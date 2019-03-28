台灣保險業為何選擇投資海外？

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

本刊在前文（解讀金融帳淨流出：台灣有多少值得被投資的價值？）曾經報導過，台灣的金融帳長期呈現淨流出，其中的主要「貢獻」者就是保險公司，這些保險業也因為大部分資產都在海外，只要匯率出現波動，獲利就會大受影響，苦不堪言。不過，既然明知有匯率風險，為什麼它們不選擇在台灣投資呢？

獲利被浮動的匯率侵蝕，不但是科技業普遍的痛，對於握有大筆海外資產的保險業者來說，更是無解的難題。根據金管會統計，2017年時，整體保險業者因匯率波動和美國大幅升息，造成台、美利差擴大的影響下，匯兌的淨影響數為負1,761億元，獲利則為1,311億元。到了2018年，即使台幣由升轉貶，匯兌造成的損失仍然擴大到-2,323億元，整體稅前獲利也衰退至989億元（表1）。

表1：2017、18年台灣保險業獲利被匯率影響比較 （資料來源：如何強化保險業國外投資匯兌風險控管專題報告，金融監督管理委員會，2019/03/20） 分享 facebook

台灣有將近70%保險資金投資海外

台幣不管升值或貶值，保險業都逃不過匯損的打擊，問題顯然不只是匯率本身。在立法院的專案報告中，金管會主委顧立雄指出，保險業的海外投資比重之所以高達68%，與國人的儲蓄理財習慣以及利率環境有關。首先，台灣人在購買保險時多半帶有儲蓄理財的目的，偏好年金、儲蓄等有還本性質的保險商品。由於這些保險大多採取一次或短年期內繳費，保險公司的新契約保費收入（FYP）大幅成長，造成龐大的資金去化壓力。

更關鍵的是，台灣又長期處於低利率環境。自2009年以來，台灣的重貼現率已經連續10年低於2%，2016年七月至今，更一直維持在1.375%，僅略高於金融海嘯時期最低點的1.25%。因此，手握龐大資金的保險業在國內找不到報酬率夠高的投資管道，只好往國外跑，造成當前的窘境。

圖1：金管會主委顧立雄指出，保險業資金外流的主因，與國人理財習慣以及低利率環境有關 （資料來源：立法院） 分享 facebook

保險資金外流主因，央行、金管會不同調

有意思的是，主管貨幣政策的中央銀行第一時間就跳出來反駁，認為台灣並沒有「長期」低利，因為日本、韓國…...的低利率情況更嚴重，甚至日本還出現負利率；至於匯損，是因為保險業的海外投資比重本來就高，不能完全歸因於低利率。

央行的說法，某種程度可以從台灣與日本保險產業的比較中印證。首先，兩國的保險業都同樣面臨低利率、低經濟成長的環境，保險業也都煩惱著怎麼去化資金；不過，兩國保險業的資產配置結果顯然大異其趣。我國的壽險業龍頭：國泰人壽在2018年的外國投資金額為3.76兆台幣，占整體資產比重約65%，但日本壽險業龍頭日本生命，雖然外國投資金額也高達19兆日圓（約5.32兆台幣），但占整體資產比重僅只有29.1%（表2）。兩相對照，就能發現台灣保險業對外國投資的倚重程度。

表2：2018年國泰人壽、日本生命外國投資金額與佔比比較 （資料來源：日本生命保険相互会社、國泰金控） 分享 facebook

不過，跟央行說法不同的是，這個差異並非造成匯損的主因。資金是所有生產要素當中，使用效率最高的一種。尤其是交易頻繁、規模龐大的國際金融市場，只要有好的投資機會，資金都會蜂擁而至。保險資金也是如此，這些大公司明知匯率會波動，投資標的也有相當風險，還是願意讓資金流向外國，不正是因為台灣本地已無投資機會？

更進一步說，台灣都市的建築老舊，許多早期的交通建設也年久失修，其實都需要資金投入改造更新。但這些標的不是根本不開放民間參與，就是設下一大堆限制，弄個民間資金無利可圖。最後，大筆的資金被逼得遠走海外，而國內的機會遲遲找不到人投資。

所以，與其爭論台灣到底是不是低利率？哪些國家的利率比台灣還低？政府官員們實在應該認真思考：該怎麼樣讓這些保險業者願意把資金──絕大部分都是台灣人民的血汗錢──留在台灣，投資台灣，而不是繼續流往海外。





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