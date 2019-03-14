旅館業商標註冊與保護的思維

【陳秉訓／國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授】

「商標」是消費者認識旅館業的重要依據，若能被認可為「著名商標」，對於旅館業來說是非常寶貴的資產。由於「著名商標」並未在商標法中有正式的申請程序，而僅能在商標申請的行政程序或商標救濟的民事訴訟中被認定。不過，根據智慧財產法院100年度行商訴字第59號行政判決，吸引媒體報導或作家的關注，是邁向「著名商標」的關鍵。

旅館業的商標申請

旅館業的智慧財產保護主要為商標權，包括廣義的品牌、形象等等。根據商標法第18條第1項，「商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成」。常見的旅館業商標，例如雅緹汽車旅館的「AT NIGHT」商標（註冊號01765970，如圖1a）、福華大飯店的「福華大飯店台北/PLAZA HOTEL TAIPEI」商標（註冊號01626094，如圖1b）等，其多為文字、圖形、記號或其組合而做為商標圖樣的內容。

圖一、旅館業商標示意圖 （圖片來源：TIPO） 分享 facebook

旅館業者申請商標以做為其提供旅館服務的識別標誌。根據商標法第18條第2項，識別性「指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者」。因此，只要是用於申請商標的圖樣本身有識別性（distinctiveness），則該圖樣即可獲得商標權。

另根據商標法第29條第1項，有兩種不具識別性而不得註冊的商標，一是「僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者」，另是「僅由所指定商品或服務之通用標章或名稱所構成者。三、僅由其他不具識別性之標識所構成者」。但同條第3項規定「商標圖樣中包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，申請人應聲明該部分不在專用之列；未為不專用之聲明者，不得註冊」。因此，例如「一田屋溫泉旅館」商標（註冊號01465103，如圖2），其雖有「溫泉旅館」與「SPA」用詞而描述服務的特性，或「JINLUN」（金崙）一詞表示旅館地區（台東縣太麻里），但於其申請時有宣示「溫泉旅館」、「JINLUN SPA」等部分文字不在專用之列，仍然可以註冊。

圖二、「一田屋溫泉旅館」商標（註冊號01465103） （圖片來源：TIPO） 分享 facebook

走向著名商標

當商標越來越著名時，可能招來同業以令人混淆的用詞來模仿該著名商標，而造成該著名商標的品牌識別性的傷害，例如：「黑人牙膏」和「白人牙膏」之爭。但更嚴重的問題是非同業對於著名商標的使用。

假設加油業者使用「麥當勞」商標。因為「麥當勞」商標太有名，不會讓消費者誤認為「賣速食」的麥當勞經營加油站，而不產生混淆誤認的問題。雖然消費者不會誤認商品或服務的來源，但這類的使用行為會產生對於原著名商標的「淡化」（dilution）現象。例如當太多非食品業者使用「麥當勞」為商標時，消費者可能漸漸變成當聽到「麥當勞」時不會立刻想到速食店的「麥當勞」，長久下來，「麥當勞」將會變得不夠「著名」。

為保護著名商標免於淡化的危險，我國自2003年起引入著名商標淡化的保護制度。在該制度引入之前，經濟部智慧財產局就曾頒佈「著名商標或標章認定要點」，並曾於2004年修正。2007年，智財局頒佈「商標法第23條第1項第12款著名商標保護審查基準」，而其取代了「著名商標或標章認定要點」。後因商標法修法而將第23條第1項第12款調整為第30條第1項第11款，智財局於2012年頒佈「商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準」。

對著名商標的保護，在商標申請程序部分，根據商標法第30條第1項第11款，如果一件商標申請案是屬於「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，則該申請案不能取得商標。





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