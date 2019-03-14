智財局將大修複審與舉發程序：台版PTAB即將出現？

分享 facebook 【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

專利業界對智財局的專利複審、舉發程序詬病已久，尤其當日本、美國等專利大國，都以兩造對審的方式進行舉發審查，台灣卻還是以書面進行，而且在智財局審定後，又得通過經濟部訴願會才能進入司法程序，效率上大打折扣。終於，現在智財局決定出手翻修了，第一步就是成立類似美國PTAB的專責單位，負責處理專利的複審與舉發。

從去年開始，智財局就著手翻修現行的專利權舉發程序。例如在專利法的修正草案中，對於舉發人和相對人的舉證、更正期間做出限制，以提升舉發審查效率（可參見前文台灣專利法修正重點搶先看）。此外，也設計了適用於舉發程序的聽證作業辦法，若當事人對舉發審定結果不服，也可以免除訴願，直接向智財法院提起訴訟。

到了今年，智財局的動作更大，計畫一次改造專利、商標的有效性爭議機制。組織上，目前智財局的編制中，專利和商標各有其獲證後的舉發或異議、評定的主管單位，但未來計劃將這兩個部門合而為一，成立專責的專利商標複審與爭議審議組（簡稱審議組），以擴大業務量能。

未來專責部門將統合負責專利、商標的有效性爭議

既然設立了專責部門，行政程序也必須搭配調整。以專利為例，智財局計畫分成「申請案」和「舉發案」兩套程序：在申請案中，若發明或設計專利的申請人對於智財局的核駁審定不符，未來可以向審議組申請複審；在經過前置審查、合議審理等程序後，若審議組最終仍做出複審不成立的決定，則當事人可以智財局為被告，向智財法院提起行政訴訟（圖1）。

圖1：未來台灣發明、設計專利核駁複審流程規劃 （資料來源：專利商標審查及爭議業務修法芻議，經濟部智慧財產局，108年2月） 分享 facebook

至於舉發案，則是由當前聽證程序再進化而來。未來對於發明、新型、設計專利的舉發案件，將統一歸由審議組處理，只要滿足一定的形式要件，就會由審議組以三至五名成員進行合議，並且以言詞辯論的形式，由舉發人和被舉發人（及專利權人）進行攻防，做出舉發成立或不成立審定結果。若兩造當事人對此審定結果不服，也可以再向智財法院提起訴訟（圖2）。

圖2：未來台灣專利權舉發流程規劃 （資料來源：專利商標審查及爭議業務修法芻議，經濟部智慧財產局，108年2月） 分享 facebook

新作法的最大好處，就是提升審查效率。依據現行辦法，不論是申請案或者舉發案，若對智財局的決定不服，都必須先經過經濟部訴願會才能進入司法訴訟，新作法可以在智財局的決定後直接進入法院，當然有效率得多；但如此一來也會產生諸多新問題，例如新設置的審議組，如何確保獨立性？對此，洪淑敏解釋，由商標、專利的人員共同組成，就是希望在專業上能夠互補。「專利議題在個別技術確實有門檻，但商標這邊的人都具有法律專業，在合議審理時就能互相幫忙。」

新作法能提升作業效率，但修法工程十分浩大

不過，更大的問題會在程序進行上。以申請案的複審流程來說，智財局計畫導入前置審查制度，也就是若申請人提出的複審申請中伴隨修正，需由初審人員進行前置審查，若審查未通過才會進入到後階段的合議審理。對此，與會的業界人士認為，對於「修正」的範圍必須界定清楚，例如若僅是圖示標號、頁碼、錯字等無關專利範圍大小的修正，都必須通過前置審查，對於效率提升的幫助恐怕將十分有限。

至於舉發案，因為將改以兩造對審的方式進行，後續的司法訴訟如何定性，也必然引起爭議。洪淑敏指出，在日本特許廳（JPO）審判部的當事者系審決中，若有一方不服審決，是以程序相對人為被告，向知的高等財產裁判所提起訴訟；因此，智財局的修法建議中，也是以舉發程序中的申請人或相對人為被告，提起行政撤銷訴訟。對此，洪淑敏強調，「這完全不是定論，只是很粗淺的想法」

圖3：智財局長洪淑敏 （攝影：唐銘偉） 分享 facebook

智財局之所以對這個問題如此戒慎恐懼，是因為它碰觸到了台灣司法制度的核心。若舉發改採對審制，由舉發人和專利權人進行攻防，則智財局（即審議組）的角色將轉化為類似法官的裁判者，後續的司法訴訟也應該由這兩造繼續進行，才能杜絕現行「二打一」的問題；然而，不論專利權的授證或者舉發撤銷，都是由智財局做成的行政處分，並不適合以民事訴訟來處理。洪淑敏也坦承，「如果訴訟中的兩造都是人民，打的卻是行政訴訟，這樣法理上該怎麼解釋我們還沒想好。」

可想而知，後續的草案研擬、政策討論、修法推動都會是大工程，而且接下來適逢選舉年，要順利完成修法的難度也更高，但智財局願意踏出第一步，向業界宣示改善的決心，就已經值得肯定了。





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