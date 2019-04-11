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日職／王柏融對軟銀首打席滾地出局 浪費打點機會

專利全球對決高通 蘋果公司一輸再輸 繼續「耍賴」恐得不償失？

2019-04-11 14:40北美智權報

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【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

「一輸再輸，退無可退，只剩拖？」

這可能是對蘋果公司與高通全球對決專利進展的最佳寫照。

日前，就蘋果公司針對高通持有的「以力檢測擴增的用戶接口元件」發明專利提起的無效宣告請求，大陸國家知識產權局專利複審委員會（以下簡稱「專利複審委員會」）經審理作出了「維持專利權有效」的審查決定書。

在高通大陸起訴蘋果專利侵權的系列案件中，這已經是高通拿到的第16份涉案專利被判「維持有效」的審查決定書，涉案專利被判全部無效率不足15%，而這足以說明高通專利的「含金量」、穩定性和技術價值。

幾乎在同一時間，2019年3月18日，在大洋彼岸美國發生的專利訴訟中，蘋果也相繼拿到三件涉案專利的一審敗訴判決，合計被判需要賠償高通3100萬美元。

事實上，從蘋果和高通發生專利糾紛之初，現在的結果就是可以預期的，那麽，為什麽蘋果還是要拒付專利許可費呢？

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首度交手：中美兩地提反壟斷訴訟，為拒付專利許可費「打掩護」？

2017年1月18日，美國聯邦貿易委員會（FTC）基於蘋果的投訴和舉報，將高通訴至法院，訴稱高通涉嫌使用不正當競爭手段保護其在手機晶片中的壟斷地位。

2017年1月20日，蘋果公司在美國加州南區聯邦地方法院起訴高通，指控高通公司壟斷無線設備晶片和標準必要專利許可市場，並對高通提出近10億美元的索賠。

隨後，蘋果公司又先後在中國、英國等多地對高通提起具有相同或類似請求的訴訟。

回顧蘋果與高通之間曠日持久的專利大戰，由於蘋果最初是以「反壟斷」之名提起訴訟，試圖占領「道德制高點」，並讓外界或其他智慧手機廠商們產生一種高通技術授權不公平的錯覺。

但隨著時間推移和各地法院訴訟程序的推進，案件事實被不斷揭示：蘋果公司以「反壟斷」之名高舉高打，其實是為自己拒付高通專利費「打掩護」。

理由很簡單，不論是此前在大陸抑或韓國，高通遭遇反壟斷調查期間，並未傳出任何蘋果「欠費」高通的傳聞或信息。

而這足以說明當時蘋果一直在履行支付專利許可付費的義務，換言之，反壟斷調查或訴訟並非蘋果公司拒付專利費的正當理由。

2017年5月17日，高通將蘋果iPhone和iPad產品代工廠富士康、和碩、仁寶等四家製造商起訴至美國加州南區聯邦地區法院。

高通訴稱，這四家公司違反了他們與高通之間的許可協議和其它承諾，並拒絕就其使用的高通專利技術支付許可費。

當時的背景是，這些代工商對他們就使用高通的發明所應承擔的付費合同義務本身並無異議，只是表示他們必須遵照蘋果公司的指令，停止支付費用。

而這些代工商在為除蘋果外的所有其他客戶代工產品時，仍然按照其與高通之間的專利許可協議正常交費。

至此，蘋果全球範圍內起訴高通的真實目的實際已經浮出水面：拒付專利費，然後在全球範圍發起成本高昂的各種訴訟，逼迫高通在饑餓中重啓專利許可條件談判。

全面反擊：高通全球起訴蘋果，只為證明蘋果實施其專利不應欠費

當高通明白了蘋果的真實用意之後，開始了全面反擊。

2017年7月6日，以蘋果涉嫌侵犯其專利為由，高通分別向美國國際貿易委員會（ITC）和美國加州南區聯邦地區法院提起訴訟。

當時，高通據以起訴的專利共計六件，涉及快速聯網、數據上傳和續航控制等諸多不限於調制解調器技術或者蜂窩移動通信標準的發明創造。

除去在美國全力反擊蘋果公司外，高通還在德國和中國等多地以涉嫌專利侵權起訴蘋果公司。

以中國為例，2017年11月起，針對蘋果公司涉嫌專利侵權，高通公司先後在北京、福州、青島、南京、廣州等多地法院，共計提起了22件訴訟。

可以說，恰恰是因為蘋果公司拒付高通專利費，才使得高通有理由以專利侵權起訴蘋果，因為這意味著蘋果公司繼續使用高通的技術和專利，都屬侵權行為。

2018年12月10日，針對蘋果公司四家中國子公司，高通向福州中級人民法院提出的兩個訴中臨時禁令，得到了法院支持。

根據上述禁令，蘋果公司應立即停止針對高通兩項涉案專利的侵權行為，包括禁止在中國進口、銷售和許諾銷售未經授權的產品，相關產品型號包括iPhone 6S、iPhone 6S Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X等在內共計七款蘋果手機。


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