告別又老又舊：解析日本Society5.0轉型戰略

分享 facebook 【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

2018年底，命運多舛的TPP（跨太平洋夥伴協定），終於在美國退出、日本接棒主導、改名CPTPP、成員國重新談判之後正式生效，一個涵蓋了5億人口的自由貿易圈也就此成形。生效後不到一個月，立即在東京召開部長級會議，討論新成員國的加入程序──目前已經有韓國、泰國等表達加入意願。

原本已經胎死腹中的TPP之所以能起死回生，居間協調的日本功不可沒。一方面，面對同在亞洲的經濟強權中國，日本勢必要透過貿易協定來維持領導地位；但另一方面，藉由多國家、大規模、接近零關稅的貿易協定手段，逼迫日本社會全面轉型，恐怕才是日本政府的終極目標。

雖然一般人對日本的印象總是人民和善、社會進步、科技居於世界領導地位，但實際上日本已經陷入又老又舊的處境。以人口為例，根據日本官方估計，日本總人口數將呈現直線萎縮，2045年時會僅剩1億6百萬左右，比起2018年的1億2千6百萬，將減少幾乎一整個台灣的人口（圖1）。

又老又舊的日本，急需重生

圖1：2018年至2045年日本與台灣總人口數變化推估（2018年=100%） （資料來源：行政院國發會、日本總務省統計局） 分享 facebook

人口銳減的同時，組成結構也在持續惡化。今天的日本已經是個高齡化社會，扶養比（幼、老年人口合計與壯年人口的比率）將近7成。但30年後，這個數字將逼近九成（圖2）。同時，日本的老年人口（65歲以上）比例也將逼近40%，如果不及早因應，對社會經濟將是嚴重挑戰。

圖2：2018年至2045年日本與台灣扶養比變化推估 （資料來源：行政院國發會、日本總務省統計局） 分享 facebook

最後，即使日本的外觀依舊光鮮亮麗，也因為資源側重於東京、關西等大都會，造成城鄉極度不均衡，重要的基礎建設也面臨年久失修。西日本高速公路株式會社就揭露了一個事實：其轄下（涵蓋北九州、阪神、瀨戶內海等日本工業重鎮）的高速公路，有40%已經開通超過30年，已經逼近使用年限，但因為使用頻繁，而且重建經費過鉅，現在只能靠著修繕勉強維持。

日本推動Society 5.0，寄望從此脫胎換骨

為了解決打破這種又老又舊的處境，去（2018）年6月，日本安倍政府提出了「Society 5.0」計畫，並且把未來變革方向定調成數據驅動型社會。這個計畫一方面確認高齡化、人口減少、能源短缺等威脅，同時也點出日本在技術開發、人民教育水準、工業生產上的優勢。更重要的，在由ICT技術所引發的第四次產業革命浪潮下，新興的物聯網（IOT）、人工智慧（AI）技術已經改變了全球產業版圖，尤其美國、中國所生產開發的數位設備和服務，成為全球投資的重心。

Society 5.0的具體計畫，區隔成產業與生活變革、經濟活動要素、國家行政以及地方建設/中小企業四大面向，並且對於10項子題都設置了明確的策略做法和欲達成目標。舉例來說，為了因應勞動力減少，日本將加速推動車輛自動駕駛的應用，預計在2020年、也就是東京奧運開幕時就正式啟用，在高速公路上運行的自駕卡車，則是在2022年開始商業化。在經濟活動要素上，能源方面會持續降低石化燃料的依賴度，預計在2030年時，有50%~70%的新銷售車種都使用新世代能源，而金融活動則會希望將無現金交易比率（2017年為21.7%）在十年內提升至40%（表1）。

表1：日本Society 5.0計畫重要內容摘錄 （資料來源：日本經濟再生本部） 分享 facebook

圖3：日本的重要基礎建設：高速公路已經老舊不堪 （資料來源：NEXCO 西日本） 分享 facebook

內有Society 5.0，外又有CPTPP，日本政府的目的，顯然是要來一次顛覆性的改革。然而，日本的產業仍然由大企業主導，社會菁英也仍然以成為「會社員」為職志，社會風氣也從不鼓勵冒險創新。所以，如果不能處理日本社會最根本性的終身雇用、國際化低落等問題，再華麗、再縝密的政策規劃終究功虧一簣。

不過，日本面臨的問題，也遲早會是台灣的問題。從人口推估來看，台灣的人口減少和高齡化其實一點都不輸日本，台灣的第一條高速公路通車至今也已滿四十年。如果既然日本都願意來一次大破大立的創新，台灣也實在沒有理由故步自封了。





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