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2019年 沉浸式體驗再升級！

2019-03-03 08:23北美智權報

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【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

隨著虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）技術的日漸成熟，沉浸式體驗將在2019年開啟新一頁篇章。資通訊大廠們透過跨業整合，嘗試更多新型態應用，在2020年日本東京奧運登場之前，可望看到更多技術上的突破，用戶未來將彷彿實際置身於虛擬世界，享受五感更真實、完全沉浸其中的體驗！

沉浸體驗是2019年智慧科技的一個觀察重點，資訊工業策進會產業情報研究所（MIC）資深產業分析師林信亨指出，提供沉浸體驗的關鍵是8K技術，智慧電視進入8K大尺寸時代，除了強調畫質、尺寸外，「空間收納性」將是大廠產品差異化策略。今年電視新品主打模組化、畫框、捲軸式設計，隨著Micro LED TV技術發展，日本、韓國、大陸廠商積極投入8K影像技術應用戰局，對台廠既是機會亦是挑戰。

迎接2020東京奧運，NHK 8K電視頻道開播

2018年12月1日，NHK BS8K正式開播，成為世界上第一個開播的8K超高畫質電視頻道，提供總像素高達7680×4320的超高畫質畫面（是現有Full HD畫質的16倍、4K畫質的4倍），以及最多22.2聲道的環繞立體聲，NHK也承諾，將在2020年東京奧運會提供更多內容。

NHK早在1995年就展開8K技術的研究與開發，並稱之為Super Hi-vision，8K影像格式在2007年由電影電視工程師協會（SMPTE）列為數位視訊標準，22.2聲道技術規範隨後在隔年獲得標準化。2010年全球第一個可直播8K解析度影像的攝影器材誕生，其介面則在同年8月被電影電視工程師協會列為標準。

為了推動下一波影像革命，NHK在2020年日本東京奧運準備到來之前，準備推動8K影像技術應用，三星、Sony、LG、Panasonic、Sharp等各大電視品牌當然也不會錯過這樣的機會，積極準備進入8K技術發展競爭。為配合東京奧運轉播，日本電信龍頭NTT Docomo預計要在2020年前，在不增加用戶資費負擔的情況下，讓5G正式開始營運，以低延遲的5G網路同步進行轉播、呈現多視角觀看體驗，讓不在現場的觀眾也能夠身歷其境感受比賽氛圍。

圖一、日本電視台NHK日從2018年12月1 日開始透過衛星播放8K節目內容。 ...
圖一、日本電視台NHK日從2018年12月1 日開始透過衛星播放8K節目內容。 （圖片來源：NHK）
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不過，目前大部分的影像內容還停留在4K為主的階段、網路內容甚至以2K應用居多，BS8K需要另外購置專門接收裝置收看，但目前8K電視還非常昂貴，現階段會先出現在戶外廣告牆、電影院、娛樂場所，離真正普及還需要一段時間。

三星主打空間收納創意

林信亨指出，觀望各大廠推出的8K電視，走的是大尺寸與AI之爭。三星電子曾在去年推出一款模組化Micro LED顯示器－The Wall Professional，能拼接成數百英吋的超大電視牆，還能在任何商業應用環境中都保有黑色表現、亮度與對比度。2019年全新改版的219吋6K解析度的模組化Micro LED－The Wall，可任意組合不同的尺寸與長寬比，如16：9的 219吋6K螢幕、146吋4K螢幕，或是21：9的超寬螢幕，同時配備三星的8K量子畫質處理器晶片，號稱是業界首款AI圖像處理引擎。在2019年CES展場上，互動展覽的參觀者只需按一下按鈕，就能目睹如何將任何內容升級至近乎原始8K的畫質，未來將推廣到家庭與企業用戶。

圖二、2019年三星電子推出219吋6K解析度的模組化Micro LED－The...
圖二、2019年三星電子推出219吋6K解析度的模組化Micro LED－The Wall。 （圖片來源：三星）
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此外，三星還最新推出的生活型態電視The Frame美學電視和Serif TV ，結合QLED技術的畫質和生活美學，並搭載的諸多進化智慧功能，為用戶帶來與眾不同的電視體驗。The Frame主打「畫框」電視，平常不看電視可自動轉換成「藝術品」，並將內容連結至合作的畫廊。

LG推出捲軸式TV

LG 電子於2019 CES大展上發表全球首款65吋4K可捲式OLED電視OLED TV R，實現OLED技術的多變外型。全新LG SIGNATURE OLED TV R名稱中的「R」，意旨掀起家庭娛樂產業的「革命」（revolution），提供Full View、Line View 與 Zero View等三種不同的觀影模式，透過一鍵上升與捲起，創造出一款螢幕會現身與消失的電視。可捲式OLED TV將改變電視的遊戲規則，消費者不再需要一直保留觀看電視的牆面空間。

圖三、LG捲軸式電視LG SIGNATURE OLED TV R （圖片來源：L...
圖三、LG捲軸式電視LG SIGNATURE OLED TV R （圖片來源：LG）
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自動駕駛技術帶動車載沉浸式娛樂

在2019年CES上，英特爾（Intel）和華納兄弟（Warner Bros）改裝一台2019 款的BMW X5概念車，透過虛擬駕駛和270度娛樂體驗，展示了沉浸式娛樂在自動駕駛領域的發展潛力。這輛自動駕駛汽車內部配備了先進的技術：大螢幕電視、投影儀、移動設備、感應和觸覺反饋以及沉浸式音頻和燈光，讓乘客置身於一段由蝙蝠俠最信任的管家阿爾弗雷德·潘尼沃斯（Alfred Pennyworth）主持的虛擬旅程當中。進入車輛後即可體驗到車內娛樂的未來，將乘客從真實世界送往超級英雄蝙蝠俠的故鄉哥譚市。

英特爾公司汽車戰略行銷部認為，自動駕駛汽車的出現，預示著人們利用時間的方式將發生重大轉變，這輛概念車展示了汽車將如何成為一種新的「空間」。英特爾制定一個RSS安全模型框架，將人類安全駕駛的概念形式化為數學方程式，幫助自動駕駛汽車以更加安全和可靠的方式運行。

圖四、2019CES上，英特爾和華納兄弟兩家公透過虛擬駕駛和270度娛樂體驗，展...
圖四、2019CES上，英特爾和華納兄弟兩家公透過虛擬駕駛和270度娛樂體驗，展現具備車載沉浸體驗的自動駕駛概念車。 （圖片來源：Intel）
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英特爾預計，在全球最擁擠的城市裡，未來的「乘客經濟」每年將釋放超過2.5億小時的通勤時間。更重要的是，隨著消費者越來越多地使用新的車內應用程序和內容，市場總額將達到2000億美元。英特爾和華納兄弟正在進行創新研究和開發，探索消費者在擺脫方向盤的束縛後，如何與車內的新娛樂形式進行互動，最重要的是在互動過程中建立起乘客的信任感。英特爾和華納兄弟將這台汽車座艙改造成一個沉浸式娛樂平台，透過交互式通訊，乘客可以隨時了解周圍的情況並保持舒適度，並演示了英特爾的RSS模型如何幫助保護乘客安全。

2019年CES結束後，華納兄弟工作室將繼續對這輛概念車做進一步研究和開發。華納兄弟和英特爾計畫在今年透過一系列試駕活動，從乘客處收集來自真實世界的反饋訊息。相信2019年有更多沉浸式體驗新科技，值得消費者拭目以待。


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