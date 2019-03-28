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解析Google自動駕駛汽車相關的設計專利布局

2019-03-28 08:41北美智權報

【葉雪美╱北美智權報　專欄作家】

誠如世界經濟論壇創辦人兼執行主席施瓦布（Klaus Schwab）在「第四次工業革命」書上所言，第四次工業革命的規模、廣度以及複雜程度，都與人類過去經歷的變革截然不同。他認為驅動第四次工業革命的動力可歸納為三類，一是物理類的技術趨勢：無人駕駛交通工具、3D列印、智慧機器人及新材料；二是數位應用的物聯網、區塊鏈（Block Chain）、共享經濟等技術；第三是生物領域的DNA定序、合成生物學、3D生物列印、可植入技術等，這些技術變革創造了無限的可能性。

※本文摘錄自[解析Google自動駕駛汽車相關的設計專利布局]

本文僅針對其中自動駕駛汽車部分，說明自動駕駛的分級，再以Google為例，說明其發展的自動駕駛汽車和相關技術，分析及說明Google與自動駕駛汽車相關的發明專利及設計專利的布局，提供給專利業界做為參考。

自動駕駛汽車

自動駕駛汽車是一種不需人類操作就能自動感應周圍環境、自動導航的載具，能透過感測輸入的資料，更新其地圖資訊，讓交通工具可以持續追蹤其位置。無人駕駛汽車的優勢是能減少交通事故、降低排放、有效的管理交通流量、紓解都會區停車位短缺的問題及交通壓力、增加汽車共享的效能以及改變或顛覆現有的物流模式。

2014年美國汽車工程學會（SAE）將自動駕駛汽車分為5個等級，分類標準主要是基於人類駕駛與自動駕駛之分工比重，2016年，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）進一步定義出自動駕駛6個等級分類系統。

表一：汽車工程師協會的6個汽車自動化分類等級
表一：汽車工程師協會的6個汽車自動化分類等級
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目前，特斯拉（Tesla）已在自動車領域上處於領先地位，在硬體上已經達到第3級，不過，Tesla Autopilot的自動駕駛技術在實務上仍只有達到第2級至第3級。另外，奧迪（Audi）宣稱 A8是第一部達到第3級的自動駕駛汽車。Ford新型的Fusion Hybrid汽車是屬於第4級自動駕駛汽車，使用將投入量產的自動駕駛硬體、電腦及電器控制，還配備了Velodyne研發的（LiDAR）雷射雷達系統。Google希望將其自動駕駛汽車發展到不需人類操作的最高等級（第5級）的完全自動駕駛。自動駕駛已是全球汽車科技主要的研發方向，最終的目標是發展出全自動無人駕駛的車輛。

自動駕駛汽車相關的硬體配備

自動駕駛汽車的原型與一般汽車的外觀相差無幾（如圖1），最大的不同之處是車上配備的各種感測器。感測器是自動駕駛汽車的眼睛，用於收集汽車周圍的資訊，自動駕駛汽車在感測方面的關鍵零組件包括車載攝影鏡頭、毫米波雷達與LiDAR（Light Detection And Ranging，光達），其中LiDAR被視為高度自動駕駛的關鍵，目前多用於Level 4自動化測試車輛，用以蒐集道路資訊、繪製高精密度3D地圖。

圖1：Audi與Google推出的自動駕駛汽車
圖1：Audi與Google推出的自動駕駛汽車
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Google自動駕駛汽車的感測器套件

Google自動駕駛車的感測器套件包括四個主要單元：光達系統、相機的視覺系統、雷達和輔助感測（如圖2）。車頂裝配的圓頂的光達不分晝夜都能進行偵測，每秒進行數百萬次360°旋轉的脈衝雷射發射，並接受反射信號分析，完成精確測距，得以獲得周圍的物體空間分佈，建立3D地理資訊。左後輪的定位感測器，測量汽車的移動，監控車輛是否偏移GPS地圖中位置；車體周邊的雷達感測器協助判斷車輛遠距離物體位置與距離等，使自動駕駛車行進。

圖2：Google自動駕駛汽車的感測系統配備
圖2：Google自動駕駛汽車的感測系統配備
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Google自動駕駛汽車的專利申請策略分析

Waymo是一項自動駕駛車計畫，2016年12月由Google獨立出來，成為Alphabet公司旗下的子公司。2010年，Google於加州進行自動駕駛的道路測試，2012年累積了48萬英里的測試行駛。2014年5月，Google發表一款造型可愛、有迷你車廂的無人駕駛車原型設計（如圖3），一般暱稱為「螢火蟲（Firefly）」，主要是作為實驗、學習及道路測試的平台。2017年6月，Google宣布Firefly原型車正式退役。

圖3：Google的Firefly無人駕駛車
圖3：Google的Firefly無人駕駛車
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Google自動駕駛汽車由三個主要的系統組成：1.車輛本身由OEM認證：2.內部硬體，包括傳感器和電腦；3.自動駕駛軟體，做出駕駛決策。以下的專利申請分析也從這三系統來討論相關的發明專利及設計專利申請。

自動駕駛汽車外觀相關的設計專利

2014年8月，Google提出「Autonomous vehicles」的發明專利申請，於2016年9月6日核准公告。這是一種用於自動駕駛地將乘客操縱到目的地的車輛，包括一個或多個計算設備和一組使用者輸入按鈕，用於傳送停止車輛的請求並利用一個或多個計算設備啟動到目的地的旅行。車輛沒有方向盤，沒有使用者輸入轉向、加速的按鈕。說明書中Fig.4A-4D揭露該自駕車的外觀的示意圖（如圖4）。

圖4：Google的美國發明專利揭露的外觀示意圖
圖4：Google的美國發明專利揭露的外觀示意圖
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