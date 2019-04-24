非法利用電視劇畫面販售仿冒周邊商品 法院將如何計算損害賠償？

【陳秉訓／國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授】

「置入行銷」是電視台增加營收的方法，而置入行銷的商品可能來自供應商或節目製作單位自製。不幸的是有不肖商人會販賣仿冒品，並利用相關節目的片段畫面販售商品。事實上，未經同意的著作利用，會構成著作權侵權行為，例如智慧財產法院104年度民著上易字第16號、105年度民著上易字第1號等二件民事判決與105年度附民上字第4號刑事附帶民事訴訟判決，等均屬於此類案例。

這三個案件涉及同一部電視劇「回到愛以前」，而仿冒品是仿製劇中由節目製作單位自創的商品。在該三案中，法院認定有著作權侵害的行為，並依著作權法第88條第3項的「法院酌定賠償額」說來計算損害賠償金。本文將分析三個判決所呈現的損害賠償計算與其問題。

「回到愛以前」電視劇與相關商品

「回到愛以前」為三立電視與台視合作拍攝的電視劇，於2013年11月3日起，每週日十點在台視播出，並於2014年3月30日播畢。「回到愛以前」的著作權為三立電視所有，劇情講述女主角（由魏蔓飾演）回到過去以改變她和男主角（由姚元浩飾演）的命運。在回到過去之前，女主角給男主角一個手鍊做為信物。該手鍊成事實上是三立電視所策劃的電視劇周邊商品，由MAXin設計公司所設計；另個周邊商品為「補夢網」，雖為美國印地安的文化物品，實際上由花蓮原住民所手工製作。

三件個案之事實背景

三個個案的被告皆擅自將「回到愛以前」的片段畫面，上傳至其所經營的拍賣網站。雖相關畫面不相同，但皆用於行銷相關仿冒品。

第一案：104年度民著上易字第16號民事判決

非法上傳的時間發生於2013年12月間，而仿冒品名為「【回到愛以前】明星同款Bliss 鈦鋼手鍊」。被告為家庭主婦並育有二個小孩，因配偶的工作不穩定，才在網路販賣系爭手鍊商品以貼補家用。被告原願意以5萬元和三立電視和解，但因三立電視要求100萬元賠償金而作罷。因而，被告最後經臺南地方法院以104年度智簡字第38號刑事判決，認為有觸犯著作權法第91條第1項之擅自重製罪及第92條之擅自公開傳輸罪，並處以拘役50日，但可易科罰金。另在同案的刑事附帶民事訴訟判決中，地方法院判被告應賠償5萬元。

第二案：105年度民著上易字第1號民事判決

擅自上傳的時間為2014年3月間，仿冒品為「印地安捕夢網」商品。被告曾以「收入不穩定，經濟困難，無法給付高額賠償金」為由，而願以2萬元與三立電視和解，但三立電視未同意和解。後經臺中地方法院以104年度中智簡字第56號刑事判決，認定被告觸犯著作權法第91條第1項之擅自重製罪，而處以拘役50日，但可易科罰金。另在刑事附帶民事訴訟部分，地方法院判被告應賠償2萬元。

第三案：105年度附民上字第4號刑事附帶民事訴訟判決

擅自上傳的時間為2014年2月間，而仿冒品名稱為「Bliss手鍊鈦鋼手繩」。本案經高雄地方法院以104年度智簡字第49號刑事判決認為，被告侵害三立電視的公開傳輸權，故判處被告拘役20日，但得易科罰金並以1千元折算1日。另在同案的刑事附帶民事訴訟中，地院判被告應賠償1萬元。

智財法院的見解：法院酌定賠償額法

在三件個案中，三立電視認為其可將系爭電視劇畫面授權予他人用於商品的推銷，並據此主張損害賠償，而此計算方法屬著作權授權金之損失。但三立電視卻無法建立侵權行為與授權期待利益間的因果關係。因而，智財法院以「法院酌定賠償額」方式來決定損害賠償金，亦即「如被害人不易證明其實際損害額，得請求法院依侵害情節，在新臺幣一萬元以上、一百萬元以下酌定賠償額」。

在第一個案件中，從露天拍賣網頁之顯示，已販賣的手鍊數量為14個且每件價格為320元，法院考慮「三立電視為公司法人，而被告「教育程度為高中畢業，目前無業，尚有2名子女需撫養，且家庭經濟狀況不佳」，因此認為三立電視得請求之金額，以5萬元為適當。亦即，就「法院酌定賠償額」之計算，本案法院採取「兩造之職業、身分、社會地位、經濟能力及侵害情節等考量因素」。





分享 facebook

【詳細內容請見《北美智權報》235期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】