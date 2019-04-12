美國專利制度前瞻：審查效率明顯提升 但外國勢力也日益壯大

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

雖然美國在智慧財產權上，有著無庸置疑的領導地位，但近年來也遭遇不少國家的強力挑戰，例如中國也正積極地調整專利制度，更重金補助企業申請專利。另外，持續整合中的歐盟，以及同樣是科技大國的日本，也都是美國不可忽視的對手。這種情況，絕非事事高喊美國優先的川普所樂見，這也是為什麼智財權議題一直是美國現階段經貿談判的核心。但回過頭來，USPTO自己又做了哪些事，讓美國專利持續偉大呢？

2018年6月19日，美國核准了立國後的第一千萬個專利；作為紀念，這份專利是由美國總統川普（Donald Trump），在白宮的總統辦公室中親自簽發。眾所周知，美國自18世紀末建國時，就制定了鼓勵發明創新的專利法。兩百多年來，這套專利制度也奠定了美國在全球科技研發上的龍頭地位。

圖1：美國總統川普親自核發第一千萬件美國專利 （資料來源：https://10millionpatents.uspto.gov/patent-10-million.html） 分享 facebook

保持並增強美國在智慧財產權上的領導地位，一直是川普念茲在茲的當務之急；而從USPTO的2018年績效報告中，也看得出過去數年來的努力成果。本刊在前文（USPTO：專利品質就是國家競爭力！）曾經分析過，美國早已擺脫專利數量的迷思，而把審查效率當作品質改善的首要目標。其中兩項重要指標，就是首次OA平均所需時間（Average First Action Pendency）以及平均全審查時間（Average Total Pendency）。

美國專利申請第一次OA所需時間，已連續數年降低

以前者來說，USPTO設定了逐年下降的目標，也就是專利申請人從提出申請到獲得審查人員第一次回應所需的時間，在2014年時為17.4個月，但到2018年則降為15.4個月，而2019年更會再降至14.5個月。不過，事後結果並未盡如人意，因為從2014至2018年內，實際達成數總與目標間有一個月至半個月的距離。雖然差距也逐年縮小，但因為目標也是逐年下降，想要完全達成並不容易（圖2）。

圖2：2014~2019年USPTO首次OA平均所需時間目標與實際數 （資料來源：https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTOFY18PAR.pdf） 分享 facebook

相較之下，達成平均總審查期間的目標就容易得多。雖然從2014到2018年間，這個指標也大致呈現逐年下降，但除了2014年之外，都能夠達成甚至超前設定目標。舉例來說，2018年的實際平均總審查期間為23.8個月，也就是審查官在不到兩年之內，就可以完成全部的審查程序，對申請人不啻是一項福音（圖3）。

圖3：2014~2019年USPTO平均全審查時間目標與實際數 （資料來源：https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTOFY18PAR.pdf） 分享 facebook

未來PTAB的壓力會愈來愈大

其實，提升審查效率也是出於制度上的壓力。美國專利法有專利期間調整（Patent Term Adjustment, PTA）的制度，規定若是因專利審查人員造成程序延誤，使得專利權人之專利實施期限短少，可以使用PTA制度調整專利實施期限。PTA制度規定，首次OA必須在14個月內完成、而全審查期間必須在36個月內完成，至於其他官方審查人員與申請人的來往，則必須在4個月內做出回應。因此，「平均」而言，全審查期間早已符合要求，反而是首次OA所需時間還得再加把勁。

提升專利審查效率的副作用，就是獲證後的爭議大量增加，尤其在去年四月的SAS案後，PTAB的案件壓力勢必更加沉重。在SAS一案中，美國最高法院作出判決，若PTAB正式立案啟動複審程序時，對於申請人所提出挑戰的每一個專利請求項，都必須逐一判斷其有效性（可參考前文：強化與變革：IPR程序將來會有何新風貌？）。

影響所及，USPTO估計，約45%的進行中案件，都必須因此重新處理，而為了符合最高法院「逐一」審理的要求，以及複審程序本身的時間限制，未來PTAB的工作量將再增加20%。

圖4：2014~2018年USPTO專利獲證量（右）與外國人獲證比例（左） （資料來源：https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTOFY18PAR.pdf） 分享 facebook

另一個隱憂，則是外國勢力日益壯大。雖說川普一直想維護美國在智慧財產權的領導地位，但在美國專利制度中引領風騷的，愈來愈是非美國的企業。以獲證量來看，USPTO每年核發的專利（含發明、植物、設計）總數量穩定維持在33萬件上下，而外國申請人獲證的比例也從50.9%提升到52.5%。因此，如果USPTO提升審查效率的政策方向不變，而外國企業也持續積極地耕耘美國專利，也許下一個重要的美國專利里程碑，就要被非美國企業抱走了。





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