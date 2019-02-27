見證大陸知識產權改革開放四十年：「從無到有、從弱到強」

【李俊慧／中國政法大學知識産權研究中心特約研究員】

2018年是大陸改革開放四十周年，回顧和總結過去四十年的發展成果，大陸知識產權制度的建立、發展和完善是其中頗為重要的一條線索和脈絡。從某種程度上說，改革開放不斷深化的四十年，也是大陸知識產權制度不斷完善、保護水平更趨嚴格的四十年。

1978年十一届三中全會以後，中國大陸黨和政府的工作重心轉移到經濟建設上來，貫徹執行對內搞活經濟、對外實行開放的政策。為了發展經濟，吸引外資，鼓勵技術創新和應用，適應改革開放的需要，大陸的知識產權立法工作也相繼全面展開。

從立法層面來看，借鑒國際上的成功經驗，大陸先後制定了《中華人民共和國商標法》（1982年8月23日制定，1983年3月1日起施行）、《中華人民共和國專利法》（1984年3月12日制定，1985年4月1日起施行）、《中華人民共和國著作權法》（1990年9月7日制定，1991年6月1日起施行）及相關配套法律法規。同時，大陸參加了《世界知識產權組織公約》、《保護工業產權巴黎公約》、《國際商標注册馬德裏協定》等一系列知識產權保護國際公約。

改革開放四十年：亦是大陸知識產權立法的四十年

20世紀90年代，大陸確立了建立社會主義市場經濟的目標。為了適應大陸市場經濟發展和知識產權保護的需要，大陸先後對《中華人民共和國專利法》和《中華人民共和國商標法》等進行了修改，制定了《中華人民共和國反不正當競爭法》、《中華人民共和國知識產權海關保護條例》等法律法規，通過了一系列懲治知識產權犯罪的决定，並加入了《保護文學藝術作品伯爾尼公約》、《世界版權公約》、《專利合作條約》等一些重要的知識產權國際條約，擴大了知識產權的保護範圍，提高了知識產權保護水平。

為了加入世界貿易組織，大陸按照WTO的要求全面清理和修訂知識產權法律法規，在2000年、2001年先後對《中華人民共和國專利法》、《中華人民共和國著作權法》、《中華人民共和國商標法》、《中華人民共和國計算機軟件保護條例》等作了修改。

結合大陸知識產權發展情况，2010年、2013年又先後修訂了《中華人民共和國著作權法》和《中華人民共和國商標法》，目前，新一輪的《中華人民共和國專利法》修訂草案正在徵求意見期間。

總之，在改革開放的四十年間，大陸知識產權立法從無到有，由點及面建立起了順應國際趨勢、符合大陸特點的知識產權法律框架體系，對外實現了與世界接軌，對內形成了門類齊全的法律規定。

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改革開放四十年：也是知識產權司法保護的四十年

2008年6月，大陸發布《國家知識產權戰略綱要》，決定實施國家知識產權戰略，並將「加強司法保護體系」、「發揮司法保護知識產權的主導作用」作為國家知識產權戰略的重點之一。

2013年11月12日，《中共中央關於全面深化改革若干重大問題的决定》正式通過，其中，「加強知識產權運用和保護，健全技術創新激勵機制，探索建立知識產權法院」為加強知識產權司法保護力度指明了方向。

2014年8月31日，十二届全國人大常委會第十次會議表決通過了全國人大常委會關於在北京、上海、廣州設立知識產權法院的決定。2014年11月至12日，北京、廣州和上海三家知識產權法院陸續掛牌成立。

2016年7月，最高人民法院將「司法主導、嚴格保護、分類施策、比例協調」確立為知識產權司法保護的基本政策。

2017年4月，最高人民法院首次發布《中國知識產權司法保護綱要（2016-2020）》，確立了知識產權法院體系、證據規則、損害賠償等八個方面的目標，以及完善管轄制度、完善技術事實查明機制、開展特別程序法研究等15項措施。





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