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2025年智慧城市規模逾2兆美元 台灣廠商跨足全球靠A-Team！

2019-04-12 11:37北美智權報

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【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

市場研究機構Frost & Sullivan研究報告指出，全球智慧城市所創造的市值，在2025年可望達到2兆美元。台灣在發展智慧城市已累積豐富經驗及實力，廠商們已開始將市場拓展到東南亞國家。只不過，因為台灣不屬於東協成員，台灣廠商要在東南亞發展，光靠一家公司單打獨鬥是不可能的，利用A-Team策略聯盟的方式，或許能找到成功走出去的方法！

全球許多國家都在積極建造智慧城市，Frost＆Sullivan調查指出，智慧城市將創造巨大的商機，預計2025年全球市場規模將超過2兆美元，以北美及亞太地區占比數量最高；人工智慧、個人化醫療、機器人、先進輔助駕駛系統（ADAS）、能源科技，被點名是打造未來智慧城市的五大技術。根據安永調查，2011年至2016年，全球在智慧交通建置上的投資近489億美元，智慧交通將架構在創新及循環發展平台模式資料驅動服務的三大模式上。安永企業管理諮詢服務總經理黃昶勳指出，全球許多城市面臨人口都市化、設施老舊、生活品質、安全的四大問題，需要靠智慧城市來轉型。

台灣在發展智慧城市已有豐富經驗及實力，廠商們已開始將解決方案拓銷到東南亞市場。皇輝科技執行長張智強、同時也是台灣智慧城市發展協會的秘書長，曾帶領公司結合其他廠商拿下2017年台灣智慧城市產業聯盟主辦的系統整合輸出獎。張智強認為，台灣在智慧交通運輸方面已有成熟的相關產業，在全球也極具競爭力。皇輝科技複製過去在台灣捷運、高鐵等軌道通訊的成功經驗，以創新的商業模式參與泰國鐵路工程，並取得泰國國家鐵路公司（SRT）認可的軌道通訊系統整合商資格，帶著台灣廠商一起將MIT產品與技術輸出海外市場。

圖一、皇輝科技股份有限公司執行長張智強出席「2019智慧城市產業A-Team論壇...
圖一、皇輝科技股份有限公司執行長張智強出席「2019智慧城市產業A-Team論壇」。 （吳碧娥／攝影）
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因為2012年台灣高鐵南港延伸案，皇輝科技與日本三菱重工合作承攬軌道通信系統規劃、設計與施工，在彼此信任的基礎下，三菱重工將其在全球多國軌道工程的關鍵技術移轉給皇輝科技，當三菱重工在其它國家執行類似專案工程時，會優先選擇皇輝科技擔任分工夥伴，一同將高鐵軌道通訊整合經驗與工程實績輸出到東南亞國家。目前正在進行的泰國捷運系統紅線（Red Line）建設專案，第一階段包括了軌道工程、架空線系統、供電系統、信號系統、通訊系統和機車車輛的設計和建造，合約總金額約為新台幣323.99億元，預計於2020年完成建設。三菱重工在取得泰國SRT捷運系統紅線建設專案的機電標案後，由三菱重工負責系統設計和採購機電系統，其中軌道通信系統規劃、設計與設備發包採購作業，分包由皇輝科技執行，皇輝再整合四零四科技、光磊科技、祺林工業、固緯電子、亞提斯及捷騰電子電訊等台灣設備與系統廠商，以生態鏈合作的模式整合輸出，未來還有新加坡樟宜機場旅客運輸系統第二期擴充案、曼谷機場捷運及河內捷運系統等合作計畫。

圖二、泰國捷運紅線通訊系統規劃示意圖 （圖片來源：智慧城市暨物聯網產業網）
圖二、泰國捷運紅線通訊系統規劃示意圖 （圖片來源：智慧城市暨物聯網產業網）
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以A-Team模式進入東協國家

皇輝科技的海外市場策略，是先和國際大廠在台灣進行場域試煉合作，提升系統整合能力並培養出合作默契後，進一步取得切入國際供應鏈及輸出海外的機會。張智強形容，「這種站在巨人肩膀上前進國際市場的策略方式，成功迴避海外輸出的可能風險」。由於日本政府的開發援助政策（ODA），讓日本企業參與日本國際協力機構（JICA）的海外援助建設項目，協助日本企業在海外佈局茁壯，台灣廠商若能和日商大型企業合作進軍東協市場，不但能在日本企業的保護傘下，同時還能降低進入東協國家在政治與稅務方面的風險與成本。

張智強表示，在海外策略方面，皇輝科技透過與日系國際大廠合作，以共同承攬國內通訊規劃、設計與工程專案整合的經驗，獲得關鍵技術移轉，提升軟硬體整合技術能力，並深化與日本戰略夥伴的合作關係。由於皇輝在台灣有成功的相關經驗，國際大廠在海外地區執行相關工程專案時，會優先選擇皇輝合作。

因為台灣競爭激烈加上市場經濟規模有限，皇輝決定進軍東南亞市場，但由於台灣不屬於東協國成員，缺乏FTA相關貿易協定的幫助下，加上兩岸間的政治影響，讓台灣廠商推動新南向時難以避免稅務、法令、政治等各項風險，這些額外增加的成本，讓原本具有優勢的MIT產品，喪失國際市場的競爭力。皇輝科技和三菱集團的合作模式，是由三菱集團帶領皇輝進入泰國參與紅線捷運案，三菱集團擔任上包，再由皇輝集團帶著台灣十幾家元件、硬體、軟體公司一起過去曼谷。在這個合作案中，皇輝先拿到主導設計規劃的合約，把規格擬好、設計圖畫好，協助客戶做系統整合、系統測試與專案管理，由於日本客戶希望設計和採購能夠統一，皇輝又得到第二個採購合約，施工則是由泰國公司來承包；因為皇輝要負責先設置一站示範，又獲得第三個合約。目前該案已經實行第三年，張智強認為這個模式運作非常成功。

張智強指出，透過A-Team的合作模式，成功解決了公司稅務、員工簽證和員工稅務的三項問題。台灣外派員工到泰國工作，即使公司分成台灣和泰國兩邊支付員工薪水，泰國還是會要求課台灣這邊的稅，因為日本是東協的一份子，和日本合作夥伴合作，解決了台灣公司會遇到雙邊課稅、收款、工作證取得等問題。起初兩年，皇輝外派的員工都是用觀光簽證到泰國工作，直到第三年透過日本夥伴，才取得正式的工作簽證。張智強也提醒，要在東協國家承攬系統整合工程，必須取得政府核發的證照，不要以為在台灣有做過，就可以直接到東協換證。在東南亞國家發展，一家公司要單打獨鬥進去是不可能的，利用A-Team的策略聯盟方式才會成功。

張智強強調，智慧城市是為了解決問題，智慧城市必須以人為本，改善生活品質、讓生命更美好才是初衷。要建設智慧永續城市，重點在於城市與城市的DNA，規劃必須導入公民參與，市民才是智慧城市的DNA，如果忽略了市民，我們所推動的智慧城市將無法真正替市民解決問題。


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