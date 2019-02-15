物聯網下的區塊鏈應用在哪裡？

分享 facebook 【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

區塊鏈技術的應用，從一開始最為人知的虛擬貨幣交易，現在更廣泛應用於各項產業升級、金融資安、跨境交易和經濟轉型，區塊鏈技術這項新興科技，將在未來趨勢中扮演關鍵角色，尤其是物聯網下的區塊鏈應用，更有潛力迎來龐大的產業發展契機。

近年來，虛擬貨幣的暴漲暴跌引起多方討論，但區塊鏈技術除了應用在虛擬貨幣，還有翻轉現行商業模式的潛力。UPS、FedEx等全球知名企業，近期也宣布加入「區塊鏈運輸聯盟」（Blockchain in Transport Alliance），共同推動運輸業區塊鏈標準，區塊鏈技術與多方領域結合，將是未來的發展趨勢。

資策會與區塊鏈新創共識科技日前共同舉辦2019區塊鏈產業技術峰會，經濟部技術處處長羅達生致詞時表示，區塊鏈技術背後具有更大的潛力，未來將積極推動區塊鏈應用在不同產業領域。若將台灣物流業全部導入區塊鏈技術，每年約可省下新台幣50億元成本，區塊鏈技術有潛力大幅改善傳統產業的生產與商業模式。

圖一、「2019區塊鏈產業技術峰會」於1月29日盛大登場。 （圖片來源：資策會提供） 分享 facebook

物聯網+區塊鏈＝新型跨業共享經濟

隨著IoT裝置與應用的不斷擴展，互通性和資源共享的需求成為必要議題，IoT龍頭已紛紛布局，物聯網轉向跨業共通的整合系統是未來趨勢。於此同時，物聯網中心化架構面臨許多管理上的挑戰，區塊鏈「智慧合約」加上「物聯網」，是新興的解決方法。物聯網具辦設備多元、非全時使用，以及資料量龐大等特性，若能結合區塊鏈設備租賃與使用權移轉的模式，建立出利潤不被剝削、有履約保障的信任機制，就能使設備使用率增加，分享創造收益、取回資料自主權，創造共享商機。

工業技術研究院服務系統科技中心智慧消費及社群服務組副組長羅國書認為，物聯網的區塊鏈商機可從幾個面向觀察，首先是推動新型跨業裝置共享。藉由物聯網搭建起創新多層的跨鏈管理架構，以節點虛擬化技術讓業者將自家裝置上鏈，再連結到通用共享網路，即時交易和即時追蹤，並快速部署對應的智能合約和異常防範機制，就能利用裝置出租賺錢。多層跨鏈管理架構是用跨鏈方式，將商流、裝置數據分段處理，結合IOTA輕節點技術，使裝置數據可在數秒內上鏈紀錄，提升裝置操作的應用性。

圖二、物聯網結合區塊鏈的新型跨業裝置共享模式 （圖片來源：2019區塊鏈產業技術峰會，羅國書簡報） 分享 facebook

台灣因為人力成本過高、物流業二次配送率高達20%，很適合發展「智取櫃」（Smart Locker）服務。羅國書進一步解釋，智取櫃是物流的最後一哩，BIG-IoT裝置合約管理技術架構可應用在區塊鏈智取櫃，首先要開發一套加入退出容易、數據安全可靠、且安裝便利的非集中式裝置感應管理服務，只要用手機APP就能直接進行互動與控制；透過各類智慧鎖裝置並綁定智能合約，便能快速操控智取櫃的移轉與追蹤，具有 互操作性 （租用裝置的網路同時也可用來支付相關費用）、 安全性 （以分散式應用程式取得/保護公私鑰密碼，底層基礎裝置不受任何中心故障限制）、 透明度 （基於區塊鏈的通用共享網路，任何人都可以查詢）等好處。

圖三、BIG-IoT裝置合約管理技術架構（以區塊鏈智取櫃為例） （圖片來源：2019區塊鏈產業技術峰會，羅國書簡報） 分享 facebook

「別把區塊鏈只當技術解決手段，需要信任問題就是區塊鏈機會點」，羅國書強調，區塊鏈加上物聯網，可以解決服務系統的信任問題，串連出無限共享空間，區塊鏈讓人又愛又怕，區塊鏈的知識落差，就是機會落差。

數位資產交易平台Chainware

利用區塊鏈去中心化、即時清算、資料保全、智能合約等特性，建構起基於區塊鏈的數位資產交易平台Chainware，將可開發出各種數位資產管理、資產交易管理、用戶帳號管理、資產託存管理功能，可應用在全台灣的市民卡點數服務，或是音樂版權存證。舉例來說，已有廠商開發出一款「趣塊鏈」（FunBlock）APP，提供區塊鏈上安全的音樂版權創作存證與授權服務，使用者可快速將創作歷程登錄存證，或是開通區塊鏈錢包購買合法的音樂授權。

此外，區塊鏈也可建構行銷代幣管理服務，將資產轉化為可流通、追蹤的加密數字權益證明，交易歷程完整紀錄且可追溯分析，企業可設計各種行銷活動，快速發行衍生數位商品（像是票、點、章），每種數位商品都是鏈上的一種代幣，不再以客戶的「個資」進行分類，而是以客戶的「行為」作分類，透過行銷代幣管理系統，代幣在會員間轉移的軌跡流向完整清楚，讓行銷活動不只是促銷，變成是一份消費者的「行為履歷」。

發證數位化，降低證書發行成本

根據麻省理工學院研究，製作一張證書的成本約為40美元，透過區塊鏈技術發行數位安全防偽證書，可有效降低紙本印刷的製作和管理成本。根據金融研訓院統計，台灣每年約有高達近20萬人次的證書發行量；而企業若要找到適合人才，一個職缺平均需要面試50人，若能透過數位化發證，可省下企業對於大量求職者查核背景的時間與成本。

圖四、利用區塊鏈建立證書發證系統 （圖片來源：2019區塊鏈產業技術峰會，羅國書簡報） 分享 facebook

羅國書表示，區塊鏈加上物聯網是未來趨勢，台灣廠商應留意跨業共享所帶來的商機，台北捷運已有多站設置具有自助取件和寄件功能的「i郵箱」，台北市長柯文哲曾指示要從捷運站、公家機關及學校優先推廣「物流箱」，廠商可思考如何成為智取櫃應用生態系的一部份。





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