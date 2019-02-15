親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
數位時代
會計研究月刊
獨家報導
cheers
管理雜誌
動腦
兩岸商情

同婚立專法 陳芳明：蔡英文違背銀貨兩訖原則

日職／火腿沖繩紅白戰 王柏融第二打席開轟

美國專利複審程序好處多多 何樂而不爲？

2019-02-15 15:36北美智權報

分享
【張亞樵／中國元達律師事務所】

耶穌基督誕生後第2018年的10月11日星期四，美國聯邦公報（Federal Register vol. 83 no. 197）發了一篇通知：規定美國發明法案（America Invents Act）複審程序（例如多方複審inter partes review）使用聯邦法院法律解釋專利保護範圍；看似平淡無奇，卻是暗藏玄機。

生産關係决定上層建築

公告自曝，根據統計，美國發明法案複審涉案專利與聯邦法院訴訟系爭專利有86.8%是重疊的，可見複審程序與聯邦法院合流有其必然性。這種高度重叠顯示行政訴訟大量分攤了法院訴訟工作，被告企業從善如流，調整應訴策略，被訴後反應機制該走專利無效。新規定更是把專利範圍解釋先發戰場轉移到美國專利局。多方複審立案後，還可申請相關聯邦法院專利訴訟暫停，可以節省大筆訴訟費用，還可與共同被告分攤多方複審費用，何樂而不爲？

公開了統計數據，魔鬼總在細節裡。專利訴訟核心總是專利和技術，光是找到可用公開文件（例如專利公開或者標準技術文獻）就是硬功夫，都是時間經驗及努力所累積而來的。以企業的角度來說，如何運用多方複審才能達到戰略目標？假設已經掌握兩組公知技術文件，如何運用多方複審程序才能讓企業利益最大化？

專利範圍解釋是關鍵

現在有兩組文件，甲組公知技術文件無效效果最大的條件是專利範圍解釋具體而且特定，乙組文件無效效果最佳之條件為不解釋專利範圍或者範圍最大化解釋，複審程序該如何運用是好？

分享

只發一組多方複審申請，專利局可能不解釋、廣義解釋或者限制專利範圍解釋。但是兩組申請一發，專利局便必須選擇廣泛或者窄化專利解釋，而專利權人在複審程序回覆時也必須評估何爲有利範圍解釋，對無效申請抗辯。專利局的解釋是官方立場，而且依法是沿用聯邦法院法律解釋專利範圍，當然會納入聯邦法院專利解釋考量，而且專利權人所有在複審程序的抗辯都是訴訟對造抗辯理由的材料（例如禁反言）。

專利權人原告原本希望在訴訟中主張廣義專利範圍，主張越多侵權産品越好，但是面臨公知文件時，面臨無效立場以及保護範圍解釋抉擇的夾殺，不得不細部化，務實的具體表明專利請求項意義和侵權立場。相較專利訴訟，花了真金白銀做了事實與專家取證（fact and expert discovery），侵權與無效抗辯，馬克曼抗辯與聽證後才能取得類比結果，實在是實惠多了。再加上複審程序沒有事實取證成本，也不會牽扯到系爭産品證據要求，而且多方複審可以有多重申請人，各家被告都可分攤複審程序成本，大家都當分母，尤其面對專利蟑螂（patent trolls）時，經濟又實惠，難怪統計專利訴訟和複審專利年年重叠，複審規費的繳交絡繹不絕，美國專利局年年生意興隆。

有些企業被告運用複審程序已經爐火純青，先於中國大陸或者歐洲專利局申請相關專利無效，專利權人必有抗辯，細部評估分析後，再在美國發明法案法定時間限制內（相關訴訟一年內）發動多方複審，在無效申請中提出美國專利無效理由與公知技術證據，順付專利權人於中，歐抗辯，把專利人逼得死死的，很有效果。多重無效攻擊可使專利範圍立場具體化，而其必然導向侵權産品範圍具體甚至窄化，即便專利權人真的有本錢、有精力熬到本案訴訟，打擊力度與範圍已大大縮小，沒有牙齒的東北虎就可以順著毛摸，即使不能立馬馴服成家畜，也會比較講道理好商量了。

哦，對了，美國發明法案明文規定複審程序隨時可以合意和解，將專利權人逼急之後，無效申請人還可隨時剪票下車。省錢又靈活，看倌覺得划不划算？


【詳細內容請見《北美智權報》230期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

北美智權報

《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報，內容涵蓋：熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章，可幫助業者在充滿競爭的市場中，高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

搜狗百度輸入法專利大戰反思：遲到的保護 對創新也是傷害

2019-02-14 10:16

中國大陸發展VIE之結構利弊及政策動向

2019-02-15 15:36

加拿大新商標法6月17日上路 不想被搶註登記要趁早

2019-02-15 15:36

物聯網下的區塊鏈應用在哪裡？

2019-02-15 15:36

AI時代 預防醫療新方向

2019-02-15 15:36

《On-Sale Bar判決》專題報導：美國最高法院確定了AIA後的保密銷售 仍可能觸發on-sale bar

2019-02-15 13:33

《On-Sale Bar判決》專題報導：新藥公司在銷售合約與專利新穎性間的煩惱

2019-02-15 13:33

告別又老又舊：解析日本Society5.0轉型戰略

2019-02-15 13:33

從2018年度WIPI統計報告 檢視全球工業設計申請活動及發展趨勢

2019-02-14 16:50

淺談關鍵字廣告的法律責任

2019-02-14 16:50

2019年機器人發展關鍵詞：人機融合

2019-02-14 16:50

機關算盡後 英國脫歐反而陷入僵局

2019-02-14 13:41

日本發明專利申請案實審費用自4月1日起調整

2019-02-14 13:41

USPTO新推RPA辦法 未來或有助減輕申請人IDS負擔

2019-02-14 13:41

產學合作的共同發明人怎麼認定？

2019-02-14 10:48

越南蟬聯最受歡迎的海外投資市場 台商應如何切入？

2019-01-25 10:35

中國專利創造性審查中公知常識之判斷需知

2019-01-25 10:35

2019新版 35 U.S.C. 101專利適格性審查指南　新增「額外元素」及「整合至實際應用」判定標準

2019-01-25 10:35

2019年3D NAND Flash：專利數跟堆層一樣越來越多？

2019-01-25 10:35

2018年美中專利授證量趨勢解讀

2019-01-25 10:34

2019年美國 35 U.S.C. 101專利適格性審查指南必知的5件事

2019-01-24 10:26

智財侵權損賠計算有多難？

2019-01-24 10:26

黃金休戰90天倒數：美中貿易戰恐難鳴金收兵

2019-01-24 10:25

國家適當舉債其實不是那麼可怕

2019-01-24 10:25

意想不到的秘密：淺談日本秘密意匠制度

2019-01-24 10:24

2019年手機大廠5G過招

2019-01-24 10:23

淺談美國商標之使用概念

2019-01-24 09:43

專利審理暨救濟委員會準司法化審理是否違憲？

2019-01-24 09:43

上市陷集體訴訟 前後歷時三年多 阿里巴巴為啥最終選擇和解？

2019-01-24 09:43

中韓聯合檢索試辦計畫元月1日上路 重點報你知

2019-01-14 15:20

台商注意了！大陸新版個人所得稅法今年正式上路 三大重點一次看

2019-01-11 15:53

高雄愛情摩天輪須以會展經濟來烘托

2019-01-11 15:23

中國大陸第四次專利法修正 大幅提高專利權人地位

2019-01-11 15:17

中美兩地對於員工離職後專利申請權歸屬的案例探討

2019-01-11 14:55

自駕車帶動全球汽車電子 2020年台灣產值可望超過2700億元

2019-01-11 08:56

準備專利侵害鑑定報告要注意什麼？

2019-01-11 08:56

中美貿易戰第一局 誰先出現疲態？

2019-01-11 08:56

稅收超徵與照顧弱勢 不能畫上等號！

2019-01-11 08:56

2018年美國專利法規相關事件回顧

2019-01-10 15:48
看更多

熱門文章

林志玲春晚表演贏得滿堂彩 跳水替身想紅想瘋了爆料反拉黑

2019-02-13 10:21

勞保年金破產日再提前！棄月領改一次領真划算？

2019-02-14 09:11

神明指示王金平助韓流 如今再支持他選總統

2019-02-13 15:28

內鬥？螺絲鬆？沒有張忠謀的台積電 連環出包內幕

2019-02-15 10:10

劉媽媽心碎！東區金店面12年租客掰掰 雄獅另闢新址

2019-02-15 15:13

天成花蓮蓋飯店 為何敢賣一晚38萬？專訪花東近20年最大投資案操盤人

2019-02-15 10:10

謝金河：豬市大吉：今年興旺的產業及個股

2019-02-14 13:45

機關算盡後 英國脫歐反而陷入僵局

2019-02-14 13:41

La new老闆68歲賣拉麵：不斜槓 等死嗎？

2019-02-15 10:10

台灣首次機師罷工 為什麼是華航？

2019-02-13 15:32

蔡依林、柯P都來搶合作 獨家揭露理科太太與網紅們的身價

2019-02-14 09:12

買房等2020後再買？ 專家：房市面臨「三大死亡交叉」

2019-02-14 11:17

感冒藥吃不好 孩子久咳不癒 竟是這幾種細菌在做怪

2019-02-12 09:15

生完好抗拒行房…醫師私授 產後開機4招減緩不適

2019-02-12 09:16

比鄰國都差 台灣托福成績落居亞洲第8

2019-02-15 13:41

前明星分析師谷月涵：人生最棒的時刻 不是台股神預言

2019-02-15 13:41

人為什麼會打哈欠？科學還無法解釋的數種現象

2019-02-14 13:43

工會要交通部出面 失去信賴的勞動部長許銘春只能陪襯

2019-02-13 15:32

免學費還給72萬年薪 自己要的人才自己教

2019-02-13 14:37

印度石化投資案破局 中油搞砸新南向指標性投資

2019-02-13 15:32

這間深夜甜點 讓顧客再晚都要買

2019-02-13 14:38

元宵行情上上籤

2019-02-14 13:45

返鄉砍檳榔樹種茶 80後女生把南投紅茶賣進京都

2019-02-14 09:07

零負評女神來了 巴鈺享受吧！食尚又歡愉的媽咪人生

2019-02-11 16:10

哪些蘋概股買點到了？

2019-02-14 13:42

壞人都在用AI了 好人一定要善用！

2019-02-15 13:38

再掀選秀、悶鍋熱潮 王偉忠62歲不退休：年紀從不是問題！

2019-02-14 09:32

台股新兵日記 4檔夯股甜蜜蜜 續漲在望

2019-02-15 13:35

微軟、蘋果爭龍頭 亞馬遜滑落

2019-02-14 13:45

走春度假球鞋怎麼挑？盤點5位潮流ICON的選擇

2019-02-14 09:04

林佳龍交長首場硬仗 要大家別腦補派系鬥爭劇情

2019-02-13 15:32

顏炳立：房市將落底 可以看房了！

2019-02-14 10:07

孕期總是累累der？這樣吃讓妳秒清醒！營養師教戰 提神食物大公開

2019-02-12 09:17

陳飛龍：擁抱5大投資方向 避開3類族群

2019-02-15 09:21

元月業績響叮噹

2019-02-14 13:45

擺脫失控的待辦事項 拿回工作主導權

2019-02-13 14:37

網路成癮算不算疾病尚未定案 但已成為現代新難題

2019-02-12 10:53

生技股錢景無窮 好消息連綿不斷 走路有風

2019-02-15 13:35

輕輕地 我從淡水走進輕軌好時光

2019-02-13 14:38

奢華滑雪度假 當一次歐洲貴族

2019-02-15 10:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top