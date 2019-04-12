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中國頭號親善大使：探究熊貓外交的淵源與意義

2019-04-12 08:42北美智權報

【林士清／北京清華大學公共管理學院博士生】

「熊貓外交」向來是中國在國際關係裡特有的外交政策工具，熊貓幫助國民政府廢除掉不少不平等條約、熊貓可以緩解蘇聯的軍事壓力、熊貓也成為中美關係破冰的外交官、熊貓更是成為西方媒體表達中國友善時的象徵。由於野外熊貓生存狀況惡化，數量銳減，北京當局宣佈不再向國外贈送大熊貓，而採用熊貓租借的方式，花錢請大熊貓到當地的動物園進行巡展也影響了熊貓的健康，越來越多的動物保護團體聯名，對熊貓租借採取抵制態度。

據聞北京召開兩會期間，來自重慶的人大代表，以個人建議方式要送給高雄市兩隻熊貓。雖然說八字沒有一撇，高雄市觀光局長潘恆旭率先倡議名為「融融」與「雄雄」，韓國瑜市長更加碼更名為「賺大錢」與「發大財」，再次引發台灣對熊貓外交抑或熊貓統戰的議論：貓真的適合離開繁殖地而周遊列國嗎？

與世無爭的熊貓

熊貓常居深山且繁殖不易，在中國巴蜀地區一直是稀有卻不為人知的動物，民間把它稱之為「貘」，甚至是「食鐵獸」。相傳這種熊貓跑到山下，能把城門上的釘子吃得乾乾淨淨，所以當地人都把熊貓視為怪物，並且沒有獵捕價值，就把熊貓趕回巴蜀山脈一帶，熊貓看似懶散且個性溫吞，但面臨陌生的環境仍具有攻擊性，所以在其漫長的存在歷史中，熊貓一直都默默過著與世無爭的日子。

（圖片來源：pixabay）
（圖片來源：pixabay）
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直到1869年的春天，一個名為阿爾曼·戴維的法國傳教士來到了四川，他了是一位傳教士，還是一位動植物學家。戴維當時在四川雅安寶興縣的鄧池溝教堂當神父。某一天，他在返回教堂的途中，一個熱情好客的地主，邀請神父到其家裡做客喝茶，接著神父就被其家裡掛著的一張奇特的「黑白熊」的皮革吸引住了，神父意識到自己發現了一個「新物種」。

法國神父估計這種動物將填補世界動物研究的一個空白，為了得到這種奇特的動物，神父立刻雇傭了20個當地獵人展開搜捕。兩個星期之後，獵人們送來了第一隻黑白熊，遺憾的是他們為了便於攜帶，把它弄死了。神父無奈之下，只好把它做成標本，於是世界上第一隻大熊貓標本就這樣產生了，震驚全世界，湧入不少動物學家和粉絲至四川找尋熊貓，一名美國籍婦女甚至將熊貓偷渡回美國，吸引力可謂驚為天人。

熊貓外交起源於國民政府

其實早在國民黨在中國執政時期，國民政府就把熊貓當成外交工具，換取他國廢除不平等條約。鑒於美國人民對熊貓的喜愛，宋美齡於1941年訪美時，便宣佈向美國贈送熊貓，其目的就是為了對日本抗戰需要，以期獲得美國社會的同情和援助。

共產黨於1949年在北京建政之後，也沿用國民政府時代的「熊貓外交」策略。1957年，正值俄國十月革命勝利40週年之際，北京決定將熊貓「平平」作為國禮送往蘇聯。平平溫順可愛，天熱時愛把整個身體泡在水裡洗澡，是一隻人見人愛的「大寶貝」。可惜莫斯科的氣候與熊貓棲息地四川差異實在太大，當時莫斯科動物園飼養條件有限且飼養員也缺乏照護熊貓的經驗，平平在蘇聯只活了兩三年就去世了。1959年8月，北京又決定送給蘇聯莫斯科動物園第二隻大熊貓「安安」，牠的形象還在1964年莫斯科動物園建園100週年慶典時被印在郵票上。

爾後，中蘇兩國矛盾日積月累終到攤牌之際，蘇聯大量撤回國內專業人士，在共產國際社會大肆批評共產中國發展上的失敗，中共在對蘇聯邊境上受到的軍事壓力甚大。不過，「平安」這兩隻熊貓所發揮的甚用甚大，成為另類的外交官及親善大使，多少緩和對當時中蘇兩國邊軍事境對峙，減少政治上隔空交火和劍拔弩張的局面。

熊貓外交巧妙地牽動中美關係

「熊貓外交」也對1972年中美的雙邊關係破冰影響甚大。美國總統尼克森攜夫人訪問北京，中方安排尼克森夫人赴北京動物園參觀，並與大熊貓進行了親密的接觸，登上美國新聞媒體版面。時任國務院總理的周恩來，不僅將熊貓牌香煙遞給了尼克森夫人，並向尼克森表示將向美國贈送2隻大熊貓。1972年4月，來自四川的大熊貓「興興」和「玲玲」到達美國首都華盛頓，熊貓館開館的第一個月，參觀者就多達100餘萬人次，中美關係因熊貓的到來持續增溫。因為與美國關係的破冰，中共相繼向美國、日本（1972年）、法國（1973年）、英國（1974年）、西德（1974年）、墨西哥（1975年）、西班牙（1978年）等贈送熊貓，熊貓外交可謂空前絕後。

熊貓外交對共產中國的國際形象改善甚多，此一階段的熊貓外交，主要是北京受到當時美蘇冷戰的陰霾，及跟西方世界劍拔弩張的年代裡，溫順、馴良的熊貓，對於提升國際形象發揮了非常大的幫助。熊貓之所以被稱為中國國寶，就是因為熊貓是擔任了外交破冰的角色。不過，到了1980年代，隨著野外熊貓數量銳減，中國老百姓也時常質疑：國寶怎麼能隨意亂送？是以，北京當局停止了向外國無償贈送大熊貓的舉動，改研擬出非常有意思的「熊貓租借」方案。

熊貓租借方案受到抵制

由於野外熊貓生存狀況惡化，數量銳減，中國宣佈不再向國外贈送大熊貓，而採用大熊貓租借的方式：想得到大熊貓的國家可以採用短期借展，花錢請大熊貓到當地的動物園進行巡展，但每天大宗接待遊客影響了大熊貓的健康，越來越多的環境保護團體對大熊貓租借採取抵制態度。大熊貓巡展因此告一段落。根據1975年的《瀕危物種國際貿易公約》，外國動物園只能以租借的方式，以科學研究交換的名義獲得熊貓。

所謂的「熊貓租借」方案，意即在對方支付租金的情況下向外國動物園租借大熊貓，境外地區國家只能租借熊貓，並且每年向中方支付100萬美元租金，租期一般是10年，到期可以選擇是否續約。按照熊貓租借方案的模式，中方可以將一對健康、有繁殖能力的大熊貓送至其他國家地區，進行為期10年的合作研究，其間繁殖的後代歸中方所有。若大熊貓意外死亡，其遺體也歸中方所有。中方可派出技術人員與外方共同進行對大熊貓的研究工作

事實上，中國從一開始的贈送大熊貓，到後來的租借合作研究，再到大熊貓作為使者出訪，「熊貓外交」是中國行使軟實力的一種方式，熊貓成為西方媒體比喻中國友善時的動物，但批評中國不友善時，就會把中國比喻為會噴火的「惡龍」。美國後來對於中國熊貓熱潮減退，中國的熊貓繁殖中心轉而向歐洲和日本市場尋求新的客戶，甚至將熊貓送往香港、澳門及台北。

可愛的熊貓是否成為統戰工具？輿論向來爭議不休，但無論怎麼內建一國兩制或九二共識，熊貓的天性就是與世無爭。


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