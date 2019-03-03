親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
會計研究月刊
獨家報導
cheers
管理雜誌
動腦
兩岸商情

財政部祭出三支箭 追得回台商的海外資金嗎？

2019-03-03 08:18北美智權報

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

2017年大陸宣布推動肥咖條款開始，上市櫃公司匯回投資大陸收益的金額屢創新高，但還有很多台商將個人或公司秘密資金藏在海外，財政部近來三箭連發，希望吸引海外資金回台，但台商卻是原地觀望不敢前進，深怕中了財政部的箭？

資誠聯合會計師事務所（PwC）日前舉辦「台商資金回台暨租稅天堂資產布局」研討會，邀請財政部與國稅局官員，探討海外資金回台與在國外租稅天堂面臨等問題，資誠聯合會計師事務所稅務法律營運長許祺昌表示，近年來，國際間反避稅措施一波接一波，加上美中貿易戰線不斷延長，海外發展的台商飽受困擾，調整全球投資營運布局的思維也應運而生，鮭魚返鄉是台商考慮的選項之一，但海外資金回台，就必須考慮被課稅的相關問題。

為釐清海外資金回台的課稅問題，財政部近日發布解釋，說明海外資金是否須課稅與相關認定原則，在國際反避稅趨勢下，台商更要有資產布局新思維。

圖一、資誠聯合會計師事務所（PwC）1月20日舉辦「台商資金回台暨租稅天堂資產布...
圖一、資誠聯合會計師事務所（PwC）1月20日舉辦「台商資金回台暨租稅天堂資產布局」研討會。 （圖片來源：資誠）
分享

從大陸2017年宣布推動陸版肥咖條款開始，不少台商就陸續把資金匯回，上市櫃公司匯回投資大陸收益的金額持續增加，根據金管會公布最新的資料，截至2018年第三季，上市櫃投資收益累計匯回分別為3,998億及339億元，合計4,337億元，占累積原始投資金額2兆4231億元的17.9%，續創歷年新高。金管會表示，2018年第三季累計匯回金額比去年底增加423億元，是歷年同期增加最多，上市櫃分別以橡膠工業、電子零組件業匯回金額較大。

資誠稅務法律服務會計師洪連盛表示，為吸引台商回台投資，財政部祭出三支箭，其一是配合行政院的」「歡迎台商回台投資行動方案」，由五區國稅局建置專門輔導窗口；其二是財政部在1月底頒布資金回台解釋令，明定海外資金匯回免課稅的三態樣；最後一箭是海外資金匯回專法，預定近日出爐，最快上半年將通過立法。

第一箭：國稅局輔導窗口

為吸引台商回台投資，財政部配合行政院的「歡迎台商回台投資行動方案」，在五區國稅局設置單一輔導窗口，提供企業或個人稅務問題諮詢。當天參加PWC研討會的南區國稅局局長盧貞秀透露，自從國稅局設立海外台商稅務諮詢服務後，目前已有13個諮詢案例，其中有部分已確定回台，並選定落腳南科設廠投資。盧貞秀表示，因為企業有帳務憑證、較易釐清資金來源，資金回台比較沒有問題，相較之下個人資金因欠缺相關證明，容易產生爭議，目前來諮詢的對象多為企業，台商個人部分還在觀望者居多。

圖二、行政院推動「歡迎台商回台投資行動方案」，五區國稅局提供的「稅務專屬服務」為...
圖二、行政院推動「歡迎台商回台投資行動方案」，五區國稅局提供的「稅務專屬服務」為五大策略之一。 （圖片來源：國家發展委員會網站）
分享

第二箭：海外資金解釋令

雖然各區國稅局有提供稅務輔導窗口，財政部也在1月底發布解釋令，明示海外資金匯回免課稅的相關規定，但還沒有台商敢踏出第一步，向國稅局諮詢海外資金回台事宜，就怕日後成為財政部選案查稅的對象，逼得財政部政務次長吳自心在公開場合呼籲，企業或個人向國稅局進行稅務諮詢時，相關資料都會「去識別化」，財政部保證不會藉此將該台商列為未來查稅目標。

很多台商以為，只要將海外的錢匯回來，全部都會被視為「海外所得」課稅，財政部日前發布解釋令，說明三種海外資金免稅，包含非屬海外所得的資金（也就是本金）、屬於海外所得，但已課所得基本稅額的資金、以及屬海外所得，未課徵所得基本稅額但已逾核課期間的資金，均屬免課稅的資金。財政部進一步提供相關認定原則與應提示文件，只要符合規定，就可以不用擔心課稅的問題。

財政部強調，所得基本稅額條例是針對我國居住者個人的「海外所得」而非「海外資金」課稅，由於海外資金的構成因素及來源眾多，多數個人對稅法規範普遍認知不足，也不像企業有設帳保存憑證習慣，只要個人能提出對自己有利的資金來源證明文件，自行辨認匯回海外資金構成內容，只要資金的性質不是「海外所得」，例如海外投資本金或減資退還款項、海外借貸或償還債務款項、海外金融機構存款本金及海外財產交易本金等，都不會涉及所得稅問題。

圖三、個人海外資金課稅分析圖 （資料來源：財政部）
圖三、個人海外資金課稅分析圖 （資料來源：財政部）
分享

此外，吳自心強調，台商資金回台，不限於解釋令上所提到的憑證，只要說法合理，財政部也會持開放態度；至於解釋令不足的地方，財政部承諾會滾動式檢討。

第三箭：海外資金匯回專法

行政院已將《海外資金匯回管理運用及課稅條例》草案列為立法院本會期優先法案，最快上半年通過立法、明年上路。台商匯回海外資金必須在二年期限內實質投資，創造經濟與就業效益，才能享受租稅優惠。

草案初步方案內容主要分成三大部分，首先是專戶控管，台商匯回資金須接受信託專戶控管，採取先繳稅、後退稅模式，避免像過去引進資金回台後，卻轉向炒房、炒匯。其次是給予租稅優惠，第一年回台的海外資金優惠稅率為8%、第二年的優惠稅率10%；再來則是「促進投資」，目前討論將以5+2產業創新項目、前瞻及長照作為特定投資項目，給予海外資金更優惠的稅率。

雖然海外資金匯回專法所提供的稅率優於預期版本，但工商業界仍期待能有更低的稅率；加上行政院目前開出的「重點扶植產業」菜單，也不夠具有投資吸引力，光是投資哪些產業可享租稅優惠，還大有爭議在。整體而言，財政部吸引台商回台這三支箭，有助於上市櫃公司將明確資金引回台灣，公司應盡快完備海外財務報表及帳務記錄，評估反避稅措施對公司的稅務影響，借力這波政策重新思考資產布局。至於無根台商或是個人的海外資金，才是更難追回、政府真正的目標對象。儘管財政部信誓旦旦不會趁機查稅，但若人民對於政府的信賴度不夠，恐怕還需要有勇士在前開路，否則台商未必願意拿一輩子身家，來試探政府是否誠信。


【詳細內容請見《北美智權報》231期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

分享

北美智權報

《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報，內容涵蓋：熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章，可幫助業者在充滿競爭的市場中，高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。

相關新聞

Fintech嘗鮮期已過 下一步該往哪走？

2019-03-03 08:21

新聞報導嵌入連結Twitter照片侵害照片著作權？

2019-03-03 08:20

見證大陸知識產權改革開放四十年：「從無到有、從弱到強」

2019-02-27 15:00

圍堵中國 美國意在維持全球化穩定

2019-02-27 14:59

申請中國專利：專利資助 v.s. 專利費減 申請人適合那一種？

2019-03-03 08:23

2019年 沉浸式體驗再升級！

2019-03-03 08:23

美國專利申請時常見的PTA影響因素以及近期判例

2019-03-03 08:23

金融科技之專利適格性問題初探

2019-03-03 08:23

弄清標的 才能一語中的--淺談日本特許之標的

2019-03-03 08:23

未完待續：美中貿易戰將走向何方？

2019-03-03 08:23

俠義精神彰顯出高貴：剖析金庸武俠小說的世界觀

2019-03-03 08:23

APPLE和SWATCH的新加坡商標異議案：馳名與否如何認定？

2019-02-27 15:01

中國大陸發展VIE之結構利弊及政策動向

2019-02-15 15:36

加拿大新商標法6月17日上路 不想被搶註登記要趁早

2019-02-15 15:36

美國專利複審程序好處多多 何樂而不爲？

2019-02-15 15:36

物聯網下的區塊鏈應用在哪裡？

2019-02-15 15:36

AI時代 預防醫療新方向

2019-02-15 15:36

《On-Sale Bar判決》專題報導：美國最高法院確定了AIA後的保密銷售 仍可能觸發on-sale bar

2019-02-15 13:33

《On-Sale Bar判決》專題報導：新藥公司在銷售合約與專利新穎性間的煩惱

2019-02-15 13:33

告別又老又舊：解析日本Society5.0轉型戰略

2019-02-15 13:33

從2018年度WIPI統計報告 檢視全球工業設計申請活動及發展趨勢

2019-02-14 16:50

淺談關鍵字廣告的法律責任

2019-02-14 16:50

2019年機器人發展關鍵詞：人機融合

2019-02-14 16:50

機關算盡後 英國脫歐反而陷入僵局

2019-02-14 13:41

日本發明專利申請案實審費用自4月1日起調整

2019-02-14 13:41

USPTO新推RPA辦法 未來或有助減輕申請人IDS負擔

2019-02-14 13:41

產學合作的共同發明人怎麼認定？

2019-02-14 10:48

搜狗百度輸入法專利大戰反思：遲到的保護 對創新也是傷害

2019-02-14 10:16

越南蟬聯最受歡迎的海外投資市場 台商應如何切入？

2019-01-25 10:35

中國專利創造性審查中公知常識之判斷需知

2019-01-25 10:35

2019新版 35 U.S.C. 101專利適格性審查指南　新增「額外元素」及「整合至實際應用」判定標準

2019-01-25 10:35

2019年3D NAND Flash：專利數跟堆層一樣越來越多？

2019-01-25 10:35

2018年美中專利授證量趨勢解讀

2019-01-25 10:34

2019年美國 35 U.S.C. 101專利適格性審查指南必知的5件事

2019-01-24 10:26

智財侵權損賠計算有多難？

2019-01-24 10:26

黃金休戰90天倒數：美中貿易戰恐難鳴金收兵

2019-01-24 10:25

國家適當舉債其實不是那麼可怕

2019-01-24 10:25

意想不到的秘密：淺談日本秘密意匠制度

2019-01-24 10:24

2019年手機大廠5G過招

2019-01-24 10:23
看更多

熱門文章

是多此一舉？把房子低價賣給孫子想減稅 要小心那些事

2019-02-27 11:58

少主接班內憂外患 他靠一個app讓公司營收翻倍成長

2019-02-27 11:22

近四成員工將退休…留才、外包、自動化 台灣中油多管齊下

2019-02-27 11:28

台灣燈會大秀無人機 英特爾重回市值第一的翻身秘方

2019-03-03 10:27

打造跨世代不老企業…中鋼建立師徒導師制 一對一傳承

2019-02-27 11:27

假日翻桌率7次 一甲子忠南飯館養年輕客越活越好

2019-03-03 10:05

圍堵中國 美國意在維持全球化穩定

2019-02-27 14:59

Fintech嘗鮮期已過 下一步該往哪走？

2019-03-03 08:21

財政部祭出三支箭 追得回台商的海外資金嗎？

2019-03-03 08:18

市場的真相猶如蒙娜麗莎的微笑

2019-03-03 08:27

見證大陸知識產權改革開放四十年：「從無到有、從弱到強」

2019-02-27 15:00

挖掘天王藝術家的鷹眼 她連看不見的素描都能賣

2019-03-03 10:18

AI到動漫都想攻 中國最新政策大菜粵港澳大灣區優劣解析

2019-03-03 10:36

台股續航力 看兩大指標

2019-03-03 08:27

新聞報導嵌入連結Twitter照片侵害照片著作權？

2019-03-03 08:20

未完待續：美中貿易戰將走向何方？

2019-03-03 08:23

就是愛配息 高股息行情啟動 瞄準3大選股靶心

2019-02-27 14:29

聯發科鴨子划水 5G AI搶話語權 啖商機

2019-02-27 14:27

高配息ETF 投信基金 最適合耐心買！穩穩賺！

2019-02-27 14:29

金融科技之專利適格性問題初探

2019-03-03 08:23

報復性強彈的背後 美股漲勢沒深根 金價升勢看旺

2019-02-27 14:29

非蘋 蘋果大比拚 哪些受惠供應鏈甜滋滋？

2019-02-27 14:28

捻指生花 愛馬仕絲巾蹦出玄關嬌點

2019-02-27 11:19

有奶奶的孩子是個寶 新研究加強「祖母假說」進化益處

2019-02-27 13:26

每個人都有一個故事 成為自己生命故事的主角

2019-02-27 11:48

擴大內需 刺激消費

2019-03-03 08:27

APPLE和SWATCH的新加坡商標異議案：馳名與否如何認定？

2019-02-27 15:01

如興全球布局再攻一城 促進集團利益再創高峰

2019-03-03 08:27

林俐岑營養師：聰明吃醣，吃出美味與健康！

2019-03-03 08:27

大岩典史 金工寶石結構設計名家

2019-02-27 11:20

穿越時光遊戲 玩出歷史新意義

2019-02-27 14:57

2019年 沉浸式體驗再升級！

2019-03-03 08:23

108年度新北市社區營造 人才培育計畫系列課程開放報名

2019-02-27 11:52

紙紙入林 日日春 紙纖維藝術特展

2019-02-27 11:55

黃越綏傾畢生之力 照顧弱勢婦幼

2019-02-27 14:30

己亥年西畫市場 會有三個走向

2019-02-27 11:20

Grow up像你的樣 Mercedes-Benz永不止息的創新饗宴

2019-02-27 14:32

老派狂潮 品牌跨世代懷舊商機

2019-02-27 14:32

行銷傳播人的歲末盛典 2018行銷傳播傑出貢獻獎

2019-03-03 08:12

木雕同樂會木雕創作聯展

2019-02-27 11:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top