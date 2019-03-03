俠義精神彰顯出高貴：剖析金庸武俠小說的世界觀

分享 facebook 【林士清／北京清華大學公共管理學院博士生】

2018年全球許多大人物過世，但您若問我：華人世界裡最讓人難忘的逝世人物是誰？我會毫不猶豫地回答：金庸大師。大師本名查良鏞，在94歲的璀璨人生裡，乃著名武俠小說泰斗，代表作《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》、《倚天屠龍記》、《天龍八部》、《笑傲江湖》、《鹿鼎記》等，倘若您讀過金庸系列的小說，一定對金庸武俠小說的世界觀念念不忘，金庸武俠小說的「金學」堪比紅樓夢的「紅學」，都是膾炙人口的文學小說，是留給世人無限的瑰寶。不過，金庸先生年輕時曾立志從政，雖因緣際會始終無法駐足兩岸三地政壇，但金庸先生擅長「以文議政」，特色到也鮮明。

金庸武俠系列小說所蘊含的文學寶庫，堪稱人類文學司思想作品結晶。金庸先生的本名為查良鏞，當時就被稱武俠小說的泰斗，與古龍、梁羽生合稱為「武俠小說三劍客」。一批武俠小說迷成立微信群，群裡包含兩岸四地及海外的金庸粉絲，不分你文組或理組、內地或海外，金庸的逝世帶給大江南北小說迷無限的惆悵。

大夥重新閱讀金庸武俠系列小說，發現書迷嚮往的不是武功招式，而是小說人物的武俠情懷與特定的時空背景，如何與歷史發展相互結合。例如：郭靖離開蒙古後死守襄陽、張無忌率率領明教抵禦元帝國、在康熙皇帝統治年代韋小寶為何能把皇帝交差的事情使命必達等，這就是武俠小說帶給讀者的想像力空間，即便武俠小說跟著歷史演變的軌跡走，但故事情節的收斂才是共同昇華讀者的心靈。嚴格來說，各門各派的獨門武功招式並非重點，江湖兒女如何行俠仗義的道德實踐，才是真正的功夫。

蒙古金庸迷對《射雕英雄傳》批評甚多

不過，筆者遇過一位來自外蒙古國的同學說道：真正的蒙古人，未必同意《射雕英雄傳》裡郭靖這個忽蒙忽漢的角色，感覺是在吃成吉思汗的豆腐：蒙古草原長大的男人都在東征西討，怎麼會去南下死守襄陽城？南宋政權竟然沒有調查郭靖的身家，難怪蒙古人最終拿下襄陽，滅了南宋。歷史歸歷史，小說歸小說，蒙古同學群裡這番話倒是點醒了讀者，金庸武俠小說的世界觀都在闡述中原與蠻夷的互動關係，蠻夷或許和漢人是敵是友，但金庸武俠小說的世界觀是否乘載太多「漢人至上」的情懷，導致金庸系列小說受到許多批評，晚年甚至主動要求改寫部分爭議情節。然而，蠻夷之辨在金庸武俠系列小說裡隱約透露漢人至上，始終都是值得爭辯的議題。

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筆者中學年代的國文課、歷史課、地理課或自修課，都是在抽屜下偷翻金庸系列小說殺了不少時間，上了大學才意識到蒙古大汗蒙哥，其實不是死於楊過的黯然銷魂掌，正史上是戰死於四川，還好考試未出題蒙哥死於誰手？正史上乃蒙哥在四川混戰中身亡，蒙哥的死亡才讓忽必列有成為蒙古大汗的機會，也埋下蒙元帝國分裂與四大汗國的紛紛擾擾。此外，筆者十八歲前真以為中國沿海有個桃花島，但其實桃花島是金庸想像的世外桃源。尤甚，金庸武俠小說的門派分布，增進讀者對中國地理西部地區及塞外地區的理解，原來一品堂在西夏、星宿派位於青海、歐陽峰的白陀山迄今人煙罕至、各大門派圍攻的光明頂，其實已靠近帕米爾高原境內。武俠世界裡的大俠似乎不太須要後勤資源補給。

武俠小說人物的權力慾望與當代政治千絲萬縷

打從金庸撰寫《書劍恩仇錄》開始，每天一段共連載了574天，金庸敘述乾隆皇帝與天地會總舵主陳家洛的故事，並著重闡述了江南武林幫派紅花會眾英雄反清復明的血淚故事。乾隆皇地號稱「十全老人」，奠定近代中國版圖疆域的重要推手，西風東漸之前，乾隆的武功盛世，堪比法蘭西國王路易十四，甚至比俄羅斯地過的彼得大帝還卓越。是以，乾隆皇帝晚年的文功武赫，是否與乾隆早年和紅花會的經歷有關，成為《書劍恩仇錄》關注的重點，愛新覺羅弘曆與陳家洛究竟是否為親兄弟明算帳，勾勒出《書劍恩仇錄》的愛恨糾葛。事實上，1992年中視製播的《書劍恩仇錄》，由何家勁飾演的陳家洛，與沈孟生飾演的乾隆皇帝，仍被影迷視為最經典的《書劍恩仇錄》。

直至1972年，金庸大師一共創作了十五部長、中、短篇小說，包含耳熟能詳的射鵰英雄傳、神鵰俠侶、倚天屠龍記、天龍八部、笑傲江湖、鹿鼎記等。筆者曾經在香港書展聽過金庸演講時自述：撰寫笑傲江湖時，正值中國文化大革命的風雨飄搖，文革時期的敏感情節與政治曲折，其實都不同程度地反映在笑傲江湖的小說內容裡，現在想想都是政治不正確。例如，筆者從前對《天龍八部》裡的「星宿派」非常著迷，多了一些社會歷練之後才知道這是是在隱喻的共產黨，「千秋萬載」的丁春秋老怪與「偉大領袖毛澤東萬歲」互相輝映。

同樣性質的隱喻，在《笑傲江湖》任我行身上又出現了一次。例如日月神教教主任我行，原先對屬下本來是兄弟相稱的，爾後被東方不敗及其叛徒囚禁，任我行對人性不敢信任，相信絕對的集權方能保住教主權力，最後還是和令狐沖聯手擊敗東方不敗，可當任我行是在聽到了「千秋萬載，一統江湖」之後，在得到了教眾的拜見之後，想要阻止，一轉念間，覺得高高在上，也沒有什麼不好。任我行最後在華山峰頂上，直摔了下來，自此與世長辭，象徵了一個在權力頂峰的人摔下來之後的下場，很有諷世意味。

金庸締造的武俠小說世界觀

金庸所建構的武俠世界觀，已引起文學史家的廣泛注意，金庸小說可能是繼紅樓夢的「紅學」之後，再一波引發了海內外「金學」的探討，漢人中心思想與周圍蠻夷的互動，透過歷史與小說的演繹，金庸在多元民族相互衝擊的想像與創意，其實遠勝同期的文史小說家。文學界對於金學的探討將永無止盡。

一代儒俠筆藏鋒，錚錚文骨傲金庸。金庸素來以左手寫社評，右手寫小說傳為美談，金庸武俠小說創造了現代文學史上一個難解之謎，從政府要員、文人墨客、學者教授，農工小販，就有層出不窮的金庸小說迷。起碼台灣文組或理組的學生在求學階段，金庸系列小說或影視作品可謂是真正的參考教材，李敖或許是現代文學的奇才，但說句對大師不敬的話：李敖寫小說的能耐，卻遠不如金庸，大家愛「鹿鼎記」更甚於「北京法源寺」。

金庸不只單純寫武俠小說，藉由「以文議政」方為核心

金庸先生年輕時候對從政一直有抱負，可惜求助無門，最後成為大公報的記者，開啟他的文學生涯。其實，金庸作為文學家和媒體人，與蔣經國有良好的私人友誼；金庸乃香港特別行政區基本法起草委員之一，金庸甚至曾和香港總督彭定康，針對「政改方案」進行筆戰，發表長篇政論《功能選舉的突變》，抨擊末任英國末代港督彭定康提出的政改方案。

金庸的逝世，彷彿象徵一個時代的離去，離去得比你我以為得都快，令人不勝唏噓，但留下金庸系列小說所建構的世界觀，卻留給武俠小說迷無限的啟發與爭辯。





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