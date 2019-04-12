2025年智慧城市規模逾2兆美元 台灣廠商跨足全球靠A-Team！

分享 facebook 【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

市場研究機構Frost & Sullivan研究報告指出，全球智慧城市所創造的市值，在2025年可望達到2兆美元。台灣在發展智慧城市已累積豐富經驗及實力，廠商們已開始將市場拓展到東南亞國家。只不過，因為台灣不屬於東協成員，台灣廠商要在東南亞發展，光靠一家公司單打獨鬥是不可能的，利用A-Team策略聯盟的方式，或許能找到成功走出去的方法！

全球許多國家都在積極建造智慧城市，Frost＆Sullivan調查指出，智慧城市將創造巨大的商機，預計2025年全球市場規模將超過2兆美元，以北美及亞太地區占比數量最高；人工智慧、個人化醫療、機器人、先進輔助駕駛系統（ADAS）、能源科技，被點名是打造未來智慧城市的五大技術。根據安永調查，2011年至2016年，全球在智慧交通建置上的投資近489億美元，智慧交通將架構在 創新及循環發展 、 平台模式 、 資料驅動服務 的三大模式上。安永企業管理諮詢服務總經理黃昶勳指出，全球許多城市面臨人口都市化、設施老舊、生活品質、安全的四大問題，需要靠智慧城市來轉型。

台灣在發展智慧城市已有豐富經驗及實力，廠商們已開始將解決方案拓銷到東南亞市場。皇輝科技執行長張智強、同時也是台灣智慧城市發展協會的秘書長，曾帶領公司結合其他廠商拿下2017年台灣智慧城市產業聯盟主辦的系統整合輸出獎。張智強認為，台灣在智慧交通運輸方面已有成熟的相關產業，在全球也極具競爭力。皇輝科技複製過去在台灣捷運、高鐵等軌道通訊的成功經驗，以創新的商業模式參與泰國鐵路工程，並取得泰國國家鐵路公司（SRT）認可的軌道通訊系統整合商資格，帶著台灣廠商一起將MIT產品與技術輸出海外市場。

圖一、皇輝科技股份有限公司執行長張智強出席「2019智慧城市產業A-Team論壇」。 （吳碧娥／攝影） 分享 facebook

因為2012年台灣高鐵南港延伸案，皇輝科技與日本三菱重工合作承攬軌道通信系統規劃、設計與施工，在彼此信任的基礎下，三菱重工將其在全球多國軌道工程的關鍵技術移轉給皇輝科技，當三菱重工在其它國家執行類似專案工程時，會優先選擇皇輝科技擔任分工夥伴，一同將高鐵軌道通訊整合經驗與工程實績輸出到東南亞國家。目前正在進行的泰國捷運系統紅線（Red Line）建設專案，第一階段包括了軌道工程、架空線系統、供電系統、信號系統、通訊系統和機車車輛的設計和建造，合約總金額約為新台幣323.99億元，預計於2020年完成建設。三菱重工在取得泰國SRT捷運系統紅線建設專案的機電標案後，由三菱重工負責系統設計和採購機電系統，其中軌道通信系統規劃、設計與設備發包採購作業，分包由皇輝科技執行，皇輝再整合四零四科技、光磊科技、祺林工業、固緯電子、亞提斯及捷騰電子電訊等台灣設備與系統廠商，以生態鏈合作的模式整合輸出，未來還有新加坡樟宜機場旅客運輸系統第二期擴充案、曼谷機場捷運及河內捷運系統等合作計畫。

圖二、泰國捷運紅線通訊系統規劃示意圖 （圖片來源：智慧城市暨物聯網產業網） 分享 facebook

以A-Team模式進入東協國家

皇輝科技的海外市場策略，是先和國際大廠在台灣進行場域試煉合作，提升系統整合能力並培養出合作默契後，進一步取得切入國際供應鏈及輸出海外的機會。張智強形容，「這種站在巨人肩膀上前進國際市場的策略方式，成功迴避海外輸出的可能風險」。由於日本政府的開發援助政策（ODA），讓日本企業參與日本國際協力機構（JICA）的海外援助建設項目，協助日本企業在海外佈局茁壯，台灣廠商若能和日商大型企業合作進軍東協市場，不但能在日本企業的保護傘下，同時還能降低進入東協國家在政治與稅務方面的風險與成本。

張智強表示，在海外策略方面，皇輝科技透過與日系國際大廠合作，以共同承攬國內通訊規劃、設計與工程專案整合的經驗，獲得關鍵技術移轉，提升軟硬體整合技術能力，並深化與日本戰略夥伴的合作關係。由於皇輝在台灣有成功的相關經驗，國際大廠在海外地區執行相關工程專案時，會優先選擇皇輝合作。

因為台灣競爭激烈加上市場經濟規模有限，皇輝決定進軍東南亞市場，但由於台灣不屬於東協國成員，缺乏FTA相關貿易協定的幫助下，加上兩岸間的政治影響，讓台灣廠商推動新南向時難以避免稅務、法令、政治等各項風險，這些額外增加的成本，讓原本具有優勢的MIT產品，喪失國際市場的競爭力。皇輝科技和三菱集團的合作模式，是由三菱集團帶領皇輝進入泰國參與紅線捷運案，三菱集團擔任上包，再由皇輝集團帶著台灣十幾家元件、硬體、軟體公司一起過去曼谷。在這個合作案中，皇輝先拿到主導設計規劃的合約，把規格擬好、設計圖畫好，協助客戶做系統整合、系統測試與專案管理，由於日本客戶希望設計和採購能夠統一，皇輝又得到第二個採購合約，施工則是由泰國公司來承包；因為皇輝要負責先設置一站示範，又獲得第三個合約。目前該案已經實行第三年，張智強認為這個模式運作非常成功。

張智強指出，透過A-Team的合作模式，成功解決了公司稅務、員工簽證和員工稅務的三項問題。台灣外派員工到泰國工作，即使公司分成台灣和泰國兩邊支付員工薪水，泰國還是會要求課台灣這邊的稅，因為日本是東協的一份子，和日本合作夥伴合作，解決了台灣公司會遇到雙邊課稅、收款、工作證取得等問題。起初兩年，皇輝外派的員工都是用觀光簽證到泰國工作，直到第三年透過日本夥伴，才取得正式的工作簽證。張智強也提醒，要在東協國家承攬系統整合工程，必須取得政府核發的證照，不要以為在台灣有做過，就可以直接到東協換證。在東南亞國家發展，一家公司要單打獨鬥進去是不可能的，利用A-Team的策略聯盟方式才會成功。

張智強強調，智慧城市是為了解決問題，智慧城市必須以人為本，改善生活品質、讓生命更美好才是初衷。要建設智慧永續城市，重點在於城市與城市的DNA，規劃必須導入公民參與，市民才是智慧城市的DNA，如果忽略了市民，我們所推動的智慧城市將無法真正替市民解決問題。





【詳細內容請見《北美智權報》234期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】