雙鏡頭已經不夠看！智慧型手機的多鏡頭技術

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

2016年蘋果推出iPhone 7 Plus智慧型手機，掀起了雙光學鏡頭風潮，雙鏡頭頓時成為高階智慧型手機機種的主流規格。2018年3月，華為三鏡頭手機P20Pro問世，三星也在下半年跟進，短時間內推出三鏡頭的Galaxy A7和四鏡頭手機Galaxy A9。到了2019年，Nokia率先發表引發話題的五鏡頭手機，這只是前菜而已，因為手機大廠的鏡頭之爭，今年將全面啟動……

談到多鏡頭技術，就不能不提到美國影像新創企業Light。Light曾在2015年推出一款多達16顆鏡頭的L16相機，奇特的外型成功引發外界關注，甚至是「讓人密集恐懼症發作」的一台相機，L16問世後，市場對於這台相機的評價則是毀譽參半。

不過，儘管L16相機不能算是成功之作，卻成為Light和國際手機大廠合作的敲門磚。近期最著名的例子，就是Nokia和Light合作推出五鏡頭手機，不僅如此，Light已經正式宣佈，將和Sony以及小米展開更多的合作。Light和Sony達成協議，合作開發多鏡頭的應用和解決方案，以Sony的圖像傳感器結合Light的多鏡頭技術，雙方不只要開發四個或更多鏡頭的智慧型手機，還要應用在自駕車以及保全鏡頭上。而小米則是寄望提高手機拍照功能，邁向高端旗艦手機之列，雖然和Light合作的細節目前仍不明確，但Light已宣布要將DSLR技術應用到小米產品，讓小米手機拍出來的照片接近數位單眼相機的效果。

圖一、搭載16顆鏡頭的Light L16 Camera。 （圖片來源：Light） 分享 facebook

Nokia 9 Purevie：全球第一款五鏡頭手機

現屬於HMD Global集團的Nokia，今年初帶著配置五顆光學鏡頭的新機種重返手機市場。Nokia 9 Purevie是全球首款機背五鏡頭手機，這是HMD Global、Light、ZEISS，Google和Qualcomm多家公司共同合作的成果。

HMD Global於2018年6月29日向歐盟智慧財產局提交了諾基亞9 PureView的五項設計專利，剛在2019年3月11日獲得批准。透過專利可發現，在Nokia 9 PureView正式發布之前，HMD其實設計了多種鏡頭組合方案，在前兩種設計中，所有鏡頭保持相同的尺寸，只是鏡頭模組的組合排列有所不同；第三種鏡頭是中間鏡頭比其他鏡頭來得大，雖然Nokia 9 PureView並未使用到該項設計，或許在後續機型中仍有可能使用第三種設計方案。

圖二、Nokia的多種鏡頭組合專利 （圖片來源：EUIPO） 分享 facebook

Nokia 9 PureView在手機內建五個1200萬像素鏡頭，完全同步處理一張照片，比起單一智能手機鏡頭的彩色感應器，號稱可捕捉多達十倍的光線。但高通Snapdragon 845晶片只能同時支持兩個鏡頭輸入，Nokia 9 PureView的五鏡頭技術，仰賴的是Light公司的技術及專用鏡頭硬體，同時接收五個鏡頭的圖像數據，並同步進行處理。台灣方面目前尚未公布Nokia 9 PureView具體的上市時間。

圖三、擁有五個蔡司鏡頭的Nokia 9 PureView。 （圖片來源：Nokia） 分享 facebook

三星推出Galaxy S10系列新機，3+2多鏡頭亮相

三星在2019年Q1推出Galaxy S10系列手機，分別是 S10e、S10 與 S10+，以及主打「三星有史以來最強悍的相機」的S10 5G。Galaxy S10系列是十周年款式機種，奠基在Super Speed Dual Pixel和雙光圈技術，三星欲打造「口袋專業相機」，鏡頭當然是一大賣點。

Galaxy S10系列的主鏡頭，都配備一顆1,200萬畫素的廣角鏡頭，採用F1.5和F2.4雙光圈組合，能像人眼般自動調節進光量，協助使用者不論白天或黑夜都能拍出專業級的照片；以及一顆1,600萬畫素的超廣角鏡頭，具備人眼般寬廣的123度視野，相較於77度的廣角鏡，能夠額外容納4.3倍的面積。其中，Galaxy S10和S10+都是三顆主鏡頭設計，除了廣角和超廣角鏡頭外，還有一顆1200畫素的遠距（變焦）鏡頭，具備兩倍光學變焦和十倍數位變焦功能，即使拍攝主體位於遠方，也能拉近距離特寫細節。只有S10e是二個鏡頭組成雙鏡頭主相機。在前鏡頭部分，Galaxy S10系列都配備一顆1000萬畫素的UHD Dual Pixel前鏡頭，只有Galaxy S10+搭載前置雙鏡頭，比其他兩款手機多了一顆RGB景深鏡頭，以營造更佳的散景效果。

圖四、Galaxy S10系列手機鏡頭比較表 （圖片來源：三星） 分享 facebook

除了上述三款手機外， 三星還推出一共搭載六顆鏡頭的Galaxy S10 5G手機，包括兩顆前鏡頭、四顆主鏡頭，除了Galaxy S10+搭載的所有鏡頭外，5G版本還引進三星的新世代3D景深鏡頭，是三星手機史上鏡頭數目最多的一款手機。

圖五、搭載六顆鏡頭三星Galaxy S10 5G手機。 （圖片來源：三星） 分享 facebook

LG申請16顆鏡頭專利

韓國品牌LG手機從V20開始，已提供一般視角與超廣角照片拍攝的雙鏡頭選擇，今年新旗艦機種V40 ThinQ更搭載三個主鏡頭與雙前鏡頭，並新增Triple Preview三重預覽功能，畫面中會即時顯示三鏡頭捕捉的畫面，讓用戶選擇最適合的視角再拍攝，另外還加入Triple Shot三重拍攝功能，可將三個鏡頭捕捉的靜態圖片拼成一段短影片，帶來更多視角的影像拍攝。

圖六、LG的五鏡頭智慧型手機V40 ThinQ。 （圖片來源：LG） 分享 facebook

值得注意的是，根據美國專利商標局（USPTO）網站資料顯示，LG甚至設計多達16顆光學鏡頭的配置，並在2018年11月獲得美國專利。這16顆光學鏡頭的設計，是以4乘4的矩陣方式進行排列，每顆光學鏡頭的角度略有不同，除了可提供16種不同的視角拍攝外，也能用16張照片合成一張最好的照片，或是合成動態圖片與組合照片。

圖七、LG配備16顆光學鏡頭的專利示意圖 （圖片來源：USPTO） 分享 facebook

兩顆以上的鏡頭成為智慧型手機競爭重點，相信今年將會看到更多廠商推出多鏡頭的新款手機，就看拍照功能的大幅提升，是否能為成長趨緩的智慧型手機市場注入活水，帶動新一波的換機熱潮。





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