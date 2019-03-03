弄清標的 才能一語中的--淺談日本特許之標的

分享 facebook 【吾思／資深專利工作者】

在智慧財產權蓬勃發展的現代社會，幾乎大家都知道「如有新的發明，記得要申請專利來保護你的智慧財產」，去逛個菜市場也會聽到「這個有專利的！國家保證的！很有效喔！」的叫賣聲。但是，到底什麼是發明？什麼樣的創作能申請發明專利？各國專利制度中對發明的定義都一樣嗎？

這一連串的疑問，在菜市場裡面對叫賣專利商品的老闆時，可以不用去深究追問。但是，真的做出了新的發明，想要申請專利的時候，這些疑問就不能隨便帶過了。今天我們就來看看日本特許法中關於發明定義的相關內容。

日本特許法中對於發明的定義及特許權的效力

依日本特許法第2條第1項的規定，所謂的發明是指利用自然法則之技術思想的高度創作。發明可以大致分成物的發明及方法發明兩種範疇。換言之，如果想藉由特許權來保護你的創作，那麼創作本身必須是利用自然法則且具有技術思想的物或者方法。單純的發現、僅具美感而無技術思想的創作等並非適格的標的，是不能申請特許的。

在日本特許法第2條第3項中，為了規範所謂的「實施行為的態樣」，又進一步將發明區分成物的發明、物之製造方法的發明以及非為物之製造方法的發明。

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關於物之發明，一般定義中包含物質、物品等具有實體的創作，但依特許法的相關規定，物之發明除了我們熟知一般定義的物之外，尚包括「程式等」（「プログラム等」）之電腦軟體。其中，所謂「程式等」係指包含程式（是指對電腦發出的、能夠產生某一結果的組合起來的指令）在內的供電子計算機處理用之資訊。換而言之，在日本特許制度中，屬於非實體創作的電腦軟體被歸類為物之發明，這一規定與我國實務做法明顯不同，我國申請人在日本申請特許時應多加留意。

而關於方法發明則主要指不具實體的創作，依特許法的相關規定略分為可生產或製造一物的「物之製造方法」，及未伴隨物的生產或製造的「非為物之製造方法」。

為什麼要做這樣的區分呢？主要是由於在特許法第3條第3項中關於發明實施行為之相關規定，其中：

物（含「程式等」）之發明的實施，係指該物之生產製造、使用、轉讓等以及出口、進口或為轉讓等之要約等行為。上述的「轉讓等」包含轉讓(例如販賣、贈與等)、出租、出借等，當該物是「程式等」的情況下，所謂的轉讓也包含透過網路等電氣線路提供程式。上述的為轉讓之要約也包含為了轉讓所為之展示，例如商品宣傳或者是在店內陳列商品等行為。 方法之發明的實施係指使用該方法之行為；其中，物之製造方法，除前述使用該方法的行為之外，尚包含對於依據該方法所製造之物的使用、轉讓等、出口、進口或為轉讓之要約等行為。

也就是說，針對物之發明，其效力及於該物之製造、使用、出口或進口、轉讓、或為轉讓之要約等行為，此外，關於「程式等」的物之發明，其轉讓行為進一步包含透過網路等方式提供程式之行為；針對方法之發明，其效力及於使用該方法之行為，而關於「物之製造方法」的方法發明，其效力進一步及於「該方法所製造之物」的轉讓等、出口、進口或為轉讓之要約等行為。





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