無懼競爭！匯頂科技CEO張帆：希望成爲一家綜合型晶片公司

【藍天／愛集微】

對於具備一定規模的晶片設計公司而言，有什麽基準可以界定它是否是一家好公司？

「按照國際上通用的標準，綜合毛利率在50%以上的是好公司，60%以上是優秀的公司，40%是平均水平的公司，這是行業內對晶片設計産業基本標準的理解。但是因爲規模不同毛利率會有所不同，總的來講能達到50%以上是一個好公司的標誌，這也是我們進行長期努力的目標」。 近日，匯頂科技CEO張帆在年度業績說明會上如是說。

雖然張帆沒有正面指出匯頂科技的綜合毛利率，但根據財報顯示，2018年，匯頂科技實現營收37.2億元（人民幣，下同），同比增長1.1%。其中，屏下指紋産品給匯頂科技2018年帶來了52.18%的高毛利率，並獲得了19.42億元毛利總額，較2017毛利總額增長10.67%。

在持續增勢的業績以及高毛利的驅動下，匯頂科技已經穩居行業龍頭。據多方數據顯示，2018年，匯頂科技指紋晶片出貨量持續蟬聯全球第一，不斷引領屏下光學指紋行業的發展趨勢，中國本土有超過80%的屏下指紋手機均採用了匯頂科技的指紋晶片。

張帆透露，今年光學指紋晶片在OLED産品上的滲透將進一步加速，匯頂也正針對LCD屏幕指紋進行研發，希望在今年可以讓屏下技術能够適應LCD屏幕。

無懼超聲波方案，下半年推LCD屏方案

2018年，屏下光學指紋開始在採用OLED屏的智慧型手機市場興起，中國本土一線手機品牌紛紛加碼屏下指紋；2019年，屏下光學指紋將會在OLED全面屏手機中進一步滲透，甚至會導入LCD屏的智慧型手機。屏下指紋手機從興起到盛行，匯頂科技功不可沒。

2018年年初，vivo發布業界首款屏下指紋手機vivo X20 Ud，正是採用了匯頂科技第一代屏下光學指紋技術；隨後至年末，華爲Mate RS保時捷版、小米8透明探索版、一加6T、榮耀Magic2、聯想Z5 Pro等新機均採用匯頂科技演進升級的屏下光學指紋技術。

在這些支持屏下光學指紋的智慧型手機中，包含兩大共同點，其一這些手機均是採用OLED屏幕，其二幾乎都是由匯頂科技獨供的屏下光學指紋晶片。

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張帆表示，屏下光學指紋與全面屏手機的設計和製造理念比較吻合，用戶的使用體驗也不錯，現在在OLED手機上獲得了廣泛的應用，其中一個很重要的原因是匯頂在技術上獲得了很大的突破，今年看到的OLED産品使用屏下光學指紋的用量相對於去年會有很大增長。

這從匯頂科技2019年Q1業績中也可以得到驗證。今年一季度，匯頂科技實現營收12.25億元，同比增長114.39%；歸屬於上市公司股東的淨利潤4.14億元，同比增長2039.95%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤3.89億元，同比增長3129.86%。

今（2019）年以來，小米9、iQOO、OPPO Reno、華爲P30系列新機等均由匯頂科技獨供屏下光學指紋晶片，且屏下光學指紋功能還向下延伸至中端智慧型手機，匯頂科技屏下光學指紋晶片將持續放量受益。

不過，任何技術都有生命周期，屏下光學指紋晶片技術也開始迎來友商的競爭。張帆表示：「我們現在看到的主要競爭是超聲波指紋解鎖，兩者對比，我們對光學指紋解鎖更有信心，因爲超聲波方案的成本很高，包括生産製造的過程都更麻煩，而且我們很有信心在性能上，包括用戶體驗和安全性上和超聲波産品進行競爭，並在競爭中獲勝」。

從競爭格局來講，張帆還有另外一個角度的思考，那就是技術本身還有繼續提升的空間，從而帶來更好的用戶體驗。張帆認爲，雖然屏下光學指紋解鎖的體驗現在接近了電容指紋的水準，但是並沒有達到理想的狀態，因此性能還有很大的提升空間。

此外，針對明年5G手機，它的結構要求會産生非常大的變化。張帆稱，目前光學指紋模組還比較厚重，它的結構適應還有不足，存在提升的空間，所以光學屏幕指紋上，今年還會持續不斷地提升它的性能，圍繞著新的5G手機的需求進行産品的改善。

值得一提的是，目前屏下光學指紋技術還只能用在OLED屏上，LCD屏的終端目前還沒辦法導入。匯頂正在持續投入研發，希望讓屏下光學指紋能够在LCD上也推出相應的産品，給廠商提供更多的支持。張帆透露：「我們預計支持LCD的屏下光學指紋産品會在今年下半年有量産方案推出，但是具體什麽時候上市取决于客戶的需求和選擇」。

豐富産品組合，希望成爲綜合型晶片公司

衆所周知，匯頂科技是一家是以指紋晶片起家的IC設計公司，與中國本土衆多IC設計公司不同的是，匯頂科技多年來一步一個脚印，在做到冠絕行業之後，才開始投資擴張。如今的匯頂，也不僅僅只是一家指紋晶片公司。

張帆表示：「公司現在的産品支撑點還比較少，業界可能更多地把我們看成一家指紋晶片公司。其實從公司的長期戰略發展目標來看，我們並不把自己定位成指紋識別的晶片公司，而是希望成爲一家綜合型晶片公司」。

近年來，匯頂科技持續在指紋晶片領域投入研發，同時瞄準IoT和汽車電子等市場，謀求更長遠的發展。同時，借助屏下指紋技術，匯頂科技將光學技術、傳感器技術、低功耗無綫連接技術、軟體技術、算法技術等形成一套組合拳，推出「Sensor+MCU+Security+Connectivity」綜合平臺，以應對支撑市場上豐富的産品變化。

去年，匯頂科技還收購了德國CommSolid，不僅增强公司在物聯網産業的布局，也加速NB-IoT相關産品的開發進程。此外，匯頂還有觸控的産品已經通過了汽車認證，指紋産品也在進行相應的工作，未來也會在汽車領域裡面尋求更多的和汽車廠商合作的機會。

張帆稱：「我們在Mobile device、IoT和汽車電子上的投資布局，都是希望能爲公司的長期成長作出貢獻。這是一個長期努力的過程，未來3-5年會使公司的産品組合變得更加豐富，使我們抗風險的能力持續增加，使我們的成長變得更加均衡」。

不過，目前匯頂科技的主力還是聚焦在移動終端市場，而從今年下半年到明年，5G手機會慢慢替代現在的4G手機，這對手機廠商和産業鏈廠商而言，都將是一場新的革命。

「我相信5G這場新的革命將包含著非常多的機會，對匯頂科技來講，還是應該踏踏實實地本著長期持續艱苦努力的態度，不斷地把一個一個産品做好「。張帆表示，「中國整機品牌，包括華爲、OPPO、vivo和小米在全球的移動智慧型終端市場上都具備很强的競爭力，也具備很强的創新能力。我們很榮幸能够通過技術的創新，跟這些客戶一起爲中國乃至爲全球的消費者提供新的科技體驗」。





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※ 本文由愛集微授權北美智權報刊登



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