USPTO提案修改IPR等程序修正動議攻防規則

【黃蘭閔／北美智權 智權法規研究組】

USPTO提案修改IPR等公告後審理程序修改動議（Motion to Amend；MTA）規則，並有試辦計畫可能全面適用新成案（Institution）案件的相關程序。為求審慎，近期剛涉入或有意提出IPR等程序的相關各方，或有必要了解提案內容。

USPTO 2018年10月發布IPR、PGR、CBM等程序修改動議（Motion to Amend；MTA）規則變更提案，徵集公眾意見，並規畫了一個於本文截稿時尚未推出但隨時可能發布的試辦計畫，且試辦計畫說不定會全面適用該日起成案（Institution）案件的相關程序。因此，提案辦法雖不必然生效，生效辦法也不必然與提案內容相同，但為求審慎，近期剛涉入或有意提出IPR、PGR、CBM等程序的相關各方，或有必要了解提案內容，以免應變不及。

MTA及後續MTA

依現行辦法，專利所有權人（Patent Owner；PO）與PTAB會商後，可提出一次MTA新增合理數目的替代項（Substitute Claim）。所謂合理，一般指原專利一項可在MTA新增一項替代，且替代項不得擴大原專利範圍或寫入New Matter。MTA只能回應程序所涉不予專利事由，並需就每一替代項敘明符合說明書書面敘述要件。至於後續MTA，則需滿足特定要件，即兩造為求和解而共同提出請求，或有其他充分理由，才能在獲得PTAB同意後提出。

然而法規雖有MTA及後續MTA機會，實務上，真正獲准修正的案件量十分有限。根據USPTO先前統計，截至2018年3月1日為止，已審結的3203件案件中，專利所有權人共提出305份MTA，其中189份請求新增替代項的MTA已有PTAB審理結果，且僅有7件全身而過，所占比例不到4%，部分通過的共11件，比例為6%。

為提供攻守陣營更充分的論述空間及更公平合理的遊戲規則，依此次USPTO提案架構，PTAB可針對MTA作成初步決定（Preliminary Decision），而一旦PTAB製發初步決定，即視同滿足提出後續MTA所需「充分理由」要件，保證專利所有權人有第二次提MTA的機會。

究竟什麼是PTAB「初步決定」？簡單說，依USPTO提案，IPR、PGR、CBM等程序成案後，專利所有權人即可提MTA新增替代項，程序請求人（Petitioner）有權提異議（Opposition）陳述反對意見，然後由PTAB考量雙方說法作成初步決定：MTA是否有機會符合法規要件？比對案卷記錄所載先前技術，程序請求人是否有機會成功證明替代項不具可專利性？

PTAB撰寫終局決定時，一般只考慮最後版本的MTA及替代項，不受初步決定內容約束，但有機會在程序早期得悉PTAB意向，這紙新增的初步決定，對程序兩造理論上應有相當高的參考價值。

MTA新規則提案

依PTAB初步決定結果，接下來的程序有兩套不同的發展：

1. 專利所有權人先攻

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2. 程序請求人先攻

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