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智慧運輸啟動：新科技如何改善台灣三大交通問題

2019-04-12 08:42北美智權報

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

台灣資訊及通訊科技（ICT）服務涵蓋率及網路普及率超過80%、資通訊硬體設備市場佔有率世界第一，加上豐沛的ICT產業鏈及人力資源，成為智慧運輸發展的溫床。但都市道路供給增加無法追上需求成長的速度、偏鄉公共運輸未能解決民眾交通需求，都是台灣亟待解決的交通問題，隨著5G、物聯網、雲端運算、大數據分析、AI發展，為運輸服務發展創造了無限可能，跨域科技整合應用、跨運具交通服務、車路聯網、無人載具和共享概念，成為下一階段台灣智慧運輸發展的重要趨勢。

四年30億元的智慧運輸計畫啟動

為發揮台灣資通訊優勢，解決交通事故損失、偏鄉交通不便、運輸走廊壅塞及公共運輸吸引不足等交通問題，交通部從2017年起，推動為期四年的「智慧運輸系統發展建設計畫」，包括智慧交通安全、運輸走廊壅塞改善、偏鄉交通便捷、運輸資源整合共享、車聯網科技發展應用、智慧運輸科技與基礎研發等計畫，選定以台北宜蘭廊道、花東偏鄉地區與都市生活圈等三大智慧運輸系統做為育成基地。

交通部科技顧問室參事兼管理資訊中心主任王穆衡表示，這項四年的智慧運輸計畫將投入30億元預算；捷運系統光是一公里就要斥資50億元成本，要完成一個硬體系統建設，至少要花上千億預算，相較起來，打造軟體初期先投入30億元並不算多。根據交通部預估，將在2020年降低交通壅塞25%、汽機車肇事率20%；提高公共運輸使用量10%、偏遠地區公共運輸服務可及性20%、創造關聯產業產值300億元。

圖一、智慧運輸發展建設計畫績效指標 （資料來源：交通部）
圖一、智慧運輸發展建設計畫績效指標 （資料來源：交通部）
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交通問題一：智慧交通導入校園，減少機車事故

王穆衡指出，交通事故導致無可承受的社會與經濟嚴重損失，尤其是18～24歲以下學齡族群傷亡最嚴重，其中又有超過八成的傷亡來自機車事故，每年車禍經濟損失佔GDP的2.8～3.3%，漠視交通安全還會帶來慘重的經濟代價。根據交通部統計，2002~2014年汽車與機車數量的平均年成長率，分別為2.05%與1.14%，整體而言，車輛數呈現緩慢成長的趨勢不變，但傷亡肇事數量卻逐年快速攀升中。在此期間，汽車肇事傷亡人數平均年成長率達3.12%、機車肇事傷亡人數平均年成長率更高達12.52%，兩者皆遠大於汽車與機車車輛數每年的平均年成長率，顯見利用ICT科技增進交通安全，對改善台灣交通環境來說是當務之急。

圖二、交通部科技顧問室主任王穆衡出席「2019智慧城市論壇」。 （吳碧娥／攝影）
圖二、交通部科技顧問室主任王穆衡出席「2019智慧城市論壇」。 （吳碧娥／攝影）
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當其他國家從事四輪車智慧時，台灣走的是「兩輪車智慧」，因為18歲至24歲的大專學生，正是機車傷亡最嚴重的族群，交通部選定宜蘭縣淡江大學蘭陽校區、佛光大學及花蓮縣東華大學等三所學校，做為智慧機車安全研發計畫的試驗場域，在校內與校外重要道路及危險路口裝設汽機車的感測設施，並在學生機車上裝置互動感測設備，當機車臨近路口或行駛於山區等危險路段時，路側設備會發送警示訊息至機車上的設備，提醒機車駕駛人注意行駛、提升行車安全，試驗結果成功減少33％事故。

交通問題二：供需失衡，運輸走廊持續壅塞

台灣都市化比率已達80%以上，當人口持續增加且過度集中，將導致交通管理更加困難，高快速道路及地區道路銜接處、縣市交界處、市區大型開發區周邊，都是運輸走廊擁塞發生處。「擁擠」是來自人們的共同選擇，不約而同在同個時間想去同一地點，但道路畢竟是有限的，才會造成嚴重的供需失衡現象。儘管不少人提議興建直鐵或公路，從增加供給去解決問題，但牽涉複雜難度也較高，或許可從「調整需求」的角度，引導民眾改變使用道路的習慣。

王穆衡表示，從問卷調查發現，大家都認為自己是理智的判斷者，能從根據過去的經驗進行正確判斷，但從大數據加以驗證，會發現結果和民眾自己的預期是有落差的。交通部要做的是幫民眾調整出門的時間、做出有別於平常的安排，以eTag讀取器、車輛偵測器（VD）及採用行動通訊資料（Mobile data）等方式擴大即時路況資訊涵蓋面，並建立整合式交通資訊及交控平台，讓系統可以蒐集同時間內不同道路的交通數據，引導民眾做出差異選擇，滿足更多人想去玩的目標，不再只是導引、限制、匝道管制而已。

交通問題三：偏鄉地區公共運輸吸引力不足

傳統的公共運輸由於班次少、路線少、服務可靠性不佳，加上需要轉乘、無法及門（Door-to-door）、旅行時間較長加上使用彈性較低，不像私人交通工具使用上那麼便利，無法產生足夠的吸引力而逐漸流失乘客。對大都市居民來說，只要拿起手機APP就可以知道公車何時來；但在偏鄉地區，公車一天只有三、四班，只要錯過一班公車就要等好幾小時，偏鄉居民以老人、小孩為主，公車班次少又常常不準時，老人寧可騎乘機車也不搭公車，導致機車事故機率增加。王穆衡指出，改善偏鄉交通不能要求偏鄉民眾仰賴手機，而是要提升公車的可靠度，「早到要稍待、晚到要提醒」，透過追蹤、後台管理技術，結合對駕駛的輔導，讓公車到站的準點率從過去四成增加到八成，提高居民搭公車的意願。

圖三、台灣主要交通問題 （資料來源：交通部）
圖三、台灣主要交通問題 （資料來源：交通部）
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物聯網及共享經濟趨勢下，交通運輸也需要「創新服務模式」，手機APP顛覆交通服務，個人化整合運輸模式日益受到重視。王穆衡強調，交通解決方案不該只有建設或破壞的角度，在軟體的部分還有很多著力點，前提是要具備因應問題的思維：打破典範、重建制度，我們現在所仰賴的法律並非永遠都是對的存在，在改變同時也要讓既存的組織團體跟著調整。更重要的是，交通管理必須打破疆界：不是只有學交通的才能管交通，科技、通訊、服務、農業、醫療等各種專長的人都應該結合在一起，不要在同一個窠臼裡找答案，以人為核心去改變和學習，才能讓移動真正成為一項服務（Mobility as a service）。


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