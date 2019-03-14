親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
會計研究月刊
獨家報導
cheers
管理雜誌
動腦
兩岸商情

美國也有恐龍法官？川普親信A錢輕判 原因讓人想哭

死定了！安檢不爽隔壁通道沒人 他拍照抱怨釣到航警

智慧機械加持 台灣機械業2025年挑戰產值2兆元

2019-03-14 10:10北美智權報

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

台灣機械業從2017年晉升兆元產業後，每年仍有新台幣千億元的成長，台灣沒有歷經二次世界大戰、也沒有廣大內需市場，卻能淬鍊出全球第四大的工具機市場。台灣機械業不畏中美貿易戰衝擊，誓言2025年挑戰2兆元產值，「智慧機械」這塊浮板，這次台灣廠商能牢牢抓緊嗎？

2017年台灣機械業產值首次突破兆元目標，達到新台幣1.1兆元，2018年機械業出口值274億美元，前三大出口對象為大陸、美國、日本；而生產值達到1.18兆元，成長約7.3%，持續創下歷史新高。今年，台灣機械工業公會將力推智慧機械上雲端，用共享經濟的概念發展公版機械雲，協助設備業者導入機械雲服務，目標在2025年實現機械業產值2兆元。

表一、2018年台灣機械出口主要國家統計分析表 （金額單位：千美元；資料來源：海...
表一、2018年台灣機械出口主要國家統計分析表 （金額單位：千美元；資料來源：海關進出口統計月報，TAM）
分享

2019年3月在台北舉辦的國際工具機展，晉升為全球第三大規模，台灣機械工業公會理事長柯拔希出席「2019智慧製造創新應用論壇」時表示，機械業是工業之母、工具機是機械之母，以工具機出口值計算，台灣是全世界第四大出口國，前三大國是德國、日本、義大利。2018年機械業出口值274億美金，整體產值達到1.18兆元，從2017年突破兆元後，每年有1000億元的成長，台灣沒有歷經二次世界大戰、也沒有廣大內需市場，能夠淬鍊出全球第四大的工具機市場實屬不易。台灣機械業在全球競爭，靠的是品質、可靠度和CP值，讓全世界買主認同，機械公會一年就帶將近50團廠商到國外拓展、行銷，足跡遍佈全世界，產業公會的力量非常大。

圖一、台灣機械工業公會理事長柯拔希出席「2019智慧製造創新應用論壇」。 （吳碧...
圖一、台灣機械工業公會理事長柯拔希出席「2019智慧製造創新應用論壇」。 （吳碧娥／攝影）
分享

發展智慧機械，要走務實路線

最近各產業都在觀望中美貿易戰的影響，機械業也不例外。柯拔希認為，台灣機械業雖是首波受害者，但原本在大陸製造生產的國際買主，開始尋找第二生產地，衍生出許多設廠需求，對機械業又是新的商機；加上全世界人口的老齡化、少子化、自動化，這些都屬於「今天不買明天還是得買」的剛性需求，將成為機械業未來發展的動能。

談到台灣發展智慧機械，柯拔希認為這次要走務實路線，其實過去台灣有多次很好的機會，都是因為Top-down（由上而下）的作法不夠務實，計畫太高深但卻不接地氣，這次工業4.0要真正由「需求端」出發，從能力範圍和客戶需求開始，首要之務就是了解客戶需求，「如果還停留在工業1.0的廠商，只要做到工業1.5就好，2.0的做到2.5就好」，一步步往前進，以務實取代高深。機械公會去年曾發佈《智慧機械產業白皮書》，就是擔心台灣廠商對於工業4.0的憧憬太美好，必須從短中長期分階段進行，而非一口氣直達工業4.0。

為了讓台灣成為全球的智慧機械製造王國，機械公會去年8月發表的《智慧機械產業白皮書》，提出「2025年機械產值達新台幣2兆元」願景，並向政府提出包含全球戰略、智慧機械、智慧製造、人才培育、跨領域合作及政策資源等六大建言。機械公會認為，政府工業4.0政策，應該按照短、中、長期的智慧機械發展方向來規劃。短期目標是協助機械設備智慧化，要將新舊機台全部聯網，才能從遠端進行操控與維護；中期目標則是加速發展感測器與「機械雲」，從生產資訊分析到機械設計服務，提升台灣機械產業競爭力。機械公會與成功大學、中華電信、資策會等單位正在合作發展機械雲，希望廠商能以租用或分享的方式來使用相關軟體及網域，透過軟體蒐集與傳遞生產資訊，加強遠端服務、預知故障排除。至於長期目標，則是打造工業等級的感測器，透過感測器及感測模組訊號的分析與回饋，掌握機械加工的實際情況和監控異常，並大量收集各國智慧機械與智慧製造相關資訊，建立機械知識庫，將台灣打造成為智慧機械王國。

圖二、「機械雲」應用服務發展規劃 （資料來源：工研院）
圖二、「機械雲」應用服務發展規劃 （資料來源：工研院）
分享

今年景氣先蹲後跳，中美貿易戰影響大

台灣工具機產業因出口占七成以上，未來發展還是要觀察全球景氣的變化。由於去年第四季投資開始縮手，市場觀望氣氛濃厚，部分機械業廠商接單出現反轉。預估今年上半年，因中美貿易戰與英國脫歐仍有變數，下半年表現有機會優於上半年，今年景氣將維持「先蹲後跳」的格局。因應美中貿易戰，海外設立第二生產基地的需求逐漸發酵。特別是越南和印度市場，未來商機可期。今年剛舉辦的台北國際工具展，潛在訂單可達16億美元，全年成長幅度約在5~10%，如下半年表現不錯，成長率有機會上看10%。

台灣機械工業同業公會金屬成型機械專業委員會會長蕭文龍指出，依據海關進出口貿易統計，2018年1~11月台灣金屬成型機械出口約5.3億美元，較上年衰退5.3%。主要出國國家為：中國大陸、美國、越南、印度、印尼、泰國及土耳其等市場。受到中美貿易戰的影響，台灣金屬成型機械出口到大陸出現逐月衰退，反之出口到美國則是逐月增加。根據2018年大陸汽車產銷情況來推估，金屬成型設備受的影響，將在今年出現效應。不過，蕭文龍仍看好金屬成型產業的市場前景，因為未來自動化領域的發展與需求，只會更多、不會更少。整體而言，影響2019年的景氣前景的最大變數，仍是要看中美貿易是否有個圓滿的結局。蕭文龍預期，上半年庫存去化後，下半年自動化及智慧化的機械設備需求仍然會陸續出籠。在新南向國家中，尤其看好印度及越南市場，另外則是土耳其以及美國自動化升級的商機。

產學合作，問題出在分工不足

智慧機械被列入政府重點發展的「5+2產業」，柯拔希強調，產業發展要懂得分工，短期發展產業可以自己來做，或是和法人研究單位合作，中間則靠法人單位結合產業或學術界，長期研發就要借重學術界力量。台灣機械業要發展工業4.0，最大的問題是沒有人才，要找到跨領域的人才，難度更高。機械產業很歡迎產學合作，將學校資源和教授研究引進產業界，產業研發只能做到某種程度，若要繼續往上突破，產學合作是勢必走的一條路。

目前業界和學界合作的問題出在分工不足，學校應著墨在中長期研究，若產學都在做短期研究，等於重疊進行；更重要的是學界的研究成果要讓產業界知道，否則不能為產業所用，最終也只是紙上論文而已。柯拔希呼籲，台灣最好的人才都在學界，產學合作的成果要能實際運用在業界，科技部應該鼓勵學校將研發成果移轉給業界使用，對產業發展才能有真正的幫助；他也鼓勵在校學生可以跟著教授多參與產學合作，或是多參與相關展覽，在學期間就要接觸業界最新脈動。

蕭文龍則強調，軟體的實力將是長期發展的關鍵，不管是加工模擬軟體或是控制、資料收集軟體，跨領域人才的整合將是邁向智慧機械的必備條件，廠商應及早啟動跨領域人才的培育計畫，才能在最短的時間，由智慧機械邁向智慧製造。


【詳細內容請見《北美智權報》232期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

分享

北美智權報

《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報，內容涵蓋：熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章，可幫助業者在充滿競爭的市場中，高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。

相關新聞

有強勁需求支撐 美國房地產不至於重摔

2019-03-14 10:10

一蘭拉麵讓你吃得更香的「味集中座位」專利

2019-03-14 10:10

新零售還是賭博：大陸「幸運盒子」走紅引發的爭議

2019-03-14 10:11

CAFC做出有利於系統請求項專利權人的決定：CENTRAK v. SONITOR TECHNOLOGIES案

2019-03-14 10:11

美國印太戰略正排擠一帶一路倡議

2019-03-14 10:10

TIPO廖承威副局長談智財權之取得與應用：觀念與定位很重要

2019-03-14 10:10

2019年石墨烯發展：從近身科技到貼身科技

2019-03-14 10:10

RISC-V架構 引領物聯網時代新風潮

2019-03-14 10:10

USPTO提案修改IPR等程序修正動議攻防規則

2019-03-14 10:10

智財局將大修複審與舉發程序：台版PTAB即將出現？

2019-03-14 10:10

如何建立、執行及驗證TIPS智財管理規範？環球晶圓經驗分享

2019-03-14 10:10

旅館業商標註冊與保護的思維

2019-03-14 10:10

申請中國專利：專利資助 v.s. 專利費減 申請人適合那一種？

2019-03-03 08:23

2019年 沉浸式體驗再升級！

2019-03-03 08:23

美國專利申請時常見的PTA影響因素以及近期判例

2019-03-03 08:23

金融科技之專利適格性問題初探

2019-03-03 08:23

弄清標的 才能一語中的--淺談日本特許之標的

2019-03-03 08:23

未完待續：美中貿易戰將走向何方？

2019-03-03 08:23

俠義精神彰顯出高貴：剖析金庸武俠小說的世界觀

2019-03-03 08:23

Fintech嘗鮮期已過 下一步該往哪走？

2019-03-03 08:21

新聞報導嵌入連結Twitter照片侵害照片著作權？

2019-03-03 08:20

財政部祭出三支箭 追得回台商的海外資金嗎？

2019-03-03 08:18

APPLE和SWATCH的新加坡商標異議案：馳名與否如何認定？

2019-02-27 15:01

見證大陸知識產權改革開放四十年：「從無到有、從弱到強」

2019-02-27 15:00

圍堵中國 美國意在維持全球化穩定

2019-02-27 14:59

中國大陸發展VIE之結構利弊及政策動向

2019-02-15 15:36

加拿大新商標法6月17日上路 不想被搶註登記要趁早

2019-02-15 15:36

美國專利複審程序好處多多 何樂而不爲？

2019-02-15 15:36

物聯網下的區塊鏈應用在哪裡？

2019-02-15 15:36

AI時代 預防醫療新方向

2019-02-15 15:36

《On-Sale Bar判決》專題報導：美國最高法院確定了AIA後的保密銷售 仍可能觸發on-sale bar

2019-02-15 13:33

《On-Sale Bar判決》專題報導：新藥公司在銷售合約與專利新穎性間的煩惱

2019-02-15 13:33

告別又老又舊：解析日本Society5.0轉型戰略

2019-02-15 13:33

從2018年度WIPI統計報告 檢視全球工業設計申請活動及發展趨勢

2019-02-14 16:50

淺談關鍵字廣告的法律責任

2019-02-14 16:50

2019年機器人發展關鍵詞：人機融合

2019-02-14 16:50

機關算盡後 英國脫歐反而陷入僵局

2019-02-14 13:41

日本發明專利申請案實審費用自4月1日起調整

2019-02-14 13:41

USPTO新推RPA辦法 未來或有助減輕申請人IDS負擔

2019-02-14 13:41
看更多

熱門文章

起薪5~6萬…金飯碗的首選 已不是財金科系畢業生？

2019-03-11 13:14

王永慶生前遺願 竟成了韓國瑜拚「醫療觀光」的祕密武器

2019-03-13 11:50

調整吃降血壓藥時間 能預防「夜間高血壓」？

2019-03-13 15:17

最多賺8.88% 10大最夯現金回饋信用卡報你知

2019-03-12 16:19

我們只想要按「爛」的功能 祖克柏深情長文遭網友圍剿

2019-03-11 13:40

3歲蛀牙率6成 只因爸媽做錯這一件事

2019-03-12 08:53

避開股市震盪 高配息債券基金專家教你怎麼做

2019-03-13 13:13

為什麼人一定要睡覺？新發現：趁此時加速修復受損 DNA

2019-03-11 13:49

明年可望晉升全球健身器材一哥 喬山靠這台機器逆襲對手

2019-03-13 13:10

馬英九定調 藍軍總統大選決戰核四

2019-03-14 09:28

找不到人加盟主苦 日本7-11檢討24小時制度

2019-03-13 11:32

走入婚姻與求子階段的女王 「成為母親讓我更勇敢」！

2019-03-12 14:12

街口要做餘額寶 台灣人會買單嗎？

2019-03-13 14:18

出道23年…佛系男神蘇志燮 想結婚了

2019-03-12 09:15

抗雙B、攻中國 馬斯克「暴衝砍價」的盤算

2019-03-13 14:18

連亞馬遜都捧錢來台搶下單 台灣新創是怎麼收服國際大廠？

2019-03-13 13:15

台灣味覺行腳 舌尖的未竟之旅

2019-03-11 15:09

美日核電都吃癟 台灣卻搭上中俄的擁核逆風車

2019-03-14 09:24

破風 觀海 追夕陽 苗栗海線騎行

2019-03-11 15:12

美麗五官佈著白斑 Winnie Harlow 接受自己最初的樣貌

2019-03-12 08:57

離職小編「一人食」生活日常 感動Airbnb、三得利搶合作

2019-03-14 10:40

從美援到世界麵包冠軍 台灣飲食風貌變更

2019-03-11 14:49

忙碌育兒生活中 夫妻溝通該不該「有話直說」？

2019-03-13 10:31

長大後想要做什麼？調查：女孩想當科學家 男孩想當網紅

2019-03-12 15:15

選舉年加美中摩擦 F-16V預算難平靜

2019-03-14 09:23

兩會助攻習五條 統戰細膩力道愈強

2019-03-14 09:27

說好的自然產 那ㄟ變成「吃全餐」？

2019-03-12 15:03

阿凡達、玩命關頭都是客戶 台灣工程師玩臉部特效奪奧斯卡獎

2019-03-13 13:14

綠能緩不濟急、空汙缺電一直飆出 小英能源議題只能防守

2019-03-14 09:28

繽紛狂歡 彩色人生 印度好麗色彩節在台灣

2019-03-11 15:14

網紅醫師心裡話 10分鐘看見白袍底下的鐵漢柔情

2019-03-12 14:27

Ella陳嘉樺：我的漂亮 來自於自我認同

2019-03-12 09:09

喝咖啡會心悸？搞懂咖啡知識 這樣喝更健康！

2019-03-13 15:17

孕婦可安全藥食兩用有哪些？中醫師告訴妳 懷孕後這些食物不要吃！

2019-03-11 07:49

果汁機、調理機、慢磨機有什麼差別？

2019-03-13 15:17

以優異基本面選股策略 展現極佳防禦力

2019-03-12 10:39

第七屆台南藝術博覽會 將於大億麗緻酒店隆重登場

2019-03-12 08:54

白家綺 永不放棄 幸福就會到來

2019-03-11 07:47

用乾果機、烤箱自製果乾 瘦身族必懂的技巧

2019-03-13 15:17

「黑眼圈、淚溝」讓你看起來又累又顯老嗎？

2019-03-12 14:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top