財政部祭出三支箭 追得回台商的海外資金嗎？

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

2017年大陸宣布推動肥咖條款開始，上市櫃公司匯回投資大陸收益的金額屢創新高，但還有很多台商將個人或公司秘密資金藏在海外，財政部近來三箭連發，希望吸引海外資金回台，但台商卻是原地觀望不敢前進，深怕中了財政部的箭？

資誠聯合會計師事務所（PwC）日前舉辦「台商資金回台暨租稅天堂資產布局」研討會，邀請財政部與國稅局官員，探討海外資金回台與在國外租稅天堂面臨等問題，資誠聯合會計師事務所稅務法律營運長許祺昌表示，近年來，國際間反避稅措施一波接一波，加上美中貿易戰線不斷延長，海外發展的台商飽受困擾，調整全球投資營運布局的思維也應運而生，鮭魚返鄉是台商考慮的選項之一，但海外資金回台，就必須考慮被課稅的相關問題。

為釐清海外資金回台的課稅問題，財政部近日發布解釋，說明海外資金是否須課稅與相關認定原則，在國際反避稅趨勢下，台商更要有資產布局新思維。

圖一、資誠聯合會計師事務所（PwC）1月20日舉辦「台商資金回台暨租稅天堂資產布局」研討會。 （圖片來源：資誠） 分享 facebook

從大陸2017年宣布推動陸版肥咖條款開始，不少台商就陸續把資金匯回，上市櫃公司匯回投資大陸收益的金額持續增加， 根據金管會公布最新的資料，截至2018年第三季，上市櫃投資收益累計匯回分別為3,998億及339億元，合計4,337億元，占累積原始投資金額2兆4231億元的17.9%，續創歷年新高 。金管會表示，2018年第三季累計匯回金額比去年底增加423億元，是歷年同期增加最多，上市櫃分別以橡膠工業、電子零組件業匯回金額較大。

資誠稅務法律服務會計師洪連盛表示，為吸引台商回台投資，財政部祭出三支箭，其一是配合行政院的」「歡迎台商回台投資行動方案」，由五區國稅局建置專門輔導窗口；其二是財政部在1月底頒布資金回台解釋令，明定海外資金匯回免課稅的三態樣；最後一箭是海外資金匯回專法，預定近日出爐，最快上半年將通過立法。

第一箭：國稅局輔導窗口

為吸引台商回台投資，財政部配合行政院的「歡迎台商回台投資行動方案」，在五區國稅局設置單一輔導窗口，提供企業或個人稅務問題諮詢。當天參加PWC研討會的南區國稅局局長盧貞秀透露，自從國稅局設立海外台商稅務諮詢服務後，目前已有13個諮詢案例，其中有部分已確定回台，並選定落腳南科設廠投資。盧貞秀表示，因為企業有帳務憑證、較易釐清資金來源，資金回台比較沒有問題，相較之下個人資金因欠缺相關證明，容易產生爭議，目前來諮詢的對象多為企業，台商個人部分還在觀望者居多。

圖二、行政院推動「歡迎台商回台投資行動方案」，五區國稅局提供的「稅務專屬服務」為五大策略之一。 （圖片來源：國家發展委員會網站） 分享 facebook

第二箭：海外資金解釋令

雖然各區國稅局有提供稅務輔導窗口，財政部也在1月底發布解釋令，明示海外資金匯回免課稅的相關規定，但還沒有台商敢踏出第一步，向國稅局諮詢海外資金回台事宜，就怕日後成為財政部選案查稅的對象，逼得財政部政務次長吳自心在公開場合呼籲，企業或個人向國稅局進行稅務諮詢時，相關資料都會「去識別化」，財政部保證不會藉此將該台商列為未來查稅目標。

很多台商以為，只要將海外的錢匯回來，全部都會被視為「海外所得」課稅，財政部日前發布解釋令，說明三種海外資金免稅，包含 非屬海外所得的資金 （也就是本金）、 屬於海外所得，但已課所得基本稅額的資金 、以及 屬海外所得，未課徵所得基本稅額但已逾核課期間的資金 ，均屬免課稅的資金。財政部進一步提供相關認定原則與應提示文件，只要符合規定，就可以不用擔心課稅的問題。

財政部強調，所得基本稅額條例是針對我國居住者個人的「海外所得」而非「海外資金」課稅，由於海外資金的構成因素及來源眾多，多數個人對稅法規範普遍認知不足，也不像企業有設帳保存憑證習慣，只要個人能提出對自己有利的資金來源證明文件，自行辨認匯回海外資金構成內容，只要資金的性質不是「海外所得」，例如海外投資本金或減資退還款項、海外借貸或償還債務款項、海外金融機構存款本金及海外財產交易本金等，都不會涉及所得稅問題。

圖三、個人海外資金課稅分析圖 （資料來源：財政部） 分享 facebook

此外，吳自心強調，台商資金回台，不限於解釋令上所提到的憑證，只要說法合理，財政部也會持開放態度；至於解釋令不足的地方，財政部承諾會滾動式檢討。

第三箭：海外資金匯回專法

行政院已將《海外資金匯回管理運用及課稅條例》草案列為立法院本會期優先法案，最快上半年通過立法、明年上路。台商匯回海外資金必須在二年期限內實質投資，創造經濟與就業效益，才能享受租稅優惠。

草案初步方案內容主要分成三大部分，首先是專戶控管，台商匯回資金須接受信託專戶控管，採取先繳稅、後退稅模式，避免像過去引進資金回台後，卻轉向炒房、炒匯。其次是給予租稅優惠，第一年回台的海外資金優惠稅率為8%、第二年的優惠稅率10%；再來則是「促進投資」，目前討論將以5+2產業創新項目、前瞻及長照作為特定投資項目，給予海外資金更優惠的稅率。

雖然海外資金匯回專法所提供的稅率優於預期版本，但工商業界仍期待能有更低的稅率；加上行政院目前開出的「重點扶植產業」菜單，也不夠具有投資吸引力，光是投資哪些產業可享租稅優惠，還大有爭議在。整體而言，財政部吸引台商回台這三支箭，有助於上市櫃公司將明確資金引回台灣，公司應盡快完備海外財務報表及帳務記錄，評估反避稅措施對公司的稅務影響，借力這波政策重新思考資產布局。至於無根台商或是個人的海外資金，才是更難追回、政府真正的目標對象。儘管財政部信誓旦旦不會趁機查稅，但若人民對於政府的信賴度不夠，恐怕還需要有勇士在前開路，否則台商未必願意拿一輩子身家，來試探政府是否誠信。





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