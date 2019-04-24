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大陸國產手機異類：不溫不火的努比亞和備人民幣九億元待訴的深圳傳音

2019-04-24 11:18北美智權報

【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

「榜上無名，腳下有路？」這或許是對類似深圳傳音、努比亞等在內的幾個大陸手機廠商的最好概括。

根據IDC發布的數據顯示，2018年全球智慧手機共計出貨14.049億台，年同比下滑4.1%。

其中，排名前五的分別是三星、蘋果、華為、小米和OPPO，合計占比超過67.1%，剩餘手機品牌，也就是「其他」的市場份額，合計為32.9%。

簡單說，不論是vivo、魅族，還是錘子、360、努比亞等，抑或是正在籌劃科創板IPO的深圳傳音（全稱「深圳傳音控股股份有限公司」），恐怕都屬於「其他」之中。

不過，儘管身處「其他」之列，不同手機品牌的市場影響力還是千差萬別的。

比如，錘子手機恐怕是要撤出市場，而魅族和努比亞則處在比較尷尬的地位，而vivo和深圳傳音可能市場銷量占比還相對靠前。

其中，努比亞和深圳傳音，屬於相對比較「另類」的兩個。

努比亞：很多產品理念領先，但銷量始終不溫不火

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不可否認，努比亞很多產品系列的設計理念或想法， 都算是當時大陸手機中的「佼佼者」。

2017年10月12日下午，努比亞對外發布無邊框旗艦新品努比亞Z17S和努比亞Z17miniS。

其中，努比亞Z17S採用的「無邊框」設計，在當時市面上的手機還是頗具「賣相」的。

要知道當年蘋果手機發布的旗艦新品iPhoneX首次采用了「瀏海屏」，而當時其他大陸手機廠商爭奪的焦點是「全面屏」。

而當時的「全面屏」其實只是收窄額頭和下巴，離現在類似OPPO Find X等的「全面屏」設計方案還差很多。

而努比亞Z17S在當時的「全面屏」手機中頗具個性，兩側的極窄的「無邊框」設計一下子，把當時類似金立等大陸「全面屏」手機甩在身後。

2018年4月19日，努比亞旗下的電競遊戲手機品牌《紅魔》正式發布，僅比小米投資的遊戲手機《黑鯊》晚了不到一周時間。

可以說，在遊戲手機或電競手機的卡位戰中，努比亞也算頗具先見之明。

如今，在5G商用前夕，抓住柔性屏應用趨勢，努比亞正在籌劃推出自己首款「腕機」。

雖然，類似「柔屏腕機」的應用場景還比較「鶏肋」，尤其是與類似iwatch等智慧手錶相比，實用性還存在很多不確定性。

但是，這個「腕機」領域中的「雞頭」，終究算是被努比亞率先搶占了。

只不過，努比亞如此努力，很多產品也在同時期頗具個性，但是，市場銷量似乎並不搶眼，頗有點「叫好不叫座」的落寞。

深圳傳音：累計出貨量達數億部，但專利量僅三百件

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被一些媒體冠以「非洲手機之王」的深圳傳音，則是大陸手機中的又一個「異類」。

深圳傳音公布的科創板首次公開發行股票招股說明書顯示，2018年公司手機出貨量為1.24億部，根據IDC統計全球市場占有率達7.04%，在全球手機品牌廠商中排名第四；非洲市場占率高達48.71%，排名第一。

不知道是統計方式的原因，還是對手機出貨量的定義有差別，在IDC公開發布的2018年全球智慧手機銷量排名前五的品牌中，並無深圳傳音存在。

儘管深圳傳音的全球市場排名到底是第四還是第六或第七存在著不確定性，但是，深圳傳音的手機年出貨量突破1億部，恐怕還是備受錘子、360甚至努比亞等大陸手機品牌羨慕的。

放眼全球市場，在2016年至2018年期間，全球智慧手機銷售呈現逐年小幅下降趨勢。

IDC發布的數據顯示，2017年全球智慧手機出貨量共計達到14.62億台，較2016年下滑了0.5%。而2018年的出貨量較2017年下滑了4.1%。

而深圳傳音似乎實現了「逆勢」增長，其招股說明書顯示，該公司銷售金額從2016年的人民幣（下同）116.37億元，成長至2018年226.46億元，年均複合增長率為39.5%，手機銷量累計出口突破3億部。


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