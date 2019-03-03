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美國專利申請時常見的PTA影響因素以及近期判例

2019-03-03 08:23北美智權報

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【Johnny Chen／北京科技大廠專利總監】

曾經接觸過美國專利申請的朋友應該都曾經聽說過專利期限調整(Patent Term Adjustment, PTA)，此制度是為了補償申請人在申請過程中因為USPTO的不當延遲而短少之專利實施期限。一般而言，申請人無需擔心此期限的規則與計算，因為USPTO會於專利核准時自動幫你計算好，但必須注意的是一些申請人的行為可能會構成所謂的「申請人延遲 (applicant delay)」，而導致扣除上述的專利實施期限調整。

本文將重點介紹申請人的哪些行為可能會造成申請人延遲、並且重點介紹近期Supernus Pharmaceuticals, Inc. v. Iancu一案中，美國聯邦巡迴上訴法院CAFC所給出的PTA認定結論。

PTA的相關法規及計算方式

PTA的相關規定主要在美國專利法35 U.S.C. §154(b) 及美國專利法施行細則37 C.F.R. 1.702、1.703、1.704中，計算主要原則為：

[USPTO延遲] – [申請人延遲] = PTA期限

其中，USPTO延遲為以下三類延遲的加總：

[A類：官方通知或回復延遲] + [B類：未能三年內核准延遲] + [C類：程序中干擾延遲] = [USPTO延遲]

其中，A類延遲主要包含兩種情形：(1) USPTO未能於申請提出後的14個月內給出首個官方通知 (可以是OA、限制要求restriction requirement、或核准通知等) 、(2) USPTO未能於4個月內回應當事人的回復 (例如OA答辯/RCE請求等) 或者上訴； B類延遲主要是提出申請開始至核准的期間超過三年 (但不會計算RCE或上訴的期間)；C類延遲主要是計算干擾 (interferences)、保密命令(secrecy orders), 還有上訴 (appeals) 所造成的延遲。 另外，上述三種類的延遲若有重疊期間 (overlapping) 則會扣除。

USPTO網站上可查

如同前文 所述，其實申請人無需太過擔心此期限的計算規則，因為USPTO都會幫你計算好，查詢的方式也很簡單， 圖1所示，只要 在USPTO的Public Pair網站上 (http://portal.uspto.gov/pair/PublicPair) 輸入案件號碼後都可以做詳細的PTA計算結果查詢、 ABC及申請人各類的延遲、以及日期計算的起算和終止時間都詳細列在網頁上。

圖1. 公眾專利申請資訊 （資料來源：USPTO之Public Pair網站）
圖1. 公眾專利申請資訊 （資料來源：USPTO之Public Pair網站）
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