運動服飾每年帶出約500億美元的商機，如果涵蓋一些周邊的服務及產品，則全球每年產值將高達840億美元。在增強技術 (enhance technology)發展蓬勃的今天，已經有越來越多廠商致力研發創新的運動產品；在這種情況下，這些產品都需要強而有力的專利保護。GIPC的報告以「運動的」（athletic）或是「運動員」(athletes)為關鍵字，搜尋了Google的專利公開資料庫 (Google Patents Public Datasets)，發現有成千上萬件與體育或運動有關的發明專利（美國的utility patent）。其中，在各類運動產業中，高爾夫球類所公開的專利數最大，共計112,256件；而滑雪類則是以110,501件居次（表1）。

表1. 各種運動項目全球專利數前9大排名 （Source: Google Pat...
表1. 各種運動項目全球專利數前9大排名 （Source: Google Patents; analysis: Pugatch Consilium, 2018）
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利用創新發明來輔助運動員提升運動成績聽起來有點抽象，但舉個例子應該就很容易理解。

運動鞋領導品牌Nike的「Nike Waffle Trainer」就是一個好例子。Nike的創辦人Bill Bowerman本來一直都在為如何增加訓練鞋的摩擦力及吸震能力而煩惱，終於有一個早上他在製作鬆餅（Waffle）當早餐時，靈感來了。Bowerman想到一個關於運動鞋設計的點子，就是將鞋底製作成如鬆餅一樣的溝槽形狀，來增加運動鞋在跑道上的抓地力；而且不僅是想一想而已，他還利用太太的鬆餅機將橡膠於鞋底上塑形，製造出一雙性能卓越的跑鞋，取名「Waffle Trainer」。這個Waffle Trainer的創意於1974年2月26日取得美國專利，專利號3,793,750；Nike在取專利後，同年即開始量產「Nike Waffle Trainer」系列產品。


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【詳細內容請見《北美智權報》235期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報，內容涵蓋：熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章，可幫助業者在充滿競爭的市場中，高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。

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