智慧機械加持 台灣機械業2025年挑戰產值2兆元

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

台灣機械業從2017年晉升兆元產業後，每年仍有新台幣千億元的成長，台灣沒有歷經二次世界大戰、也沒有廣大內需市場，卻能淬鍊出全球第四大的工具機市場。台灣機械業不畏中美貿易戰衝擊，誓言2025年挑戰2兆元產值，「智慧機械」這塊浮板，這次台灣廠商能牢牢抓緊嗎？

2017年台灣機械業產值首次突破兆元目標，達到新台幣1.1兆元，2018年機械業出口值274億美元，前三大出口對象為大陸、美國、日本；而生產值達到1.18兆元，成長約7.3%，持續創下歷史新高。今年，台灣機械工業公會將力推智慧機械上雲端，用共享經濟的概念發展公版機械雲，協助設備業者導入機械雲服務，目標在2025年實現機械業產值2兆元。

表一、2018年台灣機械出口主要國家統計分析表 （金額單位：千美元；資料來源：海關進出口統計月報，TAM） 分享 facebook

2019年3月在台北舉辦的國際工具機展，晉升為全球第三大規模，台灣機械工業公會理事長柯拔希出席「2019智慧製造創新應用論壇」時表示，機械業是工業之母、工具機是機械之母，以工具機出口值計算，台灣是全世界第四大出口國，前三大國是德國、日本、義大利。2018年機械業出口值274億美金，整體產值達到1.18兆元，從2017年突破兆元後，每年有1000億元的成長，台灣沒有歷經二次世界大戰、也沒有廣大內需市場，能夠淬鍊出全球第四大的工具機市場實屬不易。台灣機械業在全球競爭，靠的是品質、可靠度和CP值，讓全世界買主認同，機械公會一年就帶將近50團廠商到國外拓展、行銷，足跡遍佈全世界，產業公會的力量非常大。

圖一、台灣機械工業公會理事長柯拔希出席「2019智慧製造創新應用論壇」。 （吳碧娥／攝影） 分享 facebook

發展智慧機械，要走務實路線

最近各產業都在觀望中美貿易戰的影響，機械業也不例外。柯拔希認為，台灣機械業雖是首波受害者，但原本在大陸製造生產的國際買主，開始尋找第二生產地，衍生出許多設廠需求，對機械業又是新的商機；加上全世界人口的老齡化、少子化、自動化，這些都屬於「今天不買明天還是得買」的剛性需求，將成為機械業未來發展的動能。

談到台灣發展智慧機械，柯拔希認為這次要走務實路線，其實過去台灣有多次很好的機會，都是因為Top-down（由上而下）的作法不夠務實，計畫太高深但卻不接地氣，這次工業4.0要真正由「需求端」出發，從能力範圍和客戶需求開始，首要之務就是了解客戶需求，「如果還停留在工業1.0的廠商，只要做到工業1.5就好，2.0的做到2.5就好」，一步步往前進，以務實取代高深。機械公會去年曾發佈《智慧機械產業白皮書》，就是擔心台灣廠商對於工業4.0的憧憬太美好，必須從短中長期分階段進行，而非一口氣直達工業4.0。

為了讓台灣成為全球的智慧機械製造王國，機械公會去年8月發表的《智慧機械產業白皮書》，提出「2025年機械產值達新台幣2兆元」願景，並向政府提出包含全球戰略、智慧機械、智慧製造、人才培育、跨領域合作及政策資源等六大建言。 機械公會認為，政府工業4.0政策，應該按照短、中、長期的智慧機械發展方向來規劃。短期目標是協助機械設備智慧化，要將新舊機台全部聯網，才能從遠端進行操控與維護；中期目標則是加速發展感測器與「機械雲」，從生產資訊分析到機械設計服務，提升台灣機械產業競爭力。機械公會與成功大學、中華電信、資策會等單位正在合作發展機械雲，希望廠商能以租用或分享的方式來使用相關軟體及網域，透過軟體蒐集與傳遞生產資訊，加強遠端服務、預知故障排除。至於長期目標，則是打造工業等級的感測器，透過感測器及感測模組訊號的分析與回饋，掌握機械加工的實際情況和監控異常，並大量收集各國智慧機械與智慧製造相關資訊，建立機械知識庫，將台灣打造成為智慧機械王國。

圖二、「機械雲」應用服務發展規劃 （資料來源：工研院） 分享 facebook

今年景氣先蹲後跳，中美貿易戰影響大

台灣工具機產業因出口占七成以上，未來發展還是要觀察全球景氣的變化。由於去年第四季投資開始縮手，市場觀望氣氛濃厚，部分機械業廠商接單出現反轉。預估今年上半年，因中美貿易戰與英國脫歐仍有變數，下半年表現有機會優於上半年，今年景氣將維持「先蹲後跳」的格局。因應美中貿易戰，海外設立第二生產基地的需求逐漸發酵。特別是越南和印度市場，未來商機可期。今年剛舉辦的台北國際工具展，潛在訂單可達16億美元，全年成長幅度約在5~10%，如下半年表現不錯，成長率有機會上看10%。

台灣機械工業同業公會金屬成型機械專業委員會會長蕭文龍指出，依據海關進出口貿易統計，2018年1~11月台灣金屬成型機械出口約5.3億美元，較上年衰退5.3%。主要出國國家為：中國大陸、美國、越南、印度、印尼、泰國及土耳其等市場。 受到中美貿易戰的影響，台灣金屬成型機械出口到大陸出現逐月衰退，反之出口到美國則是逐月增加。根據2018年大陸汽車產銷情況來推估，金屬成型設備受的影響，將在今年出現效應。不過，蕭文龍仍看好金屬成型產業的市場前景，因為未來自動化領域的發展與需求，只會更多、不會更少。整體而言，影響2019年的景氣前景的最大變數，仍是要看中美貿易是否有個圓滿的結局。蕭文龍預期，上半年庫存去化後，下半年自動化及智慧化的機械設備需求仍然會陸續出籠。在新南向國家中，尤其看好印度及越南市場，另外則是土耳其以及美國自動化升級的商機。

產學合作，問題出在分工不足

智慧機械被列入政府重點發展的「5+2產業」，柯拔希強調，產業發展要懂得分工，短期發展產業可以自己來做，或是和法人研究單位合作，中間則靠法人單位結合產業或學術界，長期研發就要借重學術界力量。台灣機械業要發展工業4.0，最大的問題是沒有人才，要找到跨領域的人才，難度更高。機械產業很歡迎產學合作，將學校資源和教授研究引進產業界，產業研發只能做到某種程度，若要繼續往上突破，產學合作是勢必走的一條路。

目前業界和學界合作的問題出在分工不足，學校應著墨在中長期研究，若產學都在做短期研究，等於重疊進行；更重要的是學界的研究成果要讓產業界知道，否則不能為產業所用，最終也只是紙上論文而已。柯拔希呼籲，台灣最好的人才都在學界，產學合作的成果要能實際運用在業界，科技部應該鼓勵學校將研發成果移轉給業界使用，對產業發展才能有真正的幫助；他也鼓勵在校學生可以跟著教授多參與產學合作，或是多參與相關展覽，在學期間就要接觸業界最新脈動。

蕭文龍則強調，軟體的實力將是長期發展的關鍵，不管是加工模擬軟體或是控制、資料收集軟體，跨領域人才的整合將是邁向智慧機械的必備條件，廠商應及早啟動跨領域人才的培育計畫，才能在最短的時間，由智慧機械邁向智慧製造。





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