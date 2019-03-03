親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
會計研究月刊
獨家報導
cheers
管理雜誌
動腦
兩岸商情

申請中國專利：專利資助 v.s. 專利費減 申請人適合那一種？

2019-03-03 08:23北美智權報

分享
【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

不同的手段，一樣的目的。為了鼓勵發明創新，促進知識產權的保護，中國大陸政府可說是無所不用其極；為了達到提升專利申請及加大維護力度的目標，所祭出的政策可說是五花八門。但殊途同歸，為的就是減輕企業、學研單位、以及獨立發明人申請專利的負擔 (成本支出)。其中，最具代表性的兩大政策分別是「專利資助」及「專利收費減繳」。這兩大措施也實施了好一段時間，究竟成效如何？對專利申請人及主管單位來說， 孰優孰劣？

在探討兩種政策所存在的問題及優缺點之前，我們先看一些數據統計。

接受過政府專利資助之企業比例於2018年呈歷史新低

根據國家知識産權局戰略規劃司於2018年12月發布的《2018年中國專利調查報告》之數據顯示，從2012年迄今，每年都約有半數左右的企業接受過政府專利資助，與此同時，調查數據亦顯示，此企業接受政府專利資助比例於2018年下降至36.4%，爲近年來最低點（圖1）。

從官方統計數據可以得知，最近盛傳的大陸官方削減、甚至取消專利資助的政策，已間接獲得證實。然而，削減或是取消的背後原因是什麼？或只是純粹的削減？且容後再詳述。

圖1. 企業接受過政府資助的比例（%） （資料來源：2018年中國專利調查報告；...
圖1. 企業接受過政府資助的比例（%） （資料來源：2018年中國專利調查報告；國家知識産權局戰略規劃司；2018年12月）
分享

專利資助的項目有很多，從圖3可見，大概可以分為6大類，而在6大類當中，企業接受過的專利資助類型以「國內專利申請資助」比例最高，占71.4%，其次為「國內專利授權資助」，占60% (圖3)；難怪有人批評「無限制無差別的專利資助會直接或間接催生出大量低質量的專利」。如果只是申請專利及專利授權即可以獲得資助，的確會讓許多發明人或企業，為了申請而申請，旨在將專利數衝高。只要仔細觀察一下數據，即會發現曾經接受「國內專利維持資助」的企業比例只占12.3% ，是不是在一定程度上反映了企業只著重專利申請及授權，對於專利維護卻興致缺缺？還是說專利品質太低，不值得維護？

圖2. 企業擁有的有效專利中接受過專利資助的比例（%） （資料來源：2018年中...
圖2. 企業擁有的有效專利中接受過專利資助的比例（%） （資料來源：2018年中國專利調查報告；國家知識産權局戰略規劃司；2018年12月）
分享

從圖2也可見，企業擁有的有效專利中，接受過專利資助的比例並不高。當然這可以解釋為企業本身接受專利資助的比例就不高，但也有可能是接受專利資助所申請的專利維持率偏低。

圖3. 企業接受過的專利資助類型（%） （資料來源：2018年中國專利調查報告；...
圖3. 企業接受過的專利資助類型（%） （資料來源：2018年中國專利調查報告；國家知識産權局戰略規劃司；2018年12月）
分享

如果從不同登記註冊類型企業來看，企業接受過的專利資助類型主要爲國內專利申請資助和國內專利授權資助，比例均超過半數。但外商投資企業向國外申請專利資助（含PCT申請）的比例明顯高於其他類型企業（圖4）；由此可見，中國企業的海外專利布局仍有待加強，於是「向國外申請專利資助」一項好像成了為他人作嫁衣裳。

圖4. 不同登記註冊類型企業接受過的專利資助類型（%） （資料來源：2018年中...
圖4. 不同登記註冊類型企業接受過的專利資助類型（%） （資料來源：2018年中國專利調查報告；國家知識産權局戰略規劃司；2018年12月）
分享

部分企業獲取過度專利資助：變相賺錢

我們都知道，政府祭出「專利資助」的出發點是希望能適當降低企業專利活動成本，可間接促進企業積極研發創新、積極開展專利活動，以及提高企業使用專利制度的能力。然而，如果所接受的專利資助覆蓋了其專利活動的所有成本，那就意味著企業可能通過資助的方式來謀取利益，失去了資助的本意；而「專利資助」也爲低質量專利的産生提供了溫床。從前筆者在採訪廠商時，有廠商毫不諱言的指出：「在專利資助的政策下，申請專利是請一個賺一個，補助的錢比我付出去的還要多」。


【詳細內容請見《北美智權報》231期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

北美智權報

《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報，內容涵蓋：熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章，可幫助業者在充滿競爭的市場中，高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。

相關新聞

Fintech嘗鮮期已過 下一步該往哪走？

2019-03-03 08:21

新聞報導嵌入連結Twitter照片侵害照片著作權？

2019-03-03 08:20

財政部祭出三支箭 追得回台商的海外資金嗎？

2019-03-03 08:18

見證大陸知識產權改革開放四十年：「從無到有、從弱到強」

2019-02-27 15:00

圍堵中國 美國意在維持全球化穩定

2019-02-27 14:59

2019年 沉浸式體驗再升級！

2019-03-03 08:23

美國專利申請時常見的PTA影響因素以及近期判例

2019-03-03 08:23

金融科技之專利適格性問題初探

2019-03-03 08:23

弄清標的 才能一語中的--淺談日本特許之標的

2019-03-03 08:23

未完待續：美中貿易戰將走向何方？

2019-03-03 08:23

俠義精神彰顯出高貴：剖析金庸武俠小說的世界觀

2019-03-03 08:23

APPLE和SWATCH的新加坡商標異議案：馳名與否如何認定？

2019-02-27 15:01

中國大陸發展VIE之結構利弊及政策動向

2019-02-15 15:36

加拿大新商標法6月17日上路 不想被搶註登記要趁早

2019-02-15 15:36

美國專利複審程序好處多多 何樂而不爲？

2019-02-15 15:36

物聯網下的區塊鏈應用在哪裡？

2019-02-15 15:36

AI時代 預防醫療新方向

2019-02-15 15:36

《On-Sale Bar判決》專題報導：美國最高法院確定了AIA後的保密銷售 仍可能觸發on-sale bar

2019-02-15 13:33

《On-Sale Bar判決》專題報導：新藥公司在銷售合約與專利新穎性間的煩惱

2019-02-15 13:33

告別又老又舊：解析日本Society5.0轉型戰略

2019-02-15 13:33

從2018年度WIPI統計報告 檢視全球工業設計申請活動及發展趨勢

2019-02-14 16:50

淺談關鍵字廣告的法律責任

2019-02-14 16:50

2019年機器人發展關鍵詞：人機融合

2019-02-14 16:50

機關算盡後 英國脫歐反而陷入僵局

2019-02-14 13:41

日本發明專利申請案實審費用自4月1日起調整

2019-02-14 13:41

USPTO新推RPA辦法 未來或有助減輕申請人IDS負擔

2019-02-14 13:41

產學合作的共同發明人怎麼認定？

2019-02-14 10:48

搜狗百度輸入法專利大戰反思：遲到的保護 對創新也是傷害

2019-02-14 10:16

越南蟬聯最受歡迎的海外投資市場 台商應如何切入？

2019-01-25 10:35

中國專利創造性審查中公知常識之判斷需知

2019-01-25 10:35

2019新版 35 U.S.C. 101專利適格性審查指南　新增「額外元素」及「整合至實際應用」判定標準

2019-01-25 10:35

2019年3D NAND Flash：專利數跟堆層一樣越來越多？

2019-01-25 10:35

2018年美中專利授證量趨勢解讀

2019-01-25 10:34

2019年美國 35 U.S.C. 101專利適格性審查指南必知的5件事

2019-01-24 10:26

智財侵權損賠計算有多難？

2019-01-24 10:26

黃金休戰90天倒數：美中貿易戰恐難鳴金收兵

2019-01-24 10:25

國家適當舉債其實不是那麼可怕

2019-01-24 10:25

意想不到的秘密：淺談日本秘密意匠制度

2019-01-24 10:24

2019年手機大廠5G過招

2019-01-24 10:23
看更多

熱門文章

是多此一舉？把房子低價賣給孫子想減稅 要小心那些事

2019-02-27 11:58

少主接班內憂外患 他靠一個app讓公司營收翻倍成長

2019-02-27 11:22

近四成員工將退休…留才、外包、自動化 台灣中油多管齊下

2019-02-27 11:28

台灣燈會大秀無人機 英特爾重回市值第一的翻身秘方

2019-03-03 10:27

打造跨世代不老企業…中鋼建立師徒導師制 一對一傳承

2019-02-27 11:27

假日翻桌率7次 一甲子忠南飯館養年輕客越活越好

2019-03-03 10:05

圍堵中國 美國意在維持全球化穩定

2019-02-27 14:59

Fintech嘗鮮期已過 下一步該往哪走？

2019-03-03 08:21

財政部祭出三支箭 追得回台商的海外資金嗎？

2019-03-03 08:18

市場的真相猶如蒙娜麗莎的微笑

2019-03-03 08:27

見證大陸知識產權改革開放四十年：「從無到有、從弱到強」

2019-02-27 15:00

挖掘天王藝術家的鷹眼 她連看不見的素描都能賣

2019-03-03 10:18

AI到動漫都想攻 中國最新政策大菜粵港澳大灣區優劣解析

2019-03-03 10:36

台股續航力 看兩大指標

2019-03-03 08:27

新聞報導嵌入連結Twitter照片侵害照片著作權？

2019-03-03 08:20

未完待續：美中貿易戰將走向何方？

2019-03-03 08:23

就是愛配息 高股息行情啟動 瞄準3大選股靶心

2019-02-27 14:29

聯發科鴨子划水 5G AI搶話語權 啖商機

2019-02-27 14:27

高配息ETF 投信基金 最適合耐心買！穩穩賺！

2019-02-27 14:29

金融科技之專利適格性問題初探

2019-03-03 08:23

報復性強彈的背後 美股漲勢沒深根 金價升勢看旺

2019-02-27 14:29

非蘋 蘋果大比拚 哪些受惠供應鏈甜滋滋？

2019-02-27 14:28

捻指生花 愛馬仕絲巾蹦出玄關嬌點

2019-02-27 11:19

有奶奶的孩子是個寶 新研究加強「祖母假說」進化益處

2019-02-27 13:26

每個人都有一個故事 成為自己生命故事的主角

2019-02-27 11:48

擴大內需 刺激消費

2019-03-03 08:27

APPLE和SWATCH的新加坡商標異議案：馳名與否如何認定？

2019-02-27 15:01

如興全球布局再攻一城 促進集團利益再創高峰

2019-03-03 08:27

林俐岑營養師：聰明吃醣，吃出美味與健康！

2019-03-03 08:27

大岩典史 金工寶石結構設計名家

2019-02-27 11:20

穿越時光遊戲 玩出歷史新意義

2019-02-27 14:57

2019年 沉浸式體驗再升級！

2019-03-03 08:23

108年度新北市社區營造 人才培育計畫系列課程開放報名

2019-02-27 11:52

紙紙入林 日日春 紙纖維藝術特展

2019-02-27 11:55

黃越綏傾畢生之力 照顧弱勢婦幼

2019-02-27 14:30

己亥年西畫市場 會有三個走向

2019-02-27 11:20

Grow up像你的樣 Mercedes-Benz永不止息的創新饗宴

2019-02-27 14:32

老派狂潮 品牌跨世代懷舊商機

2019-02-27 14:32

行銷傳播人的歲末盛典 2018行銷傳播傑出貢獻獎

2019-03-03 08:12

木雕同樂會木雕創作聯展

2019-02-27 11:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top