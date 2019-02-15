加拿大新商標法6月17日上路 不想被搶註登記要趁早

分享 facebook 【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

經過了很長一段混沌不明的時間，在各方揣測聲中，加拿大新商標法的上路日期終於塵埃落定，拍板於2019年6月17日生效。從本文見報日起算，只有短短4個月的時間，在新商標法上路後，於加拿大申請商標註冊即不需要提出「使用」或「知名」證明。當然，凡事都有正反兩面，從好的方面想，對廠商、企業、公司行號而言，在新商標法實施後，申請商標註冊的手續可以說是大為簡化，省時又省事；但反過來說，對於「商標蟑螂」（Trademark Troll）而言，搶註商標也變得十分簡單。

依據加拿大現行商標法（R.S.C., 1985, c. T-13）第16章「Registration of marks used or made known in Canada」的規定，要申請註冊之商標必須曾經在加拿大被使用或已經很知名：舉例來說，只要該商標在加拿大打廣告即可符合在加拿大「知名」的規定；此外，在其他國家已註冊，及在國際會議或展會上使用過的商標，也符合在加拿大申請註冊的規定。在提出商標註冊申請時，申請人必須提供首次使用日期，即使只是用來打廣告，也算是「使用」的一種，可提出廣告播放之日期。照常理而言，在加拿大申請註冊商標應該是有在當地使用的打算，因此申請人必須同時提交一份在加拿大開始使用商標之聲明 (a declaration of commenced use of mark in Canada) 。

然而，在6月17日新商標法上路後，提供首次使用日期之規定已被取消，也就是說，即使從未在加拿大或其他國家使用過的商標，也可以在加拿大申請註冊，這是新商標法與舊法最大的差異所在。

CIPO總部所在：Place du Portage I et II, Gatineau （Wikimedia Commons） 分享 facebook

如前文所言，新政有利必有弊。像一些新創公司可能在公司尚未營運甚至尚未註冊前，已經設計好商標並打算申請註冊；又或者有些公司在申請商標註冊時，希望把中文、英文、橫的直的、主要顏色組合的商標設計都申請註冊，但真正使用到的可能只有其中幾款，在這種情況下，便會因無法提出首次使用日期而無法申請；但在新商標法上路後，這種障礙便不復存在。

然而，另一方面，商標蟑螂則可藉此機會搜尋世界各地（包括加拿大在內）的一些有價值卻未受商標保護的品牌、甚至是公司名，然後在加拿大註冊商標，再伺機向原標誌使用人索償或是要求高價「贖回」，這就是我們耳熟能詳的搶註。

因此建議在加拿大擁有有價值的品牌、識別標誌、名稱的個人或企業，應趕快在新商標法生效前提出註冊申請。否則很快即有可能面臨被搶註的風險。

雖然在新法生效後，在申請商標註冊時「是否被使用」已不是要件，但保存使用證據仍十分重要，因為當有商標爭議發生的時候，使用證據便可成為擊退敵人不可或缺的武器。

取消提供首次使用日期之規定是這次新法最大的變革，其他新商標法的變動尚包括商標分類、有效年限、商標種類、國際申請條件……等等，以下一一說明。

商標分類改變 申請費用增加

首先，新商標法生效後，基本申請費會從原本的250加幣調漲至330加幣 (以上如非線上送件要加收50加幣) ，漲幅32%。此外，現行的加拿大商標法單一申請可以涵蓋無限種類的商品及服務，也就是說不用增加額外費用即可擴大保護範圍；然而，由於新商標法採尼斯國際分類 (Nice International Classification)，單一申請的保護範圍只能涵蓋一個類別 (class)，每增加一個類別即要100加幣的附加費。就2019年而言，商品及服務加起來，尼斯國際分類共有45類，如果希望保護範圍大一點，加總起來費用相當可觀。所以，如果有需要申請加拿大商標，應抓住新法生效前的幾個月時間，趕快送件。





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