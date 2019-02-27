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川金二會登場！什麼可期待、什麼就甭指望了？

圍堵中國 美國意在維持全球化穩定

2019-02-27 14:59北美智權報

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【蔡佑駿╱北美智權報 專欄作家】

美國的主要國際戰略是鎖住「海權」和商業，美國不會窮兵黷武和併吞領土，大多時候是傾向跟當地已有勢力合作，例如扶植南越、南韓、西歐、臺灣、新加坡、菲律賓；拉攏阿拉伯王室國家結盟；維持日本天皇系統；支持一些有經營能力的國家軍閥；甚至和中共建交之類的政策，外交國策的基本原則就是維持美國利益。

二次世界大戰結束以後，全球很多殖民地解殖了，雖然美國繼承了英國式的「海洋和平」，但是美國不會跑去攻下歐洲任何國家，直接變成美國的一州；也不像西元2019年的中國，到處宣稱某地區是自己不可分割的領土。

這跟16世紀以前，西班牙的「同化式」殖民和中華的「征服式」殖民，概念是完全不同的。這兩種殖民母國對於殖民地的想法，就是將該地區的人，變成自己人，讓他們從信仰、語言和文化上都逐漸被宗主國同化。現今世界上許多地方的官方語言和溝通語言都是西班牙文，這就是「同化式」殖民的結果之一，雖然不管宗主國怎麼「欺壓」與「教化」殖民地居民，殖民地也不會產生和宗主國一樣的人，拉丁美洲許多受到葡萄牙和西班牙殖民的「新西班牙人」和「新葡萄牙人」，他們終究還是跟西班牙人或葡萄牙人不同，就像越南曾經被法國殖民，但越南人就算吃法式食物、說法文，他們終究跟法國人不一樣。

這種方式的管理成本非常高，宗主國很難靠殖民賺大錢，殖民地長久累積被剝削的怨氣後，會想逃離宗主國而獨立，西班牙之後的英國，經營殖民地的態度就完全不同了，英國人不想在全球各地「製造更多英國人」，殖民地居民有沒有被同化、地位是否平等、有沒有說一樣的語言，這都不重要。英國經營殖民地的目的只有一個，營運獲利，只要能降低管理成本，增加殖民地的經營利潤，英國就會去做，所以在英國稱霸以前，幾乎所有認為應該在殖民地長期經營和同化的宗主國，後來都賺不到錢，因為行政管理的成本不斷攀升，軍費和軍備開銷不斷增加，殖民經濟效益越來越差。

重視商業經營而非政治同化，使英國得從殖民地受益

而英國之所以能在殖民地賺大錢，原因在於英國盡可能減少干涉殖民地原本的地方勢力和政治，維持當地統治階層的政治影響力，避免社會秩序混亂，英國以當地人治理當地人，自己只在該地區秩序之上進行地方自治，盡量避免用「蠻力」管理，引入更多的「貿易經濟」和「資本投資」去間接管理。

這種方法非常有效，用「民族主義」去壓榨殖民地，殖民地會反抗，但是用商業管理，殖民地的居民生活和經濟也能有所改善，感受壓榨的情況大幅下降，殖民地反而較能接受，而且英國還把行政、立法、司法等治理架構與公務員系統「安裝」在殖民地，搭配法律、衛生設施、公路、警政等公共制度，建立契約精神，然後運用自己的海洋影響力，建立殖民地對外貿易的管道，採購當地產品，然後賣到其他殖民地，讓所有殖民地透過英國，產生進入「全球貿易市場的門票」，資本主義自然會推著大家像小齒輪般的運作，讓大英國協這部商業機器高效率運作。

早年殖民地居民對於國際市場的概念，基本上一竅不通，除了賺錢和社會秩序以外的事情，英國都採取放任態度，這種高度消極的殖民地管理，負面副作用最少，而且經濟效益最大，直到二次世界大戰後，當被殖民者逐漸意識到，自己的國家在國際市場的地位，體會到「貿易好處都掌握在英國人手裡」，國家的主權也在英國人手上，這是不公平的，英國人為了收集戰備物資，擴大壓榨殖民地，被殖民者意識到，原來自己「不是英國人」，英國的角色是貿易商人，不是「自己人」，於是殖民地紛紛在政治上和名義上要求獨立。

後來英國的殖民地陸續脫離英國控制了，但這些脫離控制的殖民地，他們卻發現沒有英國當中間的貿易商人和中樞點，大家沒辦法進行商業貿易，所以大家只好繼續待在大英國協的體系裡，英國也讓大家貨出得去，人進得來，大家發大財。殖民地獨立以後，這些殖民地的經濟也沒有轉差或很惡劣。

宗主國就像老闆一樣，殖民地則是上班族，老闆用薪水聘僱員工，而員工用勞力幫老闆賺到比薪水更多的錢，老闆底下可以有很多員工，不同的員工被賦予不一樣的工作內容，公司會將員工教育成適合完成某項任務的職員，員工就像公司的某個零件，大家為了賺錢，各自完成各自的任務，在殖民地時代，有些殖民地負責農業生產，有些只要是採礦，有些是重要軍事基地，有些是支援前線軍隊的後勤基地，有些是抒緩人口壓力的移民地區，到了美國稱霸的21世紀，已經不流行殖民主義（Colonialism），現在改用全球化（Globalization），全球化，其實是二次大戰以前，純經濟版本的殖民主義。

歷史上全球化一直存在，只是規模有別而已

從19世紀的歐洲工業國，到20世紀加入了美國、日本和蘇聯，接著21世紀加入了中國、印度、巴西、東南亞、墨西哥等新興市場，美國人購買的消費品和工業耗材可能來自印度製造商，衣服可能來自哥倫比亞和越南；中國的機械設備可能來自德國、台灣或日本；歐洲人喝的咖啡可能來自於非洲或中美洲，上述情況與中古世紀，希臘人向埃及人購買衣服和工具、東非人在印度交易貴金屬和寶石、中東人購買中國瓷器和蠶絲，交易的本質不變。宏觀來看，全球化一直存在地球上，只是規模大小的差別，國家與國家之間，無數的勞工和資本透過遷徙與流動，追逐各式各樣的利潤，人們每天如何工作、投資、消費、娛樂，就是全球化下的結果。

二次大戰結束後，歐美和東亞島鏈諸國專注於經濟和工業發展，現今的工業國和製造業出口國，其實大都是在1950～1990年建立出來的，例如義大利、臺灣、南韓、香港大約同一時間都進入經濟高速成長期，並非只有臺灣才有「經濟奇蹟」，墨西哥、菲律賓、南美、義大利、西班牙等國都產生過「經濟奇蹟」，「經濟奇蹟」的原因有兩項，第一是美國透過經濟，扶植一大群新興盟友的緣故；第二是「經濟奇蹟」的國家，都擁有數十年以上的人口紅利，只要有資金和技術，加上本國廉價的勞力，經濟起飛絕非難事，與其說是「經濟奇蹟」，不如說是美國建立全球海洋貿易系統的一部分戰略。


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