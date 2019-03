新聞報導嵌入連結Twitter照片侵害照片著作權?

【楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

在製作網頁時,往往會使用很多超連結。一般的超連結比較不會有侵害著作權的爭議,但若採取嵌入連結(framing linking),往往會引發爭議。過去美國第九巡迴法院2007年曾在著名的Perfect 10案中,採取「伺服器檢測法」,認為只要照片不儲存在被告伺服器中,只是超連結就不會侵害公開展示權。

但是2018年紐約南區地區法院Goldman v. Breitbart News Network, LLC案判決,則認為新聞報導中侵入連結Twitter發文的照片,會侵害美國著作權法的公開展示權。台灣的相關規定又是如何呢?

新聞報導文章採框架連結連到Twitter上發文的照片

2018年紐約南區地區法院Goldman v. Breitbart News Network, LLC案,原告是Justin Goldman先生,他用手機在紐約東漢普頓鎮的街上拍到美式足球運動員湯姆·布雷迪(Tom Brady)和波士頓塞爾提克總經理Danny Ainge的照片。他上傳這張照片到一個社交網站Snapchat 上的「我的故事」(Snapchat Story)。接著,許多人分享或下載系爭照片,然後又發文到自己的Twitter上。

本案的被告是美國多家新聞網站,代表之一是「布萊巴特新聞網」(Breitbart News Network),這些新聞網站撰寫球員交易報導,報導文章乃是關心波士頓塞爾提克是否能成功網羅Kevin Durant,而湯姆·布雷迪是否會對該筆交易保密。但報導中使用這張照片的方式,是將Twitter發文中的照片,以嵌入連結的方式,嵌入到他們的報導文章中。

各家新聞網站的報導,並沒有真的上傳這張照片,而是以嵌入連結的方式,將他人Twitter發文中的照片,嵌入到報導中。亦即,網頁中顯示的照片,仍然是儲存在Twitter的伺服器上。在報導中只有顯示那張完整的照片(嵌入到報導中),而非顯示出「Twitter的發文」。

著作權人主張侵害其照片的公開展示權

本案中的著作權人Justin Goldman主張,他從來沒有授權他人使用這張照片。因而他對這些新聞網站提起訴訟,主張這些網站侵害他的「公開展示權」(right to display)。法院將這個案件的爭議分成二塊,一是被告等公司刊登新聞之行為,是否侵害了該照片的公開展示權?二是這些被告是否要負擔責任或是否可主張抗辯。

被告於2017年10月請求法院做出部分即決判決,法院於2018年1月聽審後,於2月15日對第一個部分做出部分即決判決:被告以嵌入連結的方式連結Twitter上的照片,儘管照片儲存於Twitter的伺服器上,被告等人仍然侵害了原告照片的公開展示權。

美國著作權法中的公開展示權

美國著作權法第106條(5)賦予著作權人公開展示權(the exclusive right to …display the copyrighted work publicly)。而所謂的展示著作,根據第101條的定義,乃是「顯示一著作的複製檔,不論是直接顯示,或是透過電影、投影、電視影像,或以任何其他設備或方法(any other device or process)」。而第101條也定義所謂的設備或過程,包括「所有人類已知或後來發展出來的」。

所謂的公開(publicly)演出和展示,第101條對所謂的公開,除了物理上的公開,另制定了一個「傳輸條款」(Transmit Clause)。其規定如下

「而所謂的『公開』(publicly)演出或展示,指的是:

一、在公開場合或有大量家庭成員或其社交對象以外之人聚集的任何場所演出或展示;或

二、藉助任何裝置或方法向公眾或第1項之場所,傳輸(transmit)或其他方式傳播(communicate)作品之演出或展示之行為,不論可接受該演出或展示之公眾是否在相同地點或相同時間接受 。」

要注意的是,美國的公開展示權,與台灣著作權法的公開展示權不同。根據第二種類型的傳輸條款,只要某人製作網頁用了他人的圖片,透過電腦連線傳輸而顯示在他人電腦上,也會侵害公開展示權。因此美國的公開展示權對應到台灣,可能包含了台灣的公開展示權,以及圖片等靜態影像的公開傳輸權。





