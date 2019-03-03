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Fintech嘗鮮期已過 下一步該往哪走？

2019-03-03 08:21北美智權報

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

Fintech的發展環境愈來愈成熟，業者接下來面臨的考驗，就是到底該往哪裡去。現在已經不是前幾年的「草創期」，大家都在探索、犯錯、跟既有體制衝撞；相反地，當產業中的競爭者愈來愈多，犯錯的空間也會變少，消費者的新鮮感更是高速衰退中。如果沒辦法找到對的方向，很難在下一輪的淘汰賽中存活。這個時候，參考一下其他國家的成功經驗，或許能有不少收穫。

時至今日，金融科技（Fintech）在台灣已經相當普及。就拿最生活化的便利商店來說，有愈來愈多消費者使用悠遊卡之類的電子票證結帳，使用街口、LINE Pay、Apple Pay的也不在少數。在剛結束的農曆春節中，LINE Pay、台灣Pay也都有轉帳交易發紅包的活動。

政策上，台灣政府的態度也是日趨開放，去年九月至今已有凱基銀行等三項專案獲准進行監理沙盒實驗，純網銀執照也已經完成第一階段的送件程序，預計在六月底會公布核准名單。整體看來，今年的Fintech產業會十分熱鬧。

去年底，H2 Ventures與KPMG發布了第五年的FINTECH100報告，從募資能力、創新能力、規模大小的因素，選出100家值得關注的Fintech產業領先者與明日之星。從中可以發現，雖然大者恆大的方向不變，但也有許多小而美的新創公司崛起，呈現兩極化發展。

100強當中的第一名，毫無意外地落在螞蟻金服（Ant Financial）上。從支付寶開始，一路開發了餘額寶、芝麻信用、網商銀行、螞蟻小貸……等金融服務，兩年前也成為國泰產險中國子公司的控股股東。融資、消費、信評、保險等各項產品均已到位，螞蟻金服實質上已成為一個大型金融集團，現在更積極跨出國境，建構全球網路。

大而全：度小滿復刻螞蟻模式

螞蟻金服的成功，也激發中國大陸其他網路業者群起效尤，循著「螞蟻模式」搭建金融事業。例如中國大陸電商業的二把手：京東商城，也在2013成立了京東金融，排名更從去年的第九躍昇到今年的第二。不過真正值得關注的，當屬一進榜就排到第四位的度小滿金融。這個名字對於一般人或許還相當陌生，但一提到背後的母公司：百度，就值得敬畏三分了。

圖1：度小滿金融2018年才完成分拆，正式獨立營運。圖為度小滿金融CEO朱光 （...
圖1：度小滿金融2018年才完成分拆，正式獨立營運。圖為度小滿金融CEO朱光 （圖片來源：https://www.duxiaoman.com）
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中國大陸的電商產業由阿里巴巴與京東分庭抗禮，但在搜尋引擎卻只有百度一枝獨秀，在全世界的排名也僅次於Google。憑藉著每日超過50億次的搜尋量，百度對於網路用戶的需求和生活型態掌握度，也不亞於電商的同業。因此，去年四月正式把原本的金融服務事業群分拆，設立度小滿金融後，立刻在支付、理財、信貸上針對不同客群推出多樣化產品，例如個人消費信貸，就設計了大額借款的尊享貸、年輕人短期小額的小期貸、教育分期、醫美分期等五種（圖2）。

圖2：度小滿金融針對不同客層需求，設計出五種個人信貸商品。 （圖片來源：http...
圖2：度小滿金融針對不同客層需求，設計出五種個人信貸商品。 （圖片來源：https://www.duxiaoman.com）
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小而精：Grab聚焦交通運輸

相較於螞蟻金服、度小滿金融的大平台戰略，另一種Fintech的生存之道，則是加深既有客戶的忠誠度。位於新加坡的Grab是一家類似Uber的共乘服務公司，在東南亞地區的市占率遠遠領先競爭對手，連財大氣粗的Uber，也在去年把東南亞業務賣給Grab，換得27.5%的Grab股份與一席董事會席次。

既然Grab的事業核心是交通運輸，業務多角化時也都是繞著這個主軸進行。先是主打餐點外送服務，成立Grab Food，更取得了Uber Eats的經營權。而為了滿足Grab用戶的支付需求，2016年時成立Grab Pay，讓用戶在使用叫車或外送服務時，可以透過手機App完成付款。而且，根據不同的消費金額，Grab也會給予用戶對應的Grab Rewards點數，只要是Grab提供的服務都能替代現金使用。簡單來說，只要能提高用戶使用Grab服務的頻率，對Grab的貢獻自然愈大。

圖3：Grab為了增加用戶黏著度，推出Grab Pay服務 （圖片來源：http...
圖3：Grab為了增加用戶黏著度，推出Grab Pay服務 （圖片來源：https://www.grab.com）
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度小滿與Grab正好代表兩者不同的典型。前者的優勢是手握巨量的使用者資料，策略是想盡辦法從中挖出開展新服務的機會，而且正因為這些巨量資料「奇貨可居」，金融業者也願意提供合作機會。後者則是從核心業務出發，策略是不斷強化使用者對核心業務的黏著度，所以就算使用者總數稱不上巨量，但對品牌的忠誠度高，不會隨意轉換。

雖說兩種策略各有優缺點，不過，不論是哪一種，前提都是要有「客戶」。經過這些年的訓練，台灣的傳統銀行，已經漸漸熟悉網路金融的戰法，消費者也懂得貨比三家。未來，當新金融也成為金融業、網路銀行也成為銀行，能夠說服嘗鮮期已過的消費者自己更好，才是踏出成功的第一步。


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《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報，內容涵蓋：熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章，可幫助業者在充滿競爭的市場中，高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。

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