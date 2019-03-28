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防範非洲豬瘟之餘：關注台灣豬農事業所面臨的困境

2019-03-28 11:03北美智權報

【林士清／北京清華大學公共管理學院博士生】

非洲豬瘟肉品闖關新聞不斷，讓台灣掀起一波保衛「滷肉飯」的同仇敵愾之國民情緒。閣揆和農政首長時常穿梭於機場視察的新聞不斷，加上兩岸關係陷入低迷之態勢，筆者誤以為是對抗的是「中國豬瘟」，防疫所掀起的政治情緒有點殺豬公。防範非洲豬瘟防疫之餘，其實也該關注台灣豬農事業所面臨的困境，包含原物料價口被進口商把持、豬肉生產的附加價值與投入成本失衡、台灣豬農面臨生產要素缺乏及人才斷層的困境，尤其應當重點在供給面流程的改善，強化畜牧養豬的附加價值。

台灣的養豬產業的歷史源流，可追溯至日本殖民的時代，日本把當時較具科學化的飼養技術引入台灣，當時豬肉主要以銷往日本滿足其國內需求為主。直至1947年台灣省政府成立農林畜廳，在農民與農政機關的齊心努力之下，台灣毛豬的生產顯著地增長，除自給自足之外，同時可大量外銷國際市場，賺取可觀的外匯，對於整體農村經濟的提升，扮演了相當重要的角色。

殺豬公的文化產生與產業模式

豬農是基於生產文化的需求，早期的農業社會，幾乎家家戶戶都會養幾頭母豬，廟會或是祭祀時「殺豬公」來拜拜用，順便打打牙祭。為何豬農常會強調母豬的價值，主要是因為公豬有一股腥羶味，經濟價值較低，一般農家普遍偏好飼養母豬，才有專業的牽豬哥農戶興起，負責配種的部分，將經濟價值較差公豬的飼養外包，這是台灣豬農最早期的外包模式，也是各戶農家喜歡養豬的主因。

台灣人慣用「殺豬公」一詞，按指某某領域發展落後跟不上時代，但殺豬公背後的產業供應鏈也是一門學問。從產業供應鏈來看，養豬原物料為玉米及黃豆，而產品是豬身上的肉，下游廠商為屠宰場、分切場、加工廠，構成一幅完整養豬畜牧上下游的產業關連。如果把養豬場比喻為晶圓代工廠，上游晶圓廠就是玉米及黃豆進口商，其他原物料化工廠，就類似食品添加劑及動物用藥廠商，而封測廠日月光，則是屠宰廠及分切廠，肉類加工廠則是宏達電等終端電子產品裝配廠，養豬的利潤未必輸給科學園區的ICT產業。

口蹄疫事件讓台灣養豬事業由盛轉衰

不過，1997年發生「口蹄疫事件」，重創台灣的畜產業及關聯產業，因外銷的限制讓台灣豬農原地踏步20年，並使交易市場呈現暫歇性失靈，對農村經濟及關連產業造成巨大損失，此一突發性危機頓使養豬循環，由繁榮高峰直瀉至低谷，養豬產業逐漸轉而向內，成為內需型產業，台灣的養豬產業已成為風光不再的褪色小巨人，非洲豬瘟的防疫新聞不斷，讓台灣豬農的生計問題又受到輿論的關注。

台灣最高峰時期飼養1,400萬頭豬，其中國營事業台糖約佔40萬頭，養豬產業堪稱是台灣農業的重要支柱，養豬在1986年以後超越稻米成為農業中最大產業。但是養豬數目總規模，已經從1996年1,400萬頭下跌到現今的600萬頭，主要的原因是1997年口蹄疫爆發，2001年台灣加入WTO後，養豬業從出口產業轉為進口產業，農政單位對養豬事業的輔導措施不足，致使台灣豬農喪失過有的光環。


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