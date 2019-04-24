美國商標侵害請求損失利益賠償限於蓄意侵權？2016年Romag Fasteners v. Fossil案

【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

美國商標侵害時能否請求侵害人所獲利益？至今為止，不同巡迴法院採取不同見解，目前大概一半的法院認為要請求侵害人所獲利益，必須證明侵害人為蓄意或惡意。聯邦巡迴上訴法院2016年的Romag Fasteners v. Fossil案，支持第二巡迴法院的見解，認為要請求侵害人所獲利益，仍必須證明其具有蓄意詐欺。

損害賠償之衡平原則

到底侵害商標要請求侵害人所獲利益，是否要證明侵害人具有惡意，美國最高法院至今沒有明確表達見解。1993年出版的「不公平競爭重述」（The Restatement of Unfair Competition），所採取的立場則是，只有在侵害人採取行為時，具有引起混淆或欺騙之意圖，才可請求該商標侵害行為所獲之利益。

美國舊的商標法第1117條(a)規定，當商標權人證明被告違反第1125條(a)侵害商標後，在衡平原則之下（subject to the principles of equity），可求償(1)被告所獲利益，(2)原告所受之任何損失，及(3)訴訟之支出。

在1999年商標法修法前，美國各巡迴法院對於這個問題，則有不同看法。有一派法院認為，由於商標法第1117條有一個「在衡平原則之下」的限制，所以認為必須證明有蓄意，才能侵權被告所獲利益。第二巡迴法院是最典型的代表。

第二巡迴法院認為要有蓄意或惡意才可請求損害賠償

掌管紐約地區的第二巡迴法院，在1992年曾做出George Basch Co., Inc. v. Blue Coral, Inc.案判決，認為在商標法1117條(a)下，原告必須證明侵害人具有蓄意欺騙，才能夠以侵害人所獲利益計算賠償。在1996年的Internat'l Star Class Yacht Racing Ass'n v. Tommy Hilfiger案，第二巡迴法院再次判決，原告必須證明侵權人的行為乃出於惡意（bad faith），才能夠以侵權人所獲利益作為賠償。

第二巡迴法院之所以認為一定要證明具有蓄意，是因為一般的損害賠償可填補原告的損失，若以被告的獲利作為賠償，會有過度賠償的問題。用所獲利益作為賠償，主要是採取嚇阻理論（deterrence theory），不是為了保護商標權人，而是為了保護公眾。甚至，第二巡迴法院除了要求要證明蓄意外，還要求地區法院考量其他因素：1.被告從該違法行為獲利的確定程度；2.其他救濟是否存在或是否適當；3.被告在實行該侵害行為的角色；4.原告是否有遲延；5.原告是否有不潔之手。綜合考量這些重要的因素後，從衡平觀點整體考量，才能決定是否要賠償侵害人所獲利益。

除了第二巡迴法院之外，哥倫比亞特區巡迴法院、第三巡迴法院、第十巡迴法院，在1999年商標法修法前，都採取一定要證明具有蓄意或惡意，才能以侵害人所獲利益請求賠償。

1999年商標法第1117條的修正與蓄意侵權

不過，1999年時，美國商標法第1117條修正，一方面在1125條將商標侵害行為區分為1.(a)一般商標混淆誤認；2.(b)進口行為；3.(c)著名商標淡化理論。進而在1117條修正時，在前後文中增加了一句「….違反1125條(a)，或蓄意（willful）違反第1125條(c)，…」。因此，有人認為，既然在1125條(c)的商標淡化強調蓄意侵權，則在1125條(a)的一般商標混淆沒有強調蓄意，則就算沒有蓄意，也可請求該條的所獲利益賠償。

1999年商標法修法後各法院的立場

在1999年商標法修法，對於商標淡化侵權明確寫上「蓄意」，就有人開始主張，一般商標混淆侵權，並不需要有蓄意，就可以請求侵害人所獲利益。甚至，有法院也接受這個論點。例如，第三巡迴法院在1999年之前，認為請求所獲利益賠償一定要證明侵害為蓄意，但在修法後就改變見解，認為不再需要證明具有蓄意。

目前的狀況，大致區分為三種立場：

第二、第十、哥倫比亞特區巡迴法院，均要求必須證明被告具有惡意（bad faith），法院才可判賠侵權人所獲利益。 第一、第九巡迴法院則採用不同的因素判斷法。但最終的結果大致為，如果侵權人與商標權人有直接競爭關係，就不需要具有惡意，即可請求侵權人獲利。 第三、第四、第五、第六、第七和第十一巡迴法院，認為並不需要證明侵權人為蓄意，就可以請求賠償侵權人獲利。

Romag告Fossil案事實

聯邦巡迴上訴法院2016年的2016年Romag Fasteners v. Fossil案的事實如下。

Romag公司在磁按扣上有專利，並且註冊了商標ROMAG，用該商標銷售自己的磁按扣。而被告Fossil乃設計、行銷、銷售流行配件，包括女用手提包、小的皮件，並委由小公司製造其設計的產品。2002年時，Fossil和Romag簽署契約，約定使用ROMAG的磁按扣於Fossil的產品上。根據該契約，Fossil會指示代工商，向Romag的香港代工廠永業金屬配件製品有限公司（Wing Yip）購買ROMAG的磁按扣。

Fossil所授權的其中一家代工廠Superior皮革公司，在2002年至2008年間，向永業公司購買了上萬個磁按扣。但到2008年8月至2010年11月間， Superior皮革公司只購買了幾千個磁按扣。2010年時，Romag公司的老闆發現，某些Fossil手提包使用了仿冒的磁按扣。因而，Romag於2010年11月22日，向Fossil 提告，主張其侵害專利和商標等。Romag並且於美國的「黑色星期五」大採購日的三天前11月23日，向法院申請暫時禁制令與永久禁制令。

陪審團裁決與一審判決

2014年4月，經過陪審團審判後，陪審團做出裁決，認定Fossil公司構成專利與商標侵害。就專利侵害部分，陪審團判賠合理權利金5萬餘美元；就商標侵害的計算，陪審團則提出二種建議，就不當得利理論（unjust enrichment theory），以Fossil 公司的所獲利益判賠9萬餘美元，就嚇阻理論，以Fossil 公司的所獲利益判賠670萬餘美金。陪審團也認定，ROMAG這個商標對Fossil公司所獲利益的貢獻度為1%。此外，陪審團雖然認為Fossil公司「冷漠不在意」Romag的商標權，但認為Fossil的專利和商標侵害行為並非出於「蓄意」（willful）。

陪審團裁決後，地區法院再進行法律審理。地區法院認為，Romag故意等到黑色星期五之前才提起訴訟，構成「遲延」（laches），故就專利侵害的合理權利金部分，調降18%，扣除遲延期間銷售的侵害。此外，地區法院也認為，由於陪審團認定Fossil的商標侵害並非出於蓄意，所以不能獲得Fossil所獲利益所計算出的賠償。

第二巡迴法院並沒有改變立場

Romag告Fossil案屬於第二巡迴法院管轄區內的案子，只是因為同時涉及專利才由聯邦巡迴上訴法院審理。

聯邦巡迴上訴法院認為，就商標的侵害問題，則要回歸到第二巡迴法院所採取的見解。第二巡迴法院至今並沒有直接回答，到底1999年商標法修正，在解釋上是否會有不同。但是在判決中，仍然維持蓄意欺騙是請求所獲利益的前提。第二巡迴法院在1999年商標法修法後，於2014年的Merck Eprova AG v. Gnosis S.p.A.案中，曾經再次表達，證明被告具有蓄意欺騙，是請求被告所獲利益的前提要件。

聯邦巡迴法院認為仍然要維持蓄意要件

聯邦巡迴法院提出三項理由，認為1999年商標法的修法，並沒有改變這個要件。

第一，1999年商標法之所以要修法，是因為1996年將淡化理論納入商標侵權時，並沒有特別規定其損害賠償的問題，才導致1999年商標法要修改第1117條(a)加入「蓄意違反第1125條(c)」這句話。而立法的過程來看，當時加入這句話的目的，只是為了讓商標淡化的侵權有損害賠償的依據，並沒有想要改變1125條(a)一般商標混淆誤認侵權所要求的蓄意要件。

第二，原本第1117條(a)的「衡平原則之下」這幾個字，在修法時並沒有刪除。第二巡迴法院就是因為這幾個字，才認為要請求侵害人所獲利益，應該要有蓄意侵害的要件。

第三，原告認為，在商標淡化侵害前加上「蓄意」這個字，就可以反面推論，一般商標侵害不再需要蓄意這個要件。但是，這種反面推論，通常都是在同時進行修法，而比較同時修法的二個條文，才可以做這種反面推論。但因為1999年只有在原條文加入「蓄意構成商標淡化侵害」，其他文字都沒有改變，所以不能做此反面推論。

聯邦巡迴上訴法院認為，1999年商標法修正時，對商標淡化侵害求償加上「蓄意」這個要件，並不是要與一般商標混淆誤認侵害能否請求所獲利益做對照；而只是在強調，商標淡化侵害要請求損害賠償（不論請求所受損害或所獲利益），都要具有蓄意。

比較

美國聯邦巡迴上訴法院2016年的Romag Fasteners v. Fossil案，支持第二巡迴法院的立場，認為商標侵害若要請求侵害人所獲利益，仍須證明侵害人具有蓄意或惡意。相較於台灣，商標法第71條允許以各種方式計算損害賠償，包括以侵害商標所獲得之利益。但台灣法院並沒有注意到，侵害人所獲利益並非商標權人實際的損害，會有過度賠償的問題，只有在故意侵權時需要嚇阻這類行為，才需要以所獲利益作為賠償。





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