加拿大新商標法6月17日上路 不想被搶註登記要趁早

分享 facebook 【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

經過了很長一段混沌不明的時間,在各方揣測聲中,加拿大新商標法的上路日期終於塵埃落定,拍板於2019年6月17日生效。從本文見報日起算,只有短短4個月的時間,在新商標法上路後,於加拿大申請商標註冊即不需要提出「使用」或「知名」證明。當然,凡事都有正反兩面,從好的方面想,對廠商、企業、公司行號而言,在新商標法實施後,申請商標註冊的手續可以說是大為簡化,省時又省事;但反過來說,對於「商標蟑螂」(Trademark Troll)而言,搶註商標也變得十分簡單。

依據加拿大現行商標法(R.S.C., 1985, c. T-13)第16章「Registration of marks used or made known in Canada」的規定,要申請註冊之商標必須曾經在加拿大被使用或已經很知名:舉例來說,只要該商標在加拿大打廣告即可符合在加拿大「知名」的規定;此外,在其他國家已註冊,及在國際會議或展會上使用過的商標,也符合在加拿大申請註冊的規定。在提出商標註冊申請時,申請人必須提供首次使用日期,即使只是用來打廣告,也算是「使用」的一種,可提出廣告播放之日期。照常理而言,在加拿大申請註冊商標應該是有在當地使用的打算,因此申請人必須同時提交一份在加拿大開始使用商標之聲明 (a declaration of commenced use of mark in Canada) 。

然而,在6月17日新商標法上路後,提供首次使用日期之規定已被取消,也就是說,即使從未在加拿大或其他國家使用過的商標,也可以在加拿大申請註冊,這是新商標法與舊法最大的差異所在。

CIPO總部所在:Place du Portage I et II, Gatineau (Wikimedia Commons) 分享 facebook

如前文所言,新政有利必有弊。像一些新創公司可能在公司尚未營運甚至尚未註冊前,已經設計好商標並打算申請註冊;又或者有些公司在申請商標註冊時,希望把中文、英文、橫的直的、主要顏色組合的商標設計都申請註冊,但真正使用到的可能只有其中幾款,在這種情況下,便會因無法提出首次使用日期而無法申請;但在新商標法上路後,這種障礙便不復存在。

然而,另一方面,商標蟑螂則可藉此機會搜尋世界各地(包括加拿大在內)的一些有價值卻未受商標保護的品牌、甚至是公司名,然後在加拿大註冊商標,再伺機向原標誌使用人索償或是要求高價「贖回」,這就是我們耳熟能詳的搶註。

因此建議在加拿大擁有有價值的品牌、識別標誌、名稱的個人或企業,應趕快在新商標法生效前提出註冊申請。否則很快即有可能面臨被搶註的風險。

雖然在新法生效後,在申請商標註冊時「是否被使用」已不是要件,但保存使用證據仍十分重要,因為當有商標爭議發生的時候,使用證據便可成為擊退敵人不可或缺的武器。

取消提供首次使用日期之規定是這次新法最大的變革,其他新商標法的變動尚包括商標分類、有效年限、商標種類、國際申請條件……等等,以下一一說明。

商標分類改變 申請費用增加

首先,新商標法生效後,基本申請費會從原本的250加幣調漲至330加幣 (以上如非線上送件要加收50加幣) ,漲幅32%。此外,現行的加拿大商標法單一申請可以涵蓋無限種類的商品及服務,也就是說不用增加額外費用即可擴大保護範圍;然而,由於新商標法採尼斯國際分類 (Nice International Classification),單一申請的保護範圍只能涵蓋一個類別 (class),每增加一個類別即要100加幣的附加費。就2019年而言,商品及服務加起來,尼斯國際分類共有45類,如果希望保護範圍大一點,加總起來費用相當可觀。所以,如果有需要申請加拿大商標,應抓住新法生效前的幾個月時間,趕快送件。





【詳細內容請見《北美智權報》230期;歡迎訂閱《北美智權報》電子報】