APPLE和SWATCH的新加坡商標異議案:馳名與否如何認定?

【邱英武╱北美智權 智權法規研究組資深副理】

APPLE不只是蘋果,更是專利與商業的大公司。蘋果的產品多元化,有手機、耳機、電腦、平板以及手錶……等等。因應產品的不同,也有不同的稱呼。像手機就是IPHONE、平板是IPAD、電腦是MacBook Air、耳機是AirPods、手錶則是APPLE WATCH。

可是大家知道嗎,在蘋果初期銷售時,所有產品都是以「I」為開頭作為稱呼,所以手錶就被稱作「IWATCH」。而之後部分產品刪除「I」的原因,則是商標大戰的影響,但是手機以及平板則維持使用「I」,則是因為iPhone與Cisco私下和解,而iPad在中國的商標權官司,更讓蘋果付出了6,000萬美元與唯冠合解。現在「IWATCH」也發生相同狀況,那就是在新加坡的商標註冊案,可是這次「IWATCH」則是維持有效。

案件背景

蘋果在新加坡提出「IWATCH」的商標註冊申請於2016年5月13日公開,註冊類別為第9類,產品名稱如下:Computer software; security devices for computer software and hardware; monitors and monitoring devices, namely, physiological monitoring apparatus (other than for medical use) for health, exercise, and fitness; cameras; computers; computer hardware; computer peripherals; wireless communication devices; radios; audio and video devices; global positioning system devices; accessories, parts, components, and cases for all of the foregoing goods.

2016年7月27日瑞士手錶製造商SWATCH提出異議,認為「IWATCH」的商標和「SWATCH」以及「ISWATCH」近似,會造成消費者混淆誤認,所以請求撤銷此商標。

「SWATCH」商標註冊的類別為第9/14類,產品名稱在第9類(T8703201Z),包括「Optical and sunglasses, spectacle-frames, cases and chains; telecommunication, transmission, receiving, recording and reproducing of data of all kinds apparatus, such as radio, telephone, television apparatus.」;在第14類(三個商標)有「(T87032021H)Horological and chronometric apparatus and instrument; parts and fittings for all the aforesaid goods; all included in Class 14」、「(T03018331)Goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewellery, semi-precious stones; horological and chronometric instruments」,以及「(T0204980Z)Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith (excluding cutlery); jewellery, precious stones; clocks and watches and other chronometric instruments.」。而「ISWATCH(T0807424B)」則是註冊在第14/35/37類,產品名稱在第14類,有「Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith not included in other classes, jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments.」、第35類有「Retail services in relation to horological products and jewellery; retail services via global networks of computer (Internet) in relation to horological products and jewellery.」,及第37類有:「Repair and maintenance of horological products and jewellery」。

從上述諸如資料中,可以發現近似產品類別部分僅有第9類,而「IWATCH」和「SWATCH」的產品名稱也是不相同。依循一般判斷商標近似的方式無法達成,於是,SWATCH在答辯過程中也提出SWATCH是馳名商標的聲明。

馳名商標要件

可是「SWATCH」在新加坡真的是馳名商標嗎?新加坡智慧局在決定書[1]中清楚的陳述馳名商標的要件之一,就是「在新加坡是公眾所知悉」。比對SWATCH提出眾多證據以及在新加坡的馳名商標,例如:SEIKO、CLINIQUE、NUTELLA、INTEL、GUCCI的商業廣告量、銷售量以及營業額,都無法達到馳名的程度。

SWATCH還主張其FACEBOOK的社群網站,新加坡專利局則認為該FB網站僅是簡單敘述,並無詳細資料可以佐證。還有主張國際間的銷售新聞,但敗筆的是僅提出一份文章而已,並非提供大量文章作為證據。另還主張在新加坡有21個銷售據點,但是經查證後,卻集中在中央地區,東西部僅有一個據點,北部則無任何據點。

經檢視SWATCH所提出的馳名商標證據後,新加坡當局認為證據資料不足以佐證「SWATCH」商標「在新加坡達到公眾所知悉」的馳名程度,做出否決SWATCH的異議聲請。因此,馳名商標是否成立,要仰賴大量的證據,那就是平面和數位的廣告量與頻率、銷售量,營業據點…等諸多因素。也就說,一般商標要轉換成馳名商標,都有一定的難度。就像「泰山仙草蜜」商標在中國的商標戰爭一樣,都是架構在大量的佐證資料,方能贏得中國商標戰爭並取得馳名商標的認可。





