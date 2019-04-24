親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
會計研究月刊
獨家報導
cheers
管理雜誌
動腦
兩岸商情

影／上海客來台自由行 集體一氧化碳中毒

電影片長vs.膀胱容量：談超長片《復仇者聯盟4》

美國商標侵害請求損失利益賠償限於蓄意侵權？2016年Romag Fasteners v. Fossil案

2019-04-24 11:56北美智權報

【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

美國商標侵害時能否請求侵害人所獲利益？至今為止，不同巡迴法院採取不同見解，目前大概一半的法院認為要請求侵害人所獲利益，必須證明侵害人為蓄意或惡意。聯邦巡迴上訴法院2016年的Romag Fasteners v. Fossil案，支持第二巡迴法院的見解，認為要請求侵害人所獲利益，仍必須證明其具有蓄意詐欺。

損害賠償之衡平原則

到底侵害商標要請求侵害人所獲利益，是否要證明侵害人具有惡意，美國最高法院至今沒有明確表達見解。1993年出版的「不公平競爭重述」（The Restatement of Unfair Competition），所採取的立場則是，只有在侵害人採取行為時，具有引起混淆或欺騙之意圖，才可請求該商標侵害行為所獲之利益。

美國舊的商標法第1117條(a)規定，當商標權人證明被告違反第1125條(a)侵害商標後，在衡平原則之下（subject to the principles of equity），可求償(1)被告所獲利益，(2)原告所受之任何損失，及(3)訴訟之支出。

在1999年商標法修法前，美國各巡迴法院對於這個問題，則有不同看法。有一派法院認為，由於商標法第1117條有一個「在衡平原則之下」的限制，所以認為必須證明有蓄意，才能侵權被告所獲利益。第二巡迴法院是最典型的代表。

第二巡迴法院認為要有蓄意或惡意才可請求損害賠償

掌管紐約地區的第二巡迴法院，在1992年曾做出George Basch Co., Inc. v. Blue Coral, Inc.案判決，認為在商標法1117條(a)下，原告必須證明侵害人具有蓄意欺騙，才能夠以侵害人所獲利益計算賠償。在1996年的Internat'l Star Class Yacht Racing Ass'n v. Tommy Hilfiger案，第二巡迴法院再次判決，原告必須證明侵權人的行為乃出於惡意（bad faith），才能夠以侵權人所獲利益作為賠償。

第二巡迴法院之所以認為一定要證明具有蓄意，是因為一般的損害賠償可填補原告的損失，若以被告的獲利作為賠償，會有過度賠償的問題。用所獲利益作為賠償，主要是採取嚇阻理論（deterrence theory），不是為了保護商標權人，而是為了保護公眾。甚至，第二巡迴法院除了要求要證明蓄意外，還要求地區法院考量其他因素：1.被告從該違法行為獲利的確定程度；2.其他救濟是否存在或是否適當；3.被告在實行該侵害行為的角色；4.原告是否有遲延；5.原告是否有不潔之手。綜合考量這些重要的因素後，從衡平觀點整體考量，才能決定是否要賠償侵害人所獲利益。

除了第二巡迴法院之外，哥倫比亞特區巡迴法院、第三巡迴法院、第十巡迴法院，在1999年商標法修法前，都採取一定要證明具有蓄意或惡意，才能以侵害人所獲利益請求賠償。

1999年商標法第1117條的修正與蓄意侵權

不過，1999年時，美國商標法第1117條修正，一方面在1125條將商標侵害行為區分為1.(a)一般商標混淆誤認；2.(b)進口行為；3.(c)著名商標淡化理論。進而在1117條修正時，在前後文中增加了一句「….違反1125條(a)，或蓄意（willful）違反第1125條(c)，…」。因此，有人認為，既然在1125條(c)的商標淡化強調蓄意侵權，則在1125條(a)的一般商標混淆沒有強調蓄意，則就算沒有蓄意，也可請求該條的所獲利益賠償。

1999年商標法修法後各法院的立場

在1999年商標法修法，對於商標淡化侵權明確寫上「蓄意」，就有人開始主張，一般商標混淆侵權，並不需要有蓄意，就可以請求侵害人所獲利益。甚至，有法院也接受這個論點。例如，第三巡迴法院在1999年之前，認為請求所獲利益賠償一定要證明侵害為蓄意，但在修法後就改變見解，認為不再需要證明具有蓄意。

目前的狀況，大致區分為三種立場：

  1. 第二、第十、哥倫比亞特區巡迴法院，均要求必須證明被告具有惡意（bad faith），法院才可判賠侵權人所獲利益。
  2. 第一、第九巡迴法院則採用不同的因素判斷法。但最終的結果大致為，如果侵權人與商標權人有直接競爭關係，就不需要具有惡意，即可請求侵權人獲利。
  3. 第三、第四、第五、第六、第七和第十一巡迴法院，認為並不需要證明侵權人為蓄意，就可以請求賠償侵權人獲利。

Romag告Fossil案事實

聯邦巡迴上訴法院2016年的2016年Romag Fasteners v. Fossil案的事實如下。

Romag公司在磁按扣上有專利，並且註冊了商標ROMAG，用該商標銷售自己的磁按扣。而被告Fossil乃設計、行銷、銷售流行配件，包括女用手提包、小的皮件，並委由小公司製造其設計的產品。2002年時，Fossil和Romag簽署契約，約定使用ROMAG的磁按扣於Fossil的產品上。根據該契約，Fossil會指示代工商，向Romag的香港代工廠永業金屬配件製品有限公司（Wing Yip）購買ROMAG的磁按扣。

Fossil所授權的其中一家代工廠Superior皮革公司，在2002年至2008年間，向永業公司購買了上萬個磁按扣。但到2008年8月至2010年11月間， Superior皮革公司只購買了幾千個磁按扣。2010年時，Romag公司的老闆發現，某些Fossil手提包使用了仿冒的磁按扣。因而，Romag於2010年11月22日，向Fossil 提告，主張其侵害專利和商標等。Romag並且於美國的「黑色星期五」大採購日的三天前11月23日，向法院申請暫時禁制令與永久禁制令。

陪審團裁決與一審判決

2014年4月，經過陪審團審判後，陪審團做出裁決，認定Fossil公司構成專利與商標侵害。就專利侵害部分，陪審團判賠合理權利金5萬餘美元；就商標侵害的計算，陪審團則提出二種建議，就不當得利理論（unjust enrichment theory），以Fossil 公司的所獲利益判賠9萬餘美元，就嚇阻理論，以Fossil 公司的所獲利益判賠670萬餘美金。陪審團也認定，ROMAG這個商標對Fossil公司所獲利益的貢獻度為1%。此外，陪審團雖然認為Fossil公司「冷漠不在意」Romag的商標權，但認為Fossil的專利和商標侵害行為並非出於「蓄意」（willful）。

陪審團裁決後，地區法院再進行法律審理。地區法院認為，Romag故意等到黑色星期五之前才提起訴訟，構成「遲延」（laches），故就專利侵害的合理權利金部分，調降18%，扣除遲延期間銷售的侵害。此外，地區法院也認為，由於陪審團認定Fossil的商標侵害並非出於蓄意，所以不能獲得Fossil所獲利益所計算出的賠償。

第二巡迴法院並沒有改變立場

Romag告Fossil案屬於第二巡迴法院管轄區內的案子，只是因為同時涉及專利才由聯邦巡迴上訴法院審理。

聯邦巡迴上訴法院認為，就商標的侵害問題，則要回歸到第二巡迴法院所採取的見解。第二巡迴法院至今並沒有直接回答，到底1999年商標法修正，在解釋上是否會有不同。但是在判決中，仍然維持蓄意欺騙是請求所獲利益的前提。第二巡迴法院在1999年商標法修法後，於2014年的Merck Eprova AG v. Gnosis S.p.A.案中，曾經再次表達，證明被告具有蓄意欺騙，是請求被告所獲利益的前提要件。

聯邦巡迴法院認為仍然要維持蓄意要件

聯邦巡迴法院提出三項理由，認為1999年商標法的修法，並沒有改變這個要件。

第一，1999年商標法之所以要修法，是因為1996年將淡化理論納入商標侵權時，並沒有特別規定其損害賠償的問題，才導致1999年商標法要修改第1117條(a)加入「蓄意違反第1125條(c)」這句話。而立法的過程來看，當時加入這句話的目的，只是為了讓商標淡化的侵權有損害賠償的依據，並沒有想要改變1125條(a)一般商標混淆誤認侵權所要求的蓄意要件。

第二，原本第1117條(a)的「衡平原則之下」這幾個字，在修法時並沒有刪除。第二巡迴法院就是因為這幾個字，才認為要請求侵害人所獲利益，應該要有蓄意侵害的要件。

第三，原告認為，在商標淡化侵害前加上「蓄意」這個字，就可以反面推論，一般商標侵害不再需要蓄意這個要件。但是，這種反面推論，通常都是在同時進行修法，而比較同時修法的二個條文，才可以做這種反面推論。但因為1999年只有在原條文加入「蓄意構成商標淡化侵害」，其他文字都沒有改變，所以不能做此反面推論。

聯邦巡迴上訴法院認為，1999年商標法修正時，對商標淡化侵害求償加上「蓄意」這個要件，並不是要與一般商標混淆誤認侵害能否請求所獲利益做對照；而只是在強調，商標淡化侵害要請求損害賠償（不論請求所受損害或所獲利益），都要具有蓄意。

比較

美國聯邦巡迴上訴法院2016年的Romag Fasteners v. Fossil案，支持第二巡迴法院的立場，認為商標侵害若要請求侵害人所獲利益，仍須證明侵害人具有蓄意或惡意。相較於台灣，商標法第71條允許以各種方式計算損害賠償，包括以侵害商標所獲得之利益。但台灣法院並沒有注意到，侵害人所獲利益並非商標權人實際的損害，會有過度賠償的問題，只有在故意侵權時需要嚇阻這類行為，才需要以所獲利益作為賠償。


分享

【詳細內容請見《北美智權報》235期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

北美智權報

《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報，內容涵蓋：熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章，可幫助業者在充滿競爭的市場中，高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。

相關新聞

無懼競爭！匯頂科技CEO張帆：希望成爲一家綜合型晶片公司

2019-04-24 11:59

人比人氣死人 那發明比發明呢？ 淺談日本相同發明之比對

2019-04-24 11:36

大陸國產手機異類：不溫不火的努比亞和備人民幣九億元待訴的深圳傳音

2019-04-24 11:18

非法利用電視劇畫面販售仿冒周邊商品 法院將如何計算損害賠償？

2019-04-24 11:51

劣質專利代理之五宗罪

2019-04-12 11:37

狼群內戰：美國學名藥廠間之專利訴訟趨勢

2019-04-12 11:37

新創企業如何走向規模經營？

2019-04-12 11:37

2025年智慧城市規模逾2兆美元 台灣廠商跨足全球靠A-Team！

2019-04-12 11:37

美國專利制度前瞻：審查效率明顯提升 但外國勢力也日益壯大

2019-04-12 08:42

智慧運輸啟動：新科技如何改善台灣三大交通問題

2019-04-12 08:42

因應專利連結制度 專利法第99條應如何修法？

2019-04-12 08:42

簽了「不可挑戰條款」仍被提起PTAB複審？－ Dodocase VR v. MerchSource案

2019-04-12 08:42

美國經濟前景：成長趨緩 但尚未衰退

2019-04-12 08:42

中國頭號親善大使：探究熊貓外交的淵源與意義

2019-04-12 08:42

在中國銷售的專利產品 專利號標識標註正確嗎？

2019-04-11 14:40

USPTO發布IPR等程序修正動議試辦計畫

2019-04-11 14:40

我國專利複審是否也宜允許分割案申請？對照日本之相關規定

2019-04-11 14:40

專利全球對決高通 蘋果公司一輸再輸 繼續「耍賴」恐得不償失？

2019-04-11 14:40

TIPO廖承威副局長談智財權之取得與應用：觀念與定位很重要

2019-03-28 11:33

專利師應多參與公民活動 適時掌握百工百業脈動

2019-03-28 11:03

美國專利訴訟地之爭議：從蘋果考量關閉美國德州東區門市說起

2019-03-28 11:03

台灣廠商對美國聯邦地方法院專利事件管轄權應有的認識

2019-03-28 11:03

台灣保險業為何選擇投資海外？

2019-03-28 11:03

從AI三大趨勢看台灣廠商的發展策略

2019-03-28 11:03

要突破成長瓶頸 生技業者應善用企業併購

2019-03-28 11:03

美國著作權訴訟敗訴後需賠償哪些訴訟費用？

2019-03-28 11:03

防範非洲豬瘟之餘：關注台灣豬農事業所面臨的困境

2019-03-28 11:03

雙鏡頭已經不夠看！智慧型手機的多鏡頭技術

2019-03-28 11:03

AI加持後 翻譯行業將呈現何種新樣貌？

2019-03-28 11:03

解析Google自動駕駛汽車相關的設計專利布局

2019-03-28 08:41

2019年美國最高法院Rimini Street v. Oracle案-2：訴訟上成本賠償之酌定範圍

2019-03-28 08:40

大陸綜藝節目為何成版權重災區？

2019-03-28 08:39

新零售還是賭博：大陸「幸運盒子」走紅引發的爭議

2019-03-14 10:11

CAFC做出有利於系統請求項專利權人的決定：CENTRAK v. SONITOR TECHNOLOGIES案

2019-03-14 10:11

美國印太戰略正排擠一帶一路倡議

2019-03-14 10:10

2019年石墨烯發展：從近身科技到貼身科技

2019-03-14 10:10

RISC-V架構 引領物聯網時代新風潮

2019-03-14 10:10

USPTO提案修改IPR等程序修正動議攻防規則

2019-03-14 10:10

智慧機械加持 台灣機械業2025年挑戰產值2兆元

2019-03-14 10:10
看更多

熱門文章

車險隨便買就好？少保這3種險 小心賠償壓垮你！

2019-04-08 13:27

記者實地演練 瞎掰的論文6天直送國際會議發表

2019-04-08 14:07

一入宮門深似海 雅子妃的美麗與哀愁

2019-04-08 14:49

調查報導／只要付錢 假論文也能登國際期刊？

2019-04-08 08:49

過度醫療：執行手術淪為醫師的高收入來源？

2019-04-09 14:35

各行「薪情」大公開 想拿高薪鎖定這些熱區

2019-04-09 15:59

一路摸索日皇定位 明仁追求和平貼近人民

2019-04-08 15:20

小學堂／日本買房超好賺？投資客全員逃走中

2019-04-08 12:14

當賴清德碰到韓國瑜 輸贏難定？

2019-04-08 09:35

房子住對了人就旺！3種旺運格局報你知

2019-04-08 12:19

《遠見》專訪賴清德：我要打第一場台灣典範級總統初選

2019-04-08 09:33

獲利看得到不一定吃得到 顧立雄幫壽險公司說出的大實話

2019-04-08 08:51

劣質出版商「奧步」全揭露！學者自保靠這4招

2019-04-08 08:44

找電信專業經理人 就是等死？「門外漢」林之晨pk「老將」井琪

2019-04-08 08:47

韓國瑜：上任兩個多月來 感覺好像過了20年

2019-04-08 09:19

揭開神祕「掃樓」大戶 20年暴富傳奇

2019-04-08 08:47

香港人瘋台灣 成移民新熱點

2019-04-08 15:22

加拿大視移民為生力軍 優渥福利協助上軌道

2019-04-08 15:20

時隔202年日皇生前退位 德仁繼位開啟新時代

2019-04-08 14:47

中美貿易戰惡鬥一年 川普到底是如何完勝習近平？

2019-04-10 13:30

陸客大減、旅館住用率剩6成 房產大亨受不了喊賣

2019-04-10 13:27

這個反問 讓她職位三級跳

2019-04-09 15:59

台、星FinTech同時起跑 新加坡憑什麼衝上世界第一？

2019-04-08 09:36

台南／南科加溫房市 永康房地價穩量增

2019-04-08 12:04

新世代最嚮往企業：誠品二度奪冠 逾半新鮮人第一份工作不打算做超過2年

2019-04-09 15:59

連陽明山別墅都求售 這些年黎智英在台灣賣了多少棟樓？

2019-04-10 14:04

台北／1人享3坪綠地 民生社區坐擁特色環境

2019-04-08 11:42

直擊電子菸銷售大本營 深圳產量冠全球

2019-04-08 08:48

可怕記憶揮之不去？科學家發現大腦中導致恐懼記憶重現的關鍵神經元

2019-04-09 07:24

房貸族注意！踩到這5大地雷就享受不到報稅優惠

2019-04-10 13:28

把「沒定性」變優勢 愈跳槽薪水愈高

2019-04-09 15:59

打破節儉習性 日本35歲以下年輕人消費復甦

2019-04-10 13:26

山陰小京都 島根縣．津和野的幽靜散策

2019-04-09 07:27

現撈活龍蝦、肥美馬蹄蛤 這家火鍋海鮮必收！

2019-04-08 12:17

走過八年歐債危機 歐洲大亂後能否穩健復甦？

2019-04-08 09:37

小心補稅遭罰！今年報稅6大錯誤 你應該避開

2019-04-10 14:35

6個新興崛起成長工作

2019-04-09 15:59

研究：青春期及成年早期重度飲酒 會影響大腦生長速度

2019-04-09 13:16

謝金河×野島剛對談：我看到的邱永漢 》從政治通緝犯變成賺錢之神

2019-04-08 08:51

回歸天性 拒絕揠苗助長 侯佩岑有機教養哲學

2019-04-10 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top