USPTO發布IPR等程序修正動議試辦計畫

【黃蘭閔／北美智權 智權法規研究組】

USPTO發布IPR、PGR、CBM等程序修改動議（Motion to Amend；MTA）規則新試辦計畫，自2019年3月15日生效並適用當天起成案（Institution）案件的相關程序，試行期間暫定約一年。一般認為，新辦法或許有利提高MTA過關機率。

USPTO 2018年10月發布IPR、PGR、CBM等程序修改動議（Motion to Amend；MTA）規則變更及試辦計畫提案。截至2018年12月21日為止，包括來自不同個人、各大智權組織、醫療生技及電子電腦產業代表等，USPTO共收到49份公眾意見書，經彙整分析，正式於2019年3月15日發布正式版PTAB公告後審理（Trial）程序MTA試辦計畫，自發布之日生效並適用當天起成案（Institution）案件的相關程序，試行期間暫定約一年。

依這項辦法，專利所有權人（Patent Owner；PO）可在MTA請求PTAB加發初步指導（Preliminary Guidance）、重送修改後MTA（rMTA），依試辦計畫新規則跑後續流程；但也可選擇不要PTAB初步指導、rMTA，基本按試辦計畫推出前的舊規則行事。一般認為，新辦法或許有利提高MTA過關機率。

MTA及rMTA

依規定，專利所有權人與PTAB會商後，可提出一次MTA新增合理數目的替代項（Substitute Claim），所謂合理，一般指原專利一項可在MTA新增一項替代，且替代項不得擴大原專利範圍或寫入New Matter。MTA只能回應程序所涉不予專利事由，並需就每一替代項敘明符合說明書書面敘述要件。而實務上，除非專利所有權人另有說明或刪除原專利範圍，否則只有在原專利範圍被認定不具可專利性時，PTAB才會考慮其替代項是否具可專利性並於終局決定予以說明。

倘若滿足特定要件，即兩造為求和解而共同提出請求，或有其他充分理由，專利所有權人在獲得PTAB同意後，可再提出後續MTA。然而法規雖有MTA及後續MTA機會，實務上，真正獲准修正的案件量十分有限。根據USPTO最新統計，截至2018年9月30日為止，已審結的3599件案件中，專利所有權人共提出326份MTA，其中205份請求新增替代項的MTA已有PTAB審理結果，僅有8件全身而過，所占比例不到4%；部分通過的共13件，比例約為6%。

為提供攻守陣營更充分的論述空間及更公平合理的遊戲辦法，依USPTO試辦計畫規畫，PTAB可針對MTA作成初步指導，而一旦PTAB製發初步指導，或程序請求人（Petitioner）就MTA提異議（Opposition），即視同滿足提出後續MTA所需「充分理由」要件，保證專利所有權人有第二次提MTA的機會，也就是rMTA。

至於什麼是PTAB「初步指導」？依USPTO所說，一般可能以短文官函形式處理，視個案狀況，也可能直接在電話會議口頭交付，內容主要考慮MTA新寫入的額外限制，但不討論程序請求人原挑戰（Challenged）請求項的可專利性，另會初步分析專利所有權人所提MTA是否有機會符合法規要件，也會比對案卷記錄所載先前技術，初步判斷程序請求人有無合理機率證明替代項不具可專利性。大致在程序請求人異議之日或異議提出官期結束之日起4週內，PTAB即可發布此一初步指導。

PTAB撰寫終局決定時，一般只考慮最後版本的MTA及替代項，不受初步指導內容約束，但有機會在程序早期得悉PTAB意向，這份新增的初步指導，理論上對程序兩造應有相當高的參考價值。

基本規則

按先前的辦法，PTAB發布成案決定之日起3個月內，專利所有權人可以先提回應，此時並可併提MTA，而後程序請求人可在3個月內就MTA提出異議，論證MTA替代項不具可專利性，再由專利所有權人決定是否於1個月內提出PO Reply，然後程序請求人可在PTAB同意後加提Sur-reply，期間通常也是1個月。

而依USPTO公告的試辦計畫，PTAB發布成案決定後，專利所有權人可在12週（原提案辦法僅給1.5月）內回應，此時的回應可併提MTA，專利所有權人並可在MTA請求PTAB加發初步指導；之後程序請求人也有12週的時間可以回應，若專利所有權人併提MTA，程序請求人的回應也可就MTA併提異議。

視專利所有權人及程序請求人的選擇，接下來的程序將有不同的走向：

無程序請求人異議，且無PTAB初步指導

若專利所有權人未請求PTAB加發初步指導，之後也未提rMTA，後續程序基本和試辦計畫生效前差不多，但仍有一些調整：例如，不論專利所有權人是否提MTA，在程序請求人以Petitioner Reply回覆PTAB成案決定後，都有6週的時間可提PO Sur-reply予以反擊；而若專利所有權人併提MTA，則在程序請求人對MTA提異議之後，專利所有權人將有6週的時間寫PO Reply以為回應，程序請求人亦可再以6週時間準備Petitioner Sur-reply。前述官期皆較原來的1個月時間更為寬裕。 有程序請求人異議，或有PTAB初步指導

若程序請求人就專利所有權人的MTA提出異議，或PTAB依專利所有權人之請發布初步指導，則程序請求人提交異議之日或其官期結束之日起6週（較原提案辦法多給2週時間）內，專利所有權人接下來可在以下三種選項中擇一進行：1)回應程序請求人異議及/或PTAB初步指導，2)提交rMTA，或3)不提交後續文件。



