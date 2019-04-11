在中國銷售的專利產品 專利號標識標註正確嗎？

【邱英武╱北美智權 智權法規研究組資深副理】

中國知識產權局在2019年1月2日公布一份與專利號識標註相關的辦理指南（試行）文件，文件全稱為「專利標識標註不規範案件辦理指南（試行）」，目的是加強專利標識標註行為的監督管理。

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首先，針對一些中國特殊名稱先予以說明如下：

專利標識：指與專利權有關的文字、數字或者圖形等表明專利身份的標識，如專利號、專利權類別，與專利權有關的宣傳用語。 專利標識標註：指在專利產品、產品包裝、產品說明書等載體上標註專利標識的行為。 專利標識標註權：指在授與專利權之後的專利權有效期內，專利權人在其專利產品、依照專利方法直接獲得的產品、該產品的包裝或者該產品的說明書等材料上標註專利標識的權利。他人經專利權人同意，可享有專利標識標註權。 專利申請標記：指專利權被授與前，有關專利申請的數字、文字、圖形等標記。 專利申請標記標註權：指專利申請人在其已提交專利申請的產品、產品包裝或者產品說明書等載體上，如實標註該產品已提交專利申請等訊息的權利。他人經專利權人同意，可享有專利標記標註權。

尚在申請審查過程中的稱作「標記」，已經取得專利權的稱作「標識」，二者名稱雖為不同，但都是「標註」行為，且應標註內容也無太大差異。

標註專利標識時，必須載明的內容為：(1) 採用中文標明專利權的類別：例如：中國發明專利、中國實用新型專利、中國外觀設計專利。(2) 國家知識產權局授與專利權的專利號。

除上述二種資訊外，可附加其他文字、圖形標記，但附加的文字或圖形標記及其標註方式不得誤導公眾。依照專利方法直接取得的產品，該產品的包裝或者說明書，應標註專利標識，且以中文標明該產品係照專利方法所獲得的產品。標註專利申請標記，必須載明的內容除上述1與2外，還必須標明「專利申請，尚未授權」的字樣。

合於前述二種規範的行為應當具備下述要件：

行為主體應當是有權主體：即專利權人、專利申請權人或被許可之人。只要非權利人而標註者，即使專利標識或專利申請標記的內容正確，仍是構成「假冒專利行為」，而非標註不規範行為。 行為載體應當是產品、依照專利方法直接獲得的產品、產品包裝、產品說明書等材料：於實體物上予以標註專利標識或專申請標記都是沒有疑義。現今網路發達，載體可以是電子方式，例如：新聞網站、網上商城、個人或企業網站均可。 行為形式合規：合規的要求有 存在標註實施行為

標註實施行為，通常係指在產品或者產品包裝上，標註專利標識或專利申請標記，銷售、許諾銷售前項所述產品，在產品說明書等材料中標註專利標識或專利申請標記。例如：發明專利，標註的字樣為「仿冒必究 專利號20112XXXXXXX.X」在前述1與2的要件都具備下，標註字樣沒有標註「專利權類別」以及標註之「專利號錯誤」，此時便構成不規範行為。 所標註的專利標識或者專利申請標記在形式上符合「標註辦法」的要求

正確的標註方式為「專利類別、專利號」，例如「中國發明專利 專利號ZL20071XXXXXXX.X」，若是國外專利者，則是標記「德國發明專利 專利號XXXXX」、「美國發明專利 專利號XXXXX」，但若是以「國際專利」或「全球專利」字眼去標註者，則是直接認定為假冒，因專利權無「國際」與「全球」專利權。 產品與所標註的專利或者專利申請在內容上有其關聯性 標註的專利號所涉及的技術方案或外觀設計與產品不一致，無論標註形式是否屬於專利標識標註不規範的情形，此時標註行為構成假冒專利行為，並非專利標識標註不規範行為。例如：產品標註有「蘆薈膠提取 中國發明專利 專利號 ZL20071 XXXXXXX.X」，經查該標註人係有權標註，且仍在專利權期間，但專利涉及的是「蘆薈脫皮機」，而「非蘆薈膠產品」。此時，該標註行為就是假冒行為。 標註符合時間性要件 即在專利權授權期間內，在專利被授權前或專利權終止後的專利標識標註行為，都是構成假冒專利行為。

簡單敘述該辦理指南的基本概念，惟實質認定不規範與否，仍須依據個案狀況去判斷。標註行為落入不規範事項者，專利行政機關有權要求標註人予以改善。





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