專利師應多參與公民活動 適時掌握百工百業脈動

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

面對台灣專利市場的「相對性飽和」，對於剛入行或剛考上專利師證照的菜鳥專利工程師／專利師來說，究竟要如何打拚，才能在困境中突圍？新任專利師公會理事長林宗宏認為，自立自強是很重要的，但機會是給準備好的人，所以年輕人在執行老闆交待的任務之餘，也要隨時注意機會有沒有在自己頭頂飄過，而機會飄過的瞬間也要跳得夠高才能抓住機會。他強調平常多充實自己很重要，因為只要跳得比別人高一點點，你才可以比別人先一步搶得機會；此外，勇於挑戰也是必須的。

乍聽之下，這些都好像是心靈雞湯之類的勵志書刊中的老生常談，一般人都會認為說得很簡單，但做起來不容易。不過林宗宏的回答可不是在打高空，聽完他從完全不會日文到考上日本留學的獎學金只花了短短6個月的經歷後，筆者除了瞠目結舌、目瞪口呆外，更有重拾課本的衝動。由此可證，「機會是給準備好的人」這句話不是誑語，是過來人寶貴的經驗，提供給在專利市場中遇到困境、碰到瓶頸的專利師／專利工程師參考。

林宗宏是在民國76年進法律事務所擔任專利工程師的，距今超過30年，可以說是台灣最早一批從事專利工作的從業人員之一。在台大化工系畢業後，他也曾在中鋼、南亞塑膠、以及富台工程等三家台灣大型企業上班，但他認為在這種企業上班就像是一台大機器中的一顆小螺絲釘，被擺來擺去沒有一點自主性。當時在大企業上班時他常找機會去跟上司、主管聊天、溝通，然後去設想自己在那種企業中到了40多歲、50幾歲時會是什麼模樣。經過一番猜想之後，就覺得自己應該不適合在大公司中作一顆小螺絲釘，反而是成為一個獨立的專業人士比較適合自己。後來因為朋友的介紹，便進到事務所服務，一開始就擔任專利工程師的工作，負責撰寫說明書。林宗宏回憶說，當時30幾年前工研院要申請國外專利，在台灣都找不到人來幫他們寫，後來終於找上了林宗宏服務的事務所，由林宗宏操刀，後來也順利在國外拿到專利。

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從化工企業的研發工程師一下子成功轉型事務所專利工程師，而且負責撰寫外國專利，林宗宏認為成功的關鍵是自己夠拚。像他到日本留學的過程，就是「愛拼才會贏」的很好證明。當時在事務所工作了3、4年後，林宗宏只有一個想法，就是未來很多人一定是碩士畢業的，而他只是大學畢業，未來一定會輸，所以必須要拿到碩士才行。那時候剛好聽到日本TDK有一個獎學金，他就去考，順利考上之後就到日本留學了。重點來啦，林宗宏在決定要考這個獎學金前完全不會日文，而這個考試不僅要以日文應考，還要考作文跟口試，那，他是怎樣辦到的呢？

林宗宏是在應考前半年才開始學日文的，當時一星期五天每天早上7點到8點半都要先上完日文課才去上班，這種刻苦的日子過了半年。他坦言只有半年的學習，其實自己到了考試那天仍無法流暢的用日文書寫，為了應付日文作文，他事先背了10篇作文，到正式考試看到題目時，就東拚西湊的把不同文章的各別段落湊成一篇文章，竟也順利過關。

任期減半 正副會長交替全力衝刺

雖然林宗宏是標準的拚命三郎，但他認為身兼法律事務所工作及公會理事長二職實在太累了，他說：「現在上任才3個月，已經忙到幾乎正業都沒辦法兼顧，因此希望從這一屆開始，將理事長任期改為1年半，這樣子比較不會疲乏。現在想法是由正副理事長共同服務3年，即理事長在上任一年半後與副理事長位置對調，各負責全力衝刺一年半，這樣子對會員服務比較好一點，也可兼顧政策延續性。我們會從這一屆任期先試試看，希望往後能形成慣例，那就不用特別修改章程了」。

雖然由於會員數及經費的限制，專利師公會的運作比較辛苦，但林宗宏認為專利師公會理事長不需要是全職工作，政府也不需要特別給予補助。他舉大陸專利代理人協會為例，指出中國大陸人民團體的觀念與台灣不一樣，大陸人民是不淮結社集會的，他們的所謂公協會或是團體其實都是政府的延伸，他們的會長都是官派的，而他們的協會是沒有會員大會或是選理事長這回事的。而台灣則是業者自律，特別是專業人士，專利師管專利師、律師管律師，業界要自立自強。他說：「在民主國家政府是不太會管民間組織的運作的。正因為不需要政府管，所以也不需要什麼特別補助；而且，政府預算也不是很充裕，有時候甚至是我們公會要補助政府，像是辦一些活動，公會出比較多錢，政府出比較少錢，這算是公會對社會應盡的義務」。

專利師應多參與公民活動 因百工百業均需IP保護

林宗宏也呼籲專利師公會的成員應多參與社會運作，參與社會運作時會得到很多好處，不參與的人是沒辦法感受到的。像是參與運作之後，肯定可以多認識很多人，可以開拓眼界及磨練工作能力，對本身未來事業經營會有很大的助益。他指出許多有經驗的專利師，之前曾參與過一些公會委員會的運作，在得到好處之後，也會繼續參與，而且越來越積極。事實上，很多專利師一旦投入就會感受到好處，也會更投入積極參與，這是一種正面的力量。林宗宏希望能形成一種氛圍，帶動更多成員投入；而這一屆公會活動會有更多創意，也希望可以有更多的社會參與。

專利師公會從成立迄今只有短短10年，如果與律師公會或是會計師公會這些團體比較的話，相對歷史比較短，會員也比較少，林宗宏認為這是先天限制，但不是最重要的問題。因為所有的產業，包括專利業、媒體業，文化業…..等等，都是要為社會各產業服務、為經濟服務，所以不應該把自己鎖在象牙塔中，應該是投入公民社會。過去專利師公會在成立初期非常努力的投入自己的專業，而投入公民社會的部分則相對少。此外，則是在媒體關係上並沒有積極經營及建立。林宗宏強調專利師公會絕對需要參與公民社會，因為各行各業，甚至是個人，都需要智財的保護，智慧財產權與社會有緊密的連繫，因此專利師公會必須要參與社會，了解社會的脈動，才會知道社會、產業有什麼需求。





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