親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
會計研究月刊
獨家報導
cheers
管理雜誌
動腦
兩岸商情

川金二會登場！什麼可期待、什麼就甭指望了？

見證大陸知識產權改革開放四十年：「從無到有、從弱到強」

2019-02-27 15:00北美智權報

【李俊慧／中國政法大學知識産權研究中心特約研究員】

2018年是大陸改革開放四十周年，回顧和總結過去四十年的發展成果，大陸知識產權制度的建立、發展和完善是其中頗為重要的一條線索和脈絡。從某種程度上說，改革開放不斷深化的四十年，也是大陸知識產權制度不斷完善、保護水平更趨嚴格的四十年。

1978年十一届三中全會以後，中國大陸黨和政府的工作重心轉移到經濟建設上來，貫徹執行對內搞活經濟、對外實行開放的政策。為了發展經濟，吸引外資，鼓勵技術創新和應用，適應改革開放的需要，大陸的知識產權立法工作也相繼全面展開。

從立法層面來看，借鑒國際上的成功經驗，大陸先後制定了《中華人民共和國商標法》（1982年8月23日制定，1983年3月1日起施行）、《中華人民共和國專利法》（1984年3月12日制定，1985年4月1日起施行）、《中華人民共和國著作權法》（1990年9月7日制定，1991年6月1日起施行）及相關配套法律法規。同時，大陸參加了《世界知識產權組織公約》、《保護工業產權巴黎公約》、《國際商標注册馬德裏協定》等一系列知識產權保護國際公約。

改革開放四十年：亦是大陸知識產權立法的四十年

20世紀90年代，大陸確立了建立社會主義市場經濟的目標。為了適應大陸市場經濟發展和知識產權保護的需要，大陸先後對《中華人民共和國專利法》和《中華人民共和國商標法》等進行了修改，制定了《中華人民共和國反不正當競爭法》、《中華人民共和國知識產權海關保護條例》等法律法規，通過了一系列懲治知識產權犯罪的决定，並加入了《保護文學藝術作品伯爾尼公約》、《世界版權公約》、《專利合作條約》等一些重要的知識產權國際條約，擴大了知識產權的保護範圍，提高了知識產權保護水平。

為了加入世界貿易組織，大陸按照WTO的要求全面清理和修訂知識產權法律法規，在2000年、2001年先後對《中華人民共和國專利法》、《中華人民共和國著作權法》、《中華人民共和國商標法》、《中華人民共和國計算機軟件保護條例》等作了修改。

結合大陸知識產權發展情况，2010年、2013年又先後修訂了《中華人民共和國著作權法》和《中華人民共和國商標法》，目前，新一輪的《中華人民共和國專利法》修訂草案正在徵求意見期間。

總之，在改革開放的四十年間，大陸知識產權立法從無到有，由點及面建立起了順應國際趨勢、符合大陸特點的知識產權法律框架體系，對外實現了與世界接軌，對內形成了門類齊全的法律規定。

分享

改革開放四十年：也是知識產權司法保護的四十年

2008年6月，大陸發布《國家知識產權戰略綱要》，決定實施國家知識產權戰略，並將「加強司法保護體系」、「發揮司法保護知識產權的主導作用」作為國家知識產權戰略的重點之一。

2013年11月12日，《中共中央關於全面深化改革若干重大問題的决定》正式通過，其中，「加強知識產權運用和保護，健全技術創新激勵機制，探索建立知識產權法院」為加強知識產權司法保護力度指明了方向。

2014年8月31日，十二届全國人大常委會第十次會議表決通過了全國人大常委會關於在北京、上海、廣州設立知識產權法院的決定。2014年11月至12日，北京、廣州和上海三家知識產權法院陸續掛牌成立。

2016年7月，最高人民法院將「司法主導、嚴格保護、分類施策、比例協調」確立為知識產權司法保護的基本政策。

2017年4月，最高人民法院首次發布《中國知識產權司法保護綱要（2016-2020）》，確立了知識產權法院體系、證據規則、損害賠償等八個方面的目標，以及完善管轄制度、完善技術事實查明機制、開展特別程序法研究等15項措施。


【詳細內容請見《北美智權報》231期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

分享

北美智權報

《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報，內容涵蓋：熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章，可幫助業者在充滿競爭的市場中，高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。

相關新聞

圍堵中國 美國意在維持全球化穩定

2019-02-27 14:59

APPLE和SWATCH的新加坡商標異議案：馳名與否如何認定？

2019-02-27 15:01

中國大陸發展VIE之結構利弊及政策動向

2019-02-15 15:36

加拿大新商標法6月17日上路 不想被搶註登記要趁早

2019-02-15 15:36

美國專利複審程序好處多多 何樂而不爲？

2019-02-15 15:36

物聯網下的區塊鏈應用在哪裡？

2019-02-15 15:36

AI時代 預防醫療新方向

2019-02-15 15:36

《On-Sale Bar判決》專題報導：美國最高法院確定了AIA後的保密銷售 仍可能觸發on-sale bar

2019-02-15 13:33

《On-Sale Bar判決》專題報導：新藥公司在銷售合約與專利新穎性間的煩惱

2019-02-15 13:33

告別又老又舊：解析日本Society5.0轉型戰略

2019-02-15 13:33

從2018年度WIPI統計報告 檢視全球工業設計申請活動及發展趨勢

2019-02-14 16:50

淺談關鍵字廣告的法律責任

2019-02-14 16:50

2019年機器人發展關鍵詞：人機融合

2019-02-14 16:50

機關算盡後 英國脫歐反而陷入僵局

2019-02-14 13:41

日本發明專利申請案實審費用自4月1日起調整

2019-02-14 13:41

USPTO新推RPA辦法 未來或有助減輕申請人IDS負擔

2019-02-14 13:41

產學合作的共同發明人怎麼認定？

2019-02-14 10:48

搜狗百度輸入法專利大戰反思：遲到的保護 對創新也是傷害

2019-02-14 10:16

越南蟬聯最受歡迎的海外投資市場 台商應如何切入？

2019-01-25 10:35

中國專利創造性審查中公知常識之判斷需知

2019-01-25 10:35

2019新版 35 U.S.C. 101專利適格性審查指南　新增「額外元素」及「整合至實際應用」判定標準

2019-01-25 10:35

2019年3D NAND Flash：專利數跟堆層一樣越來越多？

2019-01-25 10:35

2018年美中專利授證量趨勢解讀

2019-01-25 10:34

2019年美國 35 U.S.C. 101專利適格性審查指南必知的5件事

2019-01-24 10:26

智財侵權損賠計算有多難？

2019-01-24 10:26

黃金休戰90天倒數：美中貿易戰恐難鳴金收兵

2019-01-24 10:25

國家適當舉債其實不是那麼可怕

2019-01-24 10:25

意想不到的秘密：淺談日本秘密意匠制度

2019-01-24 10:24

2019年手機大廠5G過招

2019-01-24 10:23

淺談美國商標之使用概念

2019-01-24 09:43

專利審理暨救濟委員會準司法化審理是否違憲？

2019-01-24 09:43

上市陷集體訴訟 前後歷時三年多 阿里巴巴為啥最終選擇和解？

2019-01-24 09:43

中韓聯合檢索試辦計畫元月1日上路 重點報你知

2019-01-14 15:20

台商注意了！大陸新版個人所得稅法今年正式上路 三大重點一次看

2019-01-11 15:53

高雄愛情摩天輪須以會展經濟來烘托

2019-01-11 15:23

中國大陸第四次專利法修正 大幅提高專利權人地位

2019-01-11 15:17

中美兩地對於員工離職後專利申請權歸屬的案例探討

2019-01-11 14:55

自駕車帶動全球汽車電子 2020年台灣產值可望超過2700億元

2019-01-11 08:56

準備專利侵害鑑定報告要注意什麼？

2019-01-11 08:56
看更多

熱門文章

費用暴增50倍！LINE官方帳號改以量計價 130萬商家剉咧等

2019-02-26 13:35

人民幣定存已退燒？ 投資人還有這兩個選擇

2019-02-26 12:07

被蘋果、谷歌打趴 Garmin為何還能起死回生做到世界第一？

2019-02-26 16:59

拚事業拚到118公斤 主廚成功減重35公斤這招健康又有效

2019-02-25 12:48

超神準「預言」 他們敢鐵口直斷的背後真相

2019-02-23 08:06

謝金河：今年潛力股是這樣誕生的！

2019-02-26 13:04

意外的「小三」 小柔讚她是個天使：其實很幸福

2019-02-23 07:51

怪醫配禿子？柯釋善意 國民黨高牆卻擋著韓

2019-02-26 16:32

怕被AI取代不如直接當它老闆 台股達人教你一次買齊最強AI股

2019-02-26 17:00

最新民調：逾五成想重啟核四 近七成拒收核廢料

2019-02-26 16:44

小孩很愛玩生殖器和摸我的胸部 該怎麼辦？

2019-02-23 07:54

近四成員工將退休…留才、外包、自動化 台灣中油多管齊下

2019-02-27 11:28

美國通知斷交那天深夜 宋楚瑜叫醒了蔣經國

2019-02-26 16:43

直接不如間接有效 「輕推理論」教你怎麼說服他人

2019-02-26 09:31

一天開2.6家 一芳如何坐穩拓點王 緊追CoCo、五十嵐？

2019-02-26 16:57

是多此一舉？把房子低價賣給孫子想減稅 要小心那些事

2019-02-27 11:58

越概股抬頭 這檔紡織股會紅

2019-02-26 12:59

少主接班內憂外患 他靠一個app讓公司營收翻倍成長

2019-02-27 11:22

厭惡傳統官僚文化 新東方年輕員工尾牙吐嘈公司

2019-02-23 07:44

圍堵中國 美國意在維持全球化穩定

2019-02-27 14:59

翻轉宜蘭 震撼各界 李祐寧催生影視教育新基地

2019-02-23 08:19

從小雙腿和左手萎縮的殘障歌手 翻轉人生成為「台灣番鴨王」

2019-02-23 08:18

3月選股蛋黃區

2019-02-26 13:02

每7次就有1次檢查沒必要 電腦斷層淪成病患照心安？

2019-02-26 16:54

「交往政策」圈不住習大大 川普重歸現實主義路線

2019-02-26 16:44

只要餵奶 不要塞奶！讓哺乳不再是產後夢魘！

2019-02-23 07:58

林園市場百年老牌銅板美食 詹記鴨肉飯

2019-02-25 14:32

貢多拉船遊愛河 異國風情浪漫破表

2019-02-26 09:49

程建人親述催生《台灣關係法》艱辛 從只有三條草案開始……

2019-02-26 16:43

三星S10搶先亮相 搏版面

2019-02-26 12:55

打造跨世代不老企業…中鋼建立師徒導師制 一對一傳承

2019-02-27 11:27

底部翻揚的2檔被動元件股

2019-02-26 15:31

金馬獎最佳女配角－丁寧 努力扮演人生「母親」角色

2019-02-23 07:58

航空罷工航太股價瘋

2019-02-26 13:07

哈瑪星光任務 地景光藝術大膽告白

2019-02-26 09:49

創意：AI長線爆發

2019-02-26 15:31

奶茶色耐髒又百搭！6 大鞋款推薦 就連林俊傑 周湯豪都入手

2019-02-25 09:46

孕期乳房變化正常嗎？哪些是病變徵兆？

2019-02-23 07:58

唸唸書 隨時都是共讀好時機

2019-02-23 07:52

STAGE 5 歐風時尚Bistronomy法式品味餐酒館

2019-02-26 09:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top