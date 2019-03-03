申請中國專利：專利資助 v.s. 專利費減 申請人適合那一種？

分享 facebook 【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

不同的手段，一樣的目的。為了鼓勵發明創新，促進知識產權的保護，中國大陸政府可說是無所不用其極；為了達到提升專利申請及加大維護力度的目標，所祭出的政策可說是五花八門。但殊途同歸，為的就是減輕企業、學研單位、以及獨立發明人申請專利的負擔 (成本支出)。其中，最具代表性的兩大政策分別是「專利資助」及「專利收費減繳」。這兩大措施也實施了好一段時間，究竟成效如何？對專利申請人及主管單位來說， 孰優孰劣？

在探討兩種政策所存在的問題及優缺點之前，我們先看一些數據統計。

接受過政府專利資助之企業比例於2018年呈歷史新低

根據國家知識産權局戰略規劃司於2018年12月發布的《2018年中國專利調查報告》之數據顯示，從2012年迄今，每年都約有半數左右的企業接受過政府專利資助，與此同時，調查數據亦顯示，此企業接受政府專利資助比例於2018年下降至36.4%，爲近年來最低點（圖1）。

從官方統計數據可以得知，最近盛傳的大陸官方削減、甚至取消專利資助的政策，已間接獲得證實。然而，削減或是取消的背後原因是什麼？或只是純粹的削減？且容後再詳述。

圖1. 企業接受過政府資助的比例（%） （資料來源：2018年中國專利調查報告；國家知識産權局戰略規劃司；2018年12月） 分享 facebook

專利資助的項目有很多，從圖3可見，大概可以分為6大類，而在6大類當中，企業接受過的專利資助類型以「國內專利申請資助」比例最高，占71.4%，其次為「國內專利授權資助」，占60% (圖3)；難怪有人批評「無限制無差別的專利資助會直接或間接催生出大量低質量的專利」。如果只是申請專利及專利授權即可以獲得資助，的確會讓許多發明人或企業，為了申請而申請，旨在將專利數衝高。只要仔細觀察一下數據，即會發現曾經接受「國內專利維持資助」的企業比例只占12.3% ，是不是在一定程度上反映了企業只著重專利申請及授權，對於專利維護卻興致缺缺？還是說專利品質太低，不值得維護？

圖2. 企業擁有的有效專利中接受過專利資助的比例（%） （資料來源：2018年中國專利調查報告；國家知識産權局戰略規劃司；2018年12月） 分享 facebook

從圖2也可見，企業擁有的有效專利中，接受過專利資助的比例並不高。當然這可以解釋為企業本身接受專利資助的比例就不高，但也有可能是接受專利資助所申請的專利維持率偏低。

圖3. 企業接受過的專利資助類型（%） （資料來源：2018年中國專利調查報告；國家知識産權局戰略規劃司；2018年12月） 分享 facebook

如果從不同登記註冊類型企業來看，企業接受過的專利資助類型主要爲國內專利申請資助和國內專利授權資助，比例均超過半數。但外商投資企業向國外申請專利資助（含PCT申請）的比例明顯高於其他類型企業（圖4）；由此可見，中國企業的海外專利布局仍有待加強，於是「向國外申請專利資助」一項好像成了為他人作嫁衣裳。

圖4. 不同登記註冊類型企業接受過的專利資助類型（%） （資料來源：2018年中國專利調查報告；國家知識産權局戰略規劃司；2018年12月） 分享 facebook

部分企業獲取過度專利資助：變相賺錢

我們都知道，政府祭出「專利資助」的出發點是希望能適當降低企業專利活動成本，可間接促進企業積極研發創新、積極開展專利活動，以及提高企業使用專利制度的能力。然而，如果所接受的專利資助覆蓋了其專利活動的所有成本，那就意味著企業可能通過資助的方式來謀取利益，失去了資助的本意；而「專利資助」也爲低質量專利的産生提供了溫床。從前筆者在採訪廠商時，有廠商毫不諱言的指出：「在專利資助的政策下，申請專利是請一個賺一個，補助的錢比我付出去的還要多」。





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