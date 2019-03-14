新零售還是賭博：大陸「幸運盒子」走紅引發的爭議

【李俊慧／中國政法大學知識産權研究中心特約研究員】

「幸運測試機或福袋機＝賭博機」？

對於這種的推論，就算是具有遊戲機性質的抓娃娃機恐怕都不能認同。

日前，據媒體報導，大陸一些商場出現了一種「幸運測試機」，只需要支付人民幣（下同）30元，就能買一個「幸運盒子」，拆開後可能得到的商品是同品牌的面膜、手霜、耳機線甚至是iPhone手機，部分還能參與額外的抽獎。

對於該如何定義這類「幸運測試機」，可謂衆說紛紜。

對此，有人認為他們是「是帶有一定賭博性質的，中獎率太低」；也有人認為「幸運盒子裡的大獎是否真實存在無人知曉，宣傳廣告很可能含有虛假內容、涉嫌虛假宣傳」；還有人擔心「這種商業方式可能存在暗箱操作的情况，且容易誘發消費者的賭博心理」。

那麽，到底該如何看待這種名為「幸運測試機」或「福袋機」，但實為商品自動銷售的新模式呢？

「幸運盒子」：本質上是商品自動售賣機

相關訊息顯示，當前在大陸各地商場出現的「幸運盒子」（有的自稱「福袋」），目前已有超過100個牌子。雖然機器名為「幸運測試機」，但本質上還是商品自動售賣機或無人留守的售賣機。

以目前在抖音上最火的「MR.WISH心願先生」為例，用戶花30元得到一個幸運盒子，盒子裡除了自主品牌產品，還有額外的一張抽獎卡。

據報導，「MR.WISH心願先生」先前在合肥接受了大陸工商部門的抽檢，官方公布的結果是：「經過調查和核實，心願先生盒子裡的產品零售價均高於30元，有的甚至超過100元。額外掃碼抽獎中獎名單也是真實的。」

顯然，從大陸工商部門的調查情況來看，商家銷售的是盒子內的產品，而非抽獎卡，這是一種帶有娛樂性質的商品銷售行為。

據瞭解，該品牌是通過線下銷售「幸運盒子」的方式，將消費者引流到線上購買自主品牌產品，是種創新性的新零售方式。

圖一、商場裡的MR.WISH心願先生自動售賣機 分享 facebook

當然，這種銷售行為的「合法性」有兩個前提：

其一是盒子內產品是符合大陸相關法規要求的正規產品，簡單說，即不能是「三無產品」；

其二是盒子內的不特定商品，最低價格不得低於用戶支付金額。

理由很簡單，因為此類」幸運盒子「在一定程度上是在消費者自願的情況下，犧牲了消費者購買產品一定範圍的知情權，即對於用戶實際購買的商品是什麽，存在一定的隨機性或不確定性。

因此，只有盒內產品的市場零售參考價大於或等於30元，才宜認定消費者與商家達成的是平等「購買協議」，才符合「等價交換」的公平交易底線。

盒子內為三無產品或價值低於30元，就涉嫌違法

如果商家在盒子內放「三無產品」，無需多言，本身就是違法行為。

根據《中華人民共和國產品質量法》的規定：產品包裝必須有中文廠名，中文廠址、電話、許可證號、產品標志、生產日期、中文產品說明書、如有必要時還需要有限定性或提示性說明等等，凡是缺少的均視為不合格產品。上述要求缺少其中之一，均可視為「三無產品」。

另外一個問題是產品價值的問題。

以「MR.WISH心願先生」為例，該品牌的官方淘寶店中，發現一款口紅（也會出現在「幸運盒子」內的產品）的售價為79.9元，而且月銷量高達數千。

圖二、「MR.WISH心願先生」的官方淘寶店 分享 facebook

簡單說，如果商家放置在盒內的產品價值都是等於或大於30元，那麽，這種銷售方式是無可厚非的。

理由也很簡單，雖然消費者一開始不知道「幸運盒子」裡的產品是什麽，但最終得到的產品價值等於或大於30元。

從法律層面上講，相當於商家與消費者達成一種特殊的買賣協議，即犧牲了消費者一小部分或一定範圍的知情權，但獲得了以更低的價格獲得更高價值產品回饋的可能。

值得注意的是，大陸相關媒體報導顯示，不少「幸運測試機」的「幸運盒子」裡，出現「三無產品」或低價值產品。

而這是值得大陸有關部門和消費者重視和警惕的，因為此類「幸運測試機」已經涉嫌賭博機或從事賭博活動了。





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