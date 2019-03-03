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未完待續：美中貿易戰將走向何方？

2019-03-03 08:23北美智權報

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【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

「錢能解決的問題都不是問題，錢解決不了的才是真問題。」這句話用來描述當前的美中貿易戰可說是再貼切不過。去年12月川習會設定的90天談判期限即將到來，依照這段時間內的談判氣氛，外界普遍預期雙方能就關稅問題達成初步共識。問題是，美國真正關切的市場開放、取消補貼、制裁不正競爭等問題，件件都會威脅中國大陸政府的核心利益。所以，下階段談判勢必更難談出結果。

剛放完9天的春節連假，上班沒兩天，行政院主計總處就送上一個壞消息：原本在去年11月預測的2019年經濟成長率為2.41%，經過兩個月後因為全球經濟擴張步調放緩，而且民間消費、投資都轉趨保守，對全年的經濟預測下修至2.27%。

不只是台灣，2019年全世界的經濟表現恐怕都不如預期。根據預測，今年全球的經濟成長率將比2018年減少0.3個百分點，主要經濟體如美國、歐盟、中國大陸也分別有0.4、0.5和0.3個百分點的衰退幅度（表1）。換句話說，過去三年的景氣擴張，恐怕要在今年步入尾聲了。

表1：全球主要國家與地區2018/2019年經濟成長率比較（2019年為預估值）...
表1：全球主要國家與地區2018/2019年經濟成長率比較（2019年為預估值） （資料來源：行政院主計總處）
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2019年將迎來景氣趨緩與美中貿易戰雙重打擊

景氣擴張進入末期，經濟成長趨緩本來就是必然現象，但這個時候又碰上美中貿易戰，使得不確定性大幅升高。眾所周知，現任美國總統川普（Donald Trump）在競選時期，就把中國大陸列為拖垮美國經濟的頭號戰犯，更從2018年開始對中國大陸祭出一連串關稅、限制出口、禁運的懲罰措施。作為回應，中國大陸也對美國出口的農產品、汽車加徵關稅。

雙方不斷升高的敵對態勢，在去年12月初的G20峰會後暫時中止。雙方領導人：川普與中國大陸國家主席習近平同意在90天的談判期限內，暫停新的貿易制裁措施。隨後雙方的高階經貿官員歷經了四回合的談判，期望在3月2日的最後期限內，得出一個大家都能接受的階段性協議。

目前看來，這個階段性協議的達成可能性很高。在這90天當中，中國大陸陸續做出讓步，像是增加對美國農產品的採購金額、暫停報復性關稅、增加市場准入的項目……等。簡單說，這些都是關於「錢」的問題，只要中國大陸能讓美國的貿易赤字改善，尤其是川普鐵票區的農業州得利，第一階段的衝突就可期望在短時間內結束。

但可別以為美中兩國就此相安無事。「川普打的不只是貿易戰」，東華大學公行系榮譽教授高長指出，從1980年代初，中、美建交開始，美國的對中策略一直以和平演變為主軸，協助大陸發展經濟並寄望能間接推動政治改革。因此，進入1990年代後，持續給予貿易最惠國待遇，2000年初又協助加入世貿組織（WTO）。幾十年下來，中國大陸的經濟確實高速發展了，但美國卻付出比預期更為慘烈的代價。

雖然說中國大陸在1980年就開始改革開放，但也是到2000年前後，經濟才真正開始爆發性成長，尤其在加入WTO後，憑藉著超低廉的土地、勞動成本，迅速成為全球製造工廠，對外貿易量突飛猛進。最明顯的指標就是對美國的出超額，若以2001年作為分野，在1985年至2000年內，每年度的出超額都不超過一千億美元，但到了2018年，出超額已經逼近四千億美元。短短不到20年內，中國大陸造成的美國貿易赤字，就成長了近4倍（圖1）。這可不是靠中國大陸單方面多買點農產品、多給點關稅優惠能解決的。

圖1：1985年至2018年中國大陸對美國貿易出超額（單位：10億美元；2018...
圖1：1985年至2018年中國大陸對美國貿易出超額（單位：10億美元；2018年統計至11月底） （資料來源：http://www.census.gov）
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關稅從來都不是美中貿易戰的核心議題

高長認為，目前檯面上的關稅問題只是開端；川普真正的目的，是在逼迫中國大陸全面開放市場還有鞏固美國的領導優勢。以前者來說，中國大陸長期以政府資金主導產業發展，一方面強迫外商拿先進技術換取市場經營權，又對本土國企給予大量補貼，甚至默許各種侵犯智財權和營業秘密的行為，位於技術輸出端的美國早就忍無可忍。

更讓美國擔心的是，中國在5G、量子運算、太空科技上的發展，已經逐漸能跟美國平起平坐。如果不趕快出手阻止，美國目前在尖端科技上的絕對領導優勢，將面臨嚴重挑戰。這正是去年12月初，川普在跟習近平達成90天談判協議後，又反手要求加拿大逮捕華為財務長孟晚舟、並且構築全球「華為包圍網」的真正原因。

圖2：川普積極構築華為包圍網，以鞏固美國在5G的領導地位 （圖片來源：http:...
圖2：川普積極構築華為包圍網，以鞏固美國在5G的領導地位 （圖片來源：http://www.huawei.com）
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問題是，美國所期望的種種改革，勢必牴觸到中國大陸的計劃經濟體制。由中央指定產業方向、設定成長目標、再由國營企業負責執行是中國大陸過去幾十年來奉行不渝的模式。更進一步說，中國大陸的國營企業不只以獲利為目標，也是政策執行的重要工具。美國要求的市場自由經營、取消補貼、制裁所有不正當經營行為…..等，將根本性地威脅到這些國企的生存空間，連帶損及中國大陸社會的安定性。因此，在去年底慶祝改革開放40週年大會上，習近平講了一句「該改的、能改的我們堅決改，不該改的、不能改的堅決不改。」，就在暗示對於任何會危及政權的議題，毫無談判空間。

所以，即使在90天的談判期限內，美中雙方能達成初步協議，但在這之後才是真正的難題。美國想要的跟中國大陸能給的，幾乎毫無交集，這場由關稅引發的經濟戰，必然還會持續延燒。


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