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美國經濟前景：成長趨緩 但尚未衰退

2019-04-12 08:42北美智權報

【蔡佑駿╱北美智權報 專欄作家】

FED前主席葉倫（Janet Yellen）公開表示，當前的美國國債殖利率曲線斜率非常平緩，跟過去不一樣，也比較容易出現倒掛的情形，象徵投資人擔憂美國經濟將陷入衰退，Fed或許得在某個時間點考慮降息。美國經濟成長的確在趨緩中，但不是很有陷入衰退的可能性，金融市場對於她的提醒，轉為負面的情緒上升了。

全球經濟最強的大型經濟體，美國在2018年下半年以來，進入景氣修正期，面對中國和美國的貿易戰，美國製造業明顯降溫，象徵民間消費的零售銷售年增率也在降溫，美國股市2018年底大暴跌，美國政府2019年初又遇到政府關門，原本相對穩定的美國景氣，似乎令人擔心了，掌管貨幣政策的聯準會（FED），對於貨幣政策的拿捏，從2018年第三季的相對鷹派，半年內轉變為相對鴿派，不僅2019年預期升息次數降為零，甚至2019年內很可能資產負債表（Balance sheet）都暫停縮減了。

圖1：2014年至今美國製造業PMI變化 （資料來源：https://tradi...
圖1：2014年至今美國製造業PMI變化 （資料來源：https://tradingeconomics.com）
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圖2：2014年至今美國零售銷售年增率（單位：%） （資料來源：https://...
圖2：2014年至今美國零售銷售年增率（單位：%） （資料來源：https://tradingeconomics.com）
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美國景氣擴張，還能持續一陣子

沒錯，美國十年來的景氣復甦，確實很可能在美國總統大選年，畫下休止符，但是2019年還是有喘息空間的，美國景氣不會那麼快就走下坡，一來是美國的民間消費力，會比市場預期的還更強勁，二來是美國許多經濟數據在2019年下半年以後，會進入相對低基期的環境，這會有利於景氣擴張時間的延長。

圖3：2007〜2011年美國年度GDP成長率 （資料來源：https://tr...
圖3：2007〜2011年美國年度GDP成長率 （資料來源：https://tradingeconomics.com）
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2008年第四季，美國年度GDP成長率連四季負成長，不過相對低基期，讓後面連四季景氣跟著大反彈，這對於建立市場信心是非常重要的，因為景氣觸底反彈，讓企業開始恢復擴大投資和雇員的動力，有就業才能帶動民間消費力，繼續維持經濟成長的滾輪。

圖4：1980年至今美國初領失業救濟金人數 （資料來源：https://trad...
圖4：1980年至今美國初領失業救濟金人數 （資料來源：https://tradingeconomics.com）
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圖5：1980年至今美國續領失業救濟金人數 （資料來源：https://trad...
圖5：1980年至今美國續領失業救濟金人數 （資料來源：https://tradingeconomics.com）
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美國經過長期的經濟復甦以後，就業人口不斷創歷史新高，許多家庭的收入進入穩定期，民間財富和儲蓄累積了一定的能量，這支撐了美國近年來的民間消費穩定成長，雖然還是有美國人以債度日，不過以整體美國人的財務統計來看，美國人的民間負債佔可支配的所得比重已經降到40年來的相對低點，儲蓄率還維持在消費率之上，美國人透支消費的情況還不到非常嚴重的地步，經濟還不至於在2019年就出現崩潰，然後進一步導致景氣衰退。


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