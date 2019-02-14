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2019年機器人發展關鍵詞：人機融合

2019-02-14 16:50北美智權報

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【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

2019年，機器人研發方向從「人機協作」邁向「人機融合」，機器人不再只是搬運重物的工具，而是成為身體的一部份，協助行走、強化肌肉、運動訓練和復健，未來都能仰賴外骨骼機器人。

機器人的研發與應用，從一開始的機器取代人力，到後來強調「人機協作」，現在機器人不只協作，更進一步走向「人機融合」，以激發人類能。資策會產業情報研究所（MIC）產業分析師張佳蕙指出，機器人的種類很多，除了大眾比較熟知的手臂型機器人、移動型機器人，或是健康管理常運用的溝通型機器人，2019年各大廠最新的投入方向是外骨骼機器人和人形機器人，其中，外骨骼機器人正是人機融合、提升人類力量的一種表現。

圖一、機器人的應用領域 （圖片來源：MIC，2019年1月）
圖一、機器人的應用領域 （圖片來源：MIC，2019年1月）
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外骨骼機器人實現「人機融合」

日本Panasonic旗下子公司Atoun，在2019 CES推出的新型的腰部人字外骨骼「ATOUN MODEL Y」，內建感測系統，一旦感測到使用者正在抬重物或放東西時，自動給予輔助，協助分擔重量。ATOUN MODEL Y主打更加輕量，重量僅有前一代ATOUN MODEL A的60%，包含電池在內總重量約4.4公斤，因為穿脫容易，特別適合女性、年長者使用，或是用於輕度搬運作業，像是協助看護移動照護對象。藉由「人字型」的設計，可大幅減少與身體的接觸面積，使用時只要把外骨骼像背包背在背上，將胸前和大腿的扣環扣住，就可減少約10公斤重量，讓搬重物更輕鬆，適合物流、建設、農業等領域進行長時間使用。

圖二、Atoun推出穿戴式輔助服MODEL Y。 （圖片來源：Atoun）
圖二、Atoun推出穿戴式輔助服MODEL Y。 （圖片來源：Atoun）
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三星也推出為復健、運動訓練等生活應用而生的外骨骼機器人，名為「Samsung GEMS」（Gait Enhancing and Motivating System），它能輔助用戶行走，亦可幫助他們強化肌肉、提升行動力和平衡感。此款產品不是用來輔助搬運工作，而是針對行動不便者、傷患復健、運動訓練等訴求打造，依照使用需求區分為GEMS-H、GEMS-A、GEMS-K三種規格。其中，GEMS-H是輔助大腿以上肢體動作，協助使用者從坐姿站起，或是坐下；GEMS-A則是穿戴於腳踝，避免走路不穩的老人摔倒；穿戴在下半身的GEMS-K則用於進行身體訓練、復健等日常生活輔助。

圖三、三星推出主要用於行動輔助的Samsung GEMS，展示品由左至右為GEM...
圖三、三星推出主要用於行動輔助的Samsung GEMS，展示品由左至右為GEMS-H、GEMS-A、GEMS-K。 （圖片來源：Samsung）
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陪伴型機器人異軍突起

機器人不再只會講故事，今年還主打陪伴功能。三星在今年CES上展示的陪伴型機器人，目標客群針對銀髮族及當前社會所面臨的挑戰，Samsung City共展示四種不同類型的機器人，研發用途從銀髮照護到零售等各個領域。Samsung Bot Care是一款專為健康照護而打造的機器人，可對應睡眠品質監測、身體伸展指引、緊急照護，只要透過手指壓按機器人頭部面板感測部位，即可測量血壓、心率、呼吸，並提醒用戶按時服藥。Samsung Bot陣容還包括整合NFC手機付款功能的Samsung Bot Retail，透過影像識別消費者欲購買的物品，簡化了訂購和結帳的流程，讓零售體驗更加人性化；而Samsung Bot Air則是針對環境空氣品質監控所設計，經由數個感應器，精確偵測污染源並淨化空氣。

圖四、三星三款Samsung Bots機器人Samsung Bot Retail...
圖四、三星三款Samsung Bots機器人Samsung Bot Retail、 Samsung Bot Care、Samsung Bot Air（左起）在CES 2019上首次亮相。 （圖片來源：Samsung）
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張佳蕙指出，Pet Robot是今年的亮點之一，具備視覺、聽覺、觸覺等感知能力，儘管不會說話，肢體動作及眼神是這些機器人的表達方式，隨著與寵物機器人互動，還能培養出不同的個性。


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