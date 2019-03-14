如何建立、執行及驗證TIPS智財管理規範？環球晶圓經驗分享

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

甫於2月27日舉辦的「2019年度TIPS頒證暨提升企業智財營運能力研討會 — 從智財布局到管理保護」中，執行單位資策會科技法律研究所除了邀請智慧財產局 (TIPO) 副局長廖承威分享實務上的智財布局策略外，也邀請了2018年通過TIPS驗證及抽查之標竿企業環球晶圓來分享其導入TIPS（台灣智慧財產管理制度）的心路歷程及寶貴經驗。

環球晶圓：藉導入TIPS提升公司研發能量

環球晶圓的前身是中美矽晶的半導體事業群，從母公司中美矽晶開始，即持續參加TIPS的認證，從2013年通過基礎驗證開始，一路到深入驗證、深化驗證、再通過AA級的認證，希望可以加強公司的智財管理能力。環球晶圓主任羅秋梅表示，公司主要是承接母公司中美矽晶的TIPS管理經驗，如果要追溯久一點，環球晶圓其實從2011年已經開始接觸這一套系統。

大部分人最好奇的是：為什麼當初想要導入TIPS系統？羅秋梅說其實理由很單純，因為在2010年的時候公司開始有一點專利的產出，而當時的專利資料都只是存放在員工的個人電腦中，但事實上，資料存放在員工個人電腦中並不好統計，而且案件委託過程也不易留存。當時公司便思考是不是可以建置一個比較好的系統，不管是在硬體或是軟體都同時加強，讓公司的智財管理能力及專利品質可一併提升，而這也是環球晶圓（或者是說中美矽晶）當初加入TIPS的最主要動機。

● 過去6、7年來為導入及執行TIPS，環球晶圓作了什麼努力及準備？

(1)人力資源面：羅秋梅指出目前公司的智財管理團隊包括她在內共有7名成員，大部分的成員都是研發人員出身，在加入智財單位後才開始接受一些專利的訓練，因此非常需要外部的課程及資源來提升對專利的認知及智財管理的能力。所以像是TIPS的課程及考試、TIPA的課程及認證、以及一些大學科法所的學分班等等，環球晶圓都會運用公司的資源，請智財單位的人員參加。

羅秋梅表示近期公司也開始聘請一些科班出身的學生，像是專利所出身的學生，希望可以更快速的提升團隊的專利素養。

(2)系統制度面：環球晶圓主要申請的是專利和營業秘密。在專利的部分，早期公司並沒有什麼提案制度，可能是公司研發人員大家談一談就找事務所來申請了，但這些年來已開始建立一些專利提案制度，這個審查制度開始討論一些技術適不適合申請專利，或是討論這個技術是適合申請專利或是營業秘密保護的問題。基本上，環球晶圓都是委託外面的事務所來進行專利的申請及撰寫，所以在智財事務所的部分，公司也建立了一套評鑑制度，希望可以評鑑出比較好的委外單位。而在獲得專利之後要如何維護或是程序上的應用策略，則是由年費維護評估制度來負責。

而在營業秘密的部分，環球晶圓在推動TIPS的過程中，也建立了許多制度，尤其是在文件的部分，作了許多盤點，訂立等級、區隔權限，定義那些是屬於機密那些為非機密。羅秋梅指出在定義好之後，一定要有一些教育訓練的課程，讓公司的員工了解那一些文件需要管制，那些不需要浪費氣力管制。另外，最重要的是公司要對整個系統有一個內稽制度，要透過內稽制度才會知道這些制度執行的情況如何，是很順利還是不太理想。

(3)基礎設施面：羅秋梅指出，事實上在機密的管制上，有很大部分是在環境和設施上的管制，環球晶圓在設施的管制上作了很大的努力。像早期根本沒有在USB隨身碟上作管制，現在則是要到公用區經過申請才能使用，而一般的雲端及個人筆記型電腦更是禁止使用。而更重要的是在email的部分增加了許多稽核的工作。最近環球晶圓也在討論利用智慧型手機拍照的問題蠻嚴重的，現在人手一機都可以用來拍照，那如何在一些公司覺得比較機密的地方針對拍照作重點管制? 這是一個必須思考的問題。而在工作的部分，為了讓專利工程師可以提升效能，公司除了實施電子化的管理外，也有購買一些商業化的檢索資料庫，讓檢索的效能及品質可以提升。

環球晶圓主任羅秋梅 （攝影：北美智權報／李淑蓮） 分享 facebook

● 導入及執行TIPS多年，環球晶圓有什麼收穫？

究竟導入及執行TIPS多年，也通過了AA級驗證，環球晶圓到底有什麼收穫？針對這點，羅秋梅提出了3個在申請一些（政府）計畫時常遇到的問題，再分析如何運用TIPS將這些問題一一破解。

(1) 需要說明專利布局情況或不侵權分析

計畫主管單位為了避免資源重複投入，及避免訴訟糾紛或賠償金，參加的企業必須說明公司專利布局情況或提供不侵權分析。羅秋梅認為即使不是參加政府計畫，公司內部開發產品時也很需要這樣子的事先分析，而這個時候，TIPS能提供的協助是什麼？

目前環球晶圓是由專利工程師負責政府計畫專案的申請及管理，羅秋梅指出，這樣子有一個好處，就是在研發初期可以請專利工程師提供研發人員相關政府計畫的資源說明，因為每個計畫適合申請的標的都不一樣，在經過大家討論後，即可擬訂一個合適的計畫或是技術方向。有了技術方向之後，專利工程師便可以適時進行專利布局及專利不侵權分析，提供研發人員市場的即時訊息。另一方面，專利工程師也會隨時提醒研發人員申請專利的時機，而研發人員也可以適時避開侵權的風險。羅秋梅認為這樣子的運作除了可以讓計畫完整性提高，在計劃申請上也更能展現技術之亮點。

(2)大部分的計畫需要以「專利」來展現計畫的成效

有些計畫針對專利申請會有獎勵金或是專利補助金，不過，不是只要申請專利就好，計畫主管單位最終目的是期待申請人的技術成果具有前瞻性，而其專利佈局又能提升公司的競爭力，對公司有所幫助。

針對專利申請的部分，為了提升研發能量，環球晶圓一直都有提供專利研習營，由專利工程師來分享什麼是專利及專利申請的經驗，讓研發人員了解專利的內容及基本概念。羅秋梅表示，公司在近期除了要讓研發人員了解什麼是專利外，也要培養其專利檢索能力，讓研發過程更完善、更有效率。

羅秋梅指出，早期半導體要提案申請專利並不容易，像環球晶圓在2014年之前的內部提案量大概每年才10件多一點，但經過上述的運作及推廣後，最近3年的提案量每年可以到40件以上。就近期所申請專利的類型部分，環球晶圓都集中在新材料及新技術的布局，由此可見，透過活動的推行，的確有助於研發人員對新產品及新技術的開發。

(3)需要機密管制規範，確保研發資料不外洩

除了競爭對手外，合作夥伴及公司內部員工洩密的消息也是頻傳，因此必須避免研發成果被不當利用，才能保持公司競爭優勢。

羅秋梅認為，公司從上到下都要對機密管制有共同的認知，對公司來說也比較容易推廣機密管制的規範。環球晶圓也曾針對營業秘密在公司舉辦過一個標語創意活動，希望藉由此活動讓公司同仁更了解及重視營業秘密的文化。

羅秋梅表示：「藉入導入TIPS ，希望透過外部的認證，由外部委員來提供建議，可以找到更好的改進方向，讓我們持續努力推動；這樣子的文化和氣氛，會讓公司上下對於智財管理及TIPS系統，有高度的認知。即使環球晶圓從2013年推廣到現在已經有6-7年的時間，但在內部稽核上還是很熱情認真的投入，因為持續認證是讓公司可以持續進步的一個動力」。





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