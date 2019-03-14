一蘭拉麵讓你吃得更香的「味集中座位」專利

【吾思／資深專利工作者】

一蘭拉麵，你吃過了嗎？不管是東京淺草、大阪心齋橋還是福岡的總店，每次去日本的一蘭拉麵，排隊等空位的隊伍裏頭幾乎一半以上都是台灣人。後來一蘭拉麵來台北開店，一天24小時營業，隨時都是排隊人潮不斷。

在一蘭的成功祕訣裡，專利也算是要角之一。不過，到底是什麼專利呢？是喝到一滴不剩的湯頭嗎？

一蘭拉麵的專利並不是隱藏著的甚麼秘製湯頭或醬料的配方，而是去吃過拉麵的都會留下深刻印象的那個有如k書中心一般的個人小隔間。一蘭拉麵給這種座位配置方式取了一個名字，叫作「味集中座位」，並且還申請了專利保護（發明人還是老闆本人呢）。

圖1：「味集中座位」是一蘭拉麵的重要專利 分享 facebook

一蘭拉麵的隔間座位，已獲得日本特許權

說到這，讀者們可能會問：味集中座位的專利究竟是什麼？

味集中座位並不是正式的專利名稱，而是店家特地創作出來用來宣傳的廣告用語或暱稱。藉由半封閉式（自閉式？）的「味集中座位」，在客人與客人之間有隔板遮擋視線，店員端出拉麵只要把座位前方捲簾略略拉起，客人在吃麵的過程中，完全不會被任何人看到臉，也不需要看到任何人的臉，大胃王想要一直加麵，也不用看到下麵的店員翻白眼。

一蘭的專利的正式專利名稱是「店鋪系統」（日本特許第4627981號），其所包含的內容其實也不只是個人吃麵小隔間而已，而包含了整個店鋪中烹調區及客人座位區等的配置以及客人動向的偵測機器等等。

事實上，在一開始提出申請的時候，獨立項中主要包含安裝在店內的感測器和顯示器等等的機器，用以讓來店的顧客不太需要直接和店員互動，能夠安靜地吃上一碗麵，店員也不太需要隨時眼觀八方耳聽四方地去注意顧客的動向，只要在後台廚房裡觀看板上的燈號等輸出，就能夠知道顧客入店、離店、點單或者需要加麵等動向，可以迅速且順利提供服務。至於讓人印象深刻的吃麵小隔間，在申請之初只是最後一個附屬項而已。

但在審查過程中，審查委員檢索到好幾件相關前案，而否定了上述「店鋪系統」申請案的進步性。後來雖經過修正限縮，把店內的顧客區和後台廚房區的區隔方式以及各個感測器連動的燈號狀態也加入了獨立項，但在審查階段仍然是被核駁審定了。之後，一蘭鍥而不捨地提出不服拒絕審判請求，並且心一橫把本來記載在最後一個附屬項的吃麵小隔間的特徵也加入了獨立項，最後才在前置審查時克服不准專利之事由而獲得核准審定。

去過一蘭拉麵的人，看了日本特許第4627981號代表圖都會感覺很熟悉吧？幾乎就是店面的平面藍圖呢！

（來源：日本特許第4627981號代表圖，取自JPO） 分享 facebook

看到這裡，讀者也許會問：味集中座位在台灣也有專利保護嗎？

一蘭拉麵的分店遍及全日本，而且也在台灣、香港和美國等地設立了海外分店，但是上述的味集中座位的專利，並沒有在日本以外的國家取得專利。味集中座位可說是一蘭拉麵店面的一大特徵，為何竟然沒有取得海外的專利保護？

申請專利時，一蘭拉麵才剛跨出福岡

一蘭拉麵能夠海外展店，還變成排隊名店，這樣的展開也許是申請專利時沒有料到的。味集中座位的日本專利申請案，是在2003年提出申請的，申請當時甚至連實審請求都沒有提出，一直到提出實審請求的期限快要到了，才去申請實體審查。依據一蘭拉麵官網的說明，在2003年的時候，一蘭拉麵其實才剛從發源地福岡走出，邁向首都圈東京而已，可能沒有料到之後會在海外展店。

沒有在海外申請專利是不是一個錯誤？這個要事後諸葛當然是很容易，但在2003年的當時沒有進行日本以外的其他國家的專利申請，也是很能夠理解的。話說，之所以會有味集中座位這個發明，就店鋪方面來說，當然是想要以有限的人力提供更好更有效率的服務，主要只要有後台廚房的人員，加上少數的店員，就可以完成服務流程（客人專心吃麵不要聊天，可能也有提高翻桌率的效果）；而就顧客端來說，不需要和店員或其他客人互動，甚至也可以不被其他客人看到，就可以完成吃拉麵的心願，很符合日本消費者（尤其是女性消費者）注重個人私密空間的文化。

店鋪方面的效率需求，這很容易理解，每家店都有這樣的想法。而顧客端的需求，其實並非舉世皆然。傳統上，日本的拉麵店，並不是女子隻身一人會去吃的地方，顧客多是男性為主，女生多半是跟男性友人一起的時候才會出現在拉麵店。味集中座位的發明人吉冨社長就曾經表示，在他上中學的時候，常看到女同學總是一邊掩著嘴一邊吃便當，因此覺得很多女性不去拉麵店可能是因為他們都很抗拒進食時被他人注視，因此才想到在客人座位前與廚房間設置了遮擋用的布簾，甚至加入了隔開鄰座的隔板等，以便讓客人不分男女都能安心吃拉麵。

這樣的顧慮在台灣其實不是很必要，畢竟大家都是習慣夜市坐下來就可以啃藥燉排骨的，拉麵一碗實在是沒有什麼好遮遮掩掩的。雖然如此，一蘭拉麵在台灣展店時，仍然按照日本的方式設置了味集中座位，因為這樣的座位配置已成了一蘭拉麵的特色之一，而且就店家來說，不但提高了服務的效率，且有助於提高翻桌率。一蘭拉麵的味集中座位專利在取得專利權之後，至今已經進入第11個年頭，並沒有遭到異議或舉發等公眾審查的質疑。今後應該也會繼續繳交年費，走完專利權的20個年頭吧。

同樣值得一提的，是日本飲食業界的其他專利申請。其實，日本飲食界的專利申請相當多，除了食物內容相關的專利之外，關於提供飲食服務的方式也有許多專利。這個案件的故事比較長，留待以後有機會再說分曉吧。除了一蘭拉麵的味集中座位之外，還有隨興點牛排（いきなりステーキ）的專利也很受大眾矚目，但這件的命運就比較坎坷，獲准專利之後因為被異議而遭撤銷，後又經過知財高裁翻盤，可說是一塊被命運捉弄的牛排。





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