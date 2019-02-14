親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
數位時代
會計研究月刊
獨家報導
cheers
管理雜誌
動腦
兩岸商情

淺談關鍵字廣告的法律責任

2019-02-14 16:50北美智權報

分享
【許慈真／輔仁大學法律學系博士】

在網路社會，鍵入關鍵字搜尋不僅是消費者尋找資訊的普遍作法，亦是廠商接觸潛在購買者的重要途徑，故搜尋引擎之關鍵字廣告應運而生，但也因此帶來層出不窮的法律糾紛，在國內外均是如此。

2018年7月，公平交易委員會（簡稱「公平會」）即針對中華電信股份有限公司（簡稱「中華電信」）使用競爭對手之事業名稱（即「台灣大哥大」）作為關鍵字廣告，認定係屬榨取他人努力成果而構成足以影響交易秩序之顯失公平行為，違反公平交易法第25條規定並予裁罰20萬元。

公平交易委員會公處字第107066號（中華電信插入關鍵字廣告案）

本案主要爭議之行為是，中華電信在關鍵字廣告使用「關鍵字插入功能」，亦即透過功能程式碼（在本案為「{keyword: 中華電信大 4G (預設文字)}」）將廣告標題之預設文字置換成廣告群組中之任何關鍵字（在本案為「4G 吃到飽台灣大哥大、台灣大哥大 4G、台哥大 4G」等），故雖然是中華電信舉辦的促銷活動，但只要使用者鍵入「台灣大哥大」搜尋，便會跳出標題呈現為「申辦台灣大哥大 4g 好禮週週抽-近4000名幸運兒、獎品總價逾千萬」之關鍵字廣告。

公平會認為，中華電信此舉乃是利用競爭對手多年經營市場之努力，吸引欲檢索競爭對手相關資訊之網路使用者（即潛在交易者）造訪，不僅意在增加自己交易機會，也導致未舉辦促銷活動之競爭對手蒙受消費者誤解。其處分理由大致包括以下幾項重點：

1. 單純購買他事業名稱、商標或表徵作為關鍵字廣告，尚不足構成攀附商譽或榨取他人努力成果：

鑑於網路搜尋之特性，為提供更廣泛的參考資訊，搜尋結果自應包含一定「相關性」，使用者不必要鍵入相同或準確之字詞，例如，使用者僅憑對特定商品或服務之印象、片段描述而進行搜尋，或是利用某類商品或服務之知名廠商名稱，找出更多提供該商品或服務之其他廠商。故公平會指出，縱購買他事業名稱作為關鍵字廣告以增加自己網站造訪機會，確有可能稀釋該表徵所蘊含之經濟利益，但衡酌搜尋引擎旨在提供充分資訊、降低搜尋成本等社會利益，只要無其他影響交易秩序情形，尚不違反公平交易法。

2. 關鍵字廣告若使人誤認為同一來源或具一定關係、或使用爭議性敘述，恐屬影響市場交易秩序之情形：

鑑於本案係利用「關鍵字插入功能」，以致原欲搜尋A資訊之使用者遭誤導至B資訊處，明顯減損搜尋引擎提供充分正確資訊、降低搜尋成本等社會利益，實際上也出現廣告點擊數；再加上，公平會認為不論是使人誤認來源相同或具關聯性，或使用爭議性敘述（包括貶抑對手、不當比較、或就競爭對手產品或服務為不實描述等），均侵害他事業表徵之經濟利益而有影響市場交易秩序之虞，此時關鍵字廣告之違法可能自較第1項為高。

3. 判斷是否「足以影響交易秩序」不以實際發生之影響為限：

在本案，雖然行為時間僅短短一、兩日，也僅出現21次點擊數，但公平會表示，「足以影響交易秩序」並不侷限於目前效果，而必須考量到未來是否可能影響潛在多數受害人：該廣告點擊數表明確有使用者遭誤導至中華電信數位門市網站，如未加以制止，恐怕他事業隨後仿效，進而違背商業競爭倫理並壓抑或妨礙價格、品質等市場效能競爭，故公平會認為本案情形之不公平競爭性質明顯，應予遏止。


【詳細內容請見《北美智權報》230期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

北美智權報

《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報，內容涵蓋：熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章，可幫助業者在充滿競爭的市場中，高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

搜狗百度輸入法專利大戰反思：遲到的保護 對創新也是傷害

2019-02-14 10:16

從2018年度WIPI統計報告 檢視全球工業設計申請活動及發展趨勢

2019-02-14 16:50

2019年機器人發展關鍵詞：人機融合

2019-02-14 16:50

機關算盡後 英國脫歐反而陷入僵局

2019-02-14 13:41

日本發明專利申請案實審費用自4月1日起調整

2019-02-14 13:41

USPTO新推RPA辦法 未來或有助減輕申請人IDS負擔

2019-02-14 13:41

產學合作的共同發明人怎麼認定？

2019-02-14 10:48

越南蟬聯最受歡迎的海外投資市場 台商應如何切入？

2019-01-25 10:35

中國專利創造性審查中公知常識之判斷需知

2019-01-25 10:35

2019新版 35 U.S.C. 101專利適格性審查指南　新增「額外元素」及「整合至實際應用」判定標準

2019-01-25 10:35

2019年3D NAND Flash：專利數跟堆層一樣越來越多？

2019-01-25 10:35

2018年美中專利授證量趨勢解讀

2019-01-25 10:34

2019年美國 35 U.S.C. 101專利適格性審查指南必知的5件事

2019-01-24 10:26

智財侵權損賠計算有多難？

2019-01-24 10:26

黃金休戰90天倒數：美中貿易戰恐難鳴金收兵

2019-01-24 10:25

國家適當舉債其實不是那麼可怕

2019-01-24 10:25

意想不到的秘密：淺談日本秘密意匠制度

2019-01-24 10:24

2019年手機大廠5G過招

2019-01-24 10:23

淺談美國商標之使用概念

2019-01-24 09:43

專利審理暨救濟委員會準司法化審理是否違憲？

2019-01-24 09:43

上市陷集體訴訟 前後歷時三年多 阿里巴巴為啥最終選擇和解？

2019-01-24 09:43

中韓聯合檢索試辦計畫元月1日上路 重點報你知

2019-01-14 15:20

台商注意了！大陸新版個人所得稅法今年正式上路 三大重點一次看

2019-01-11 15:53

高雄愛情摩天輪須以會展經濟來烘托

2019-01-11 15:23

中國大陸第四次專利法修正 大幅提高專利權人地位

2019-01-11 15:17

中美兩地對於員工離職後專利申請權歸屬的案例探討

2019-01-11 14:55

自駕車帶動全球汽車電子 2020年台灣產值可望超過2700億元

2019-01-11 08:56

準備專利侵害鑑定報告要注意什麼？

2019-01-11 08:56

中美貿易戰第一局 誰先出現疲態？

2019-01-11 08:56

稅收超徵與照顧弱勢 不能畫上等號！

2019-01-11 08:56

2018年美國專利法規相關事件回顧

2019-01-10 15:48

專利合理權利金計算不可因協商結果而包含未侵權產品

2019-01-10 11:22

雙面蘋果：蘋果拒不執行大陸禁令 卻在德國乖乖下架iPhone

2019-01-10 10:36

規費小鳥一樣不回來？-日本特許之實體審查規費返還

2019-01-10 10:36

中國版CAFC即將出現

2018-12-27 15:40

2019年全球智慧音箱市場持續看漲 美國穩坐龍頭、大陸後起直追

2018-12-27 15:37

智慧時代下兩岸專利代理行業的機遇與挑戰

2018-12-27 15:33

新興科技專利國際訴訟策略 ─ 小米、松騰寶貴經驗分享

2018-12-27 15:33

中美貿易戰下 台灣汽車零組件的機會在哪裡？

2018-12-27 15:33
看更多

熱門文章

林志玲春晚表演贏得滿堂彩 跳水替身想紅想瘋了爆料反拉黑

2019-02-13 10:21

川普也被騙！鴻海威州案「承諾多、實踐少」 回顧郭董跳票史

2019-02-11 09:53

勞保年金破產日再提前！棄月領改一次領真划算？

2019-02-14 09:11

神明指示王金平助韓流 如今再支持他選總統

2019-02-13 15:28

衰！出國遇機師罷工 13家產險班機延誤理賠比一比

2019-02-11 12:45

比特幣是如何運作的？

2019-02-11 09:18

90天創四億營業額！迪化街老店老協珍靠什麼連徐若瑄都收服？

2019-02-11 13:11

75％台灣人有夢想 及早退休勝過當億萬富翁

2019-02-11 09:48

台灣首次機師罷工 為什麼是華航？

2019-02-13 15:32

買房等2020後再買？ 專家：房市面臨「三大死亡交叉」

2019-02-14 11:17

謝金河：豬市大吉：今年興旺的產業及個股

2019-02-14 13:45

感冒藥吃不好 孩子久咳不癒 竟是這幾種細菌在做怪

2019-02-12 09:15

蔡依林、柯P都來搶合作 獨家揭露理科太太與網紅們的身價

2019-02-14 09:12

生完好抗拒行房…醫師私授 產後開機4招減緩不適

2019-02-12 09:16

機關算盡後 英國脫歐反而陷入僵局

2019-02-14 13:41

「人生很短，夢想很重要」 他「無氧」征服高峰成全台第一人

2019-02-11 13:13

工會要交通部出面 失去信賴的勞動部長許銘春只能陪襯

2019-02-13 15:32

靠理財就能環遊世界？部落客潔媽不藏私分享5大投資密技

2019-02-11 13:13

免學費還給72萬年薪 自己要的人才自己教

2019-02-13 14:37

這間深夜甜點 讓顧客再晚都要買

2019-02-13 14:38

印度石化投資案破局 中油搞砸新南向指標性投資

2019-02-13 15:32

元宵行情上上籤

2019-02-14 13:45

零負評女神來了 巴鈺享受吧！食尚又歡愉的媽咪人生

2019-02-11 16:10

人為什麼會打哈欠？科學還無法解釋的數種現象

2019-02-14 13:43

眼神接觸的魔力：從別人眼中感受到自我的存在

2019-02-11 13:09

返鄉砍檳榔樹種茶 80後女生把南投紅茶賣進京都

2019-02-14 09:07

林佳龍交長首場硬仗 要大家別腦補派系鬥爭劇情

2019-02-13 15:32

走春度假球鞋怎麼挑？盤點5位潮流ICON的選擇

2019-02-14 09:04

再掀選秀、悶鍋熱潮 王偉忠62歲不退休：年紀從不是問題！

2019-02-14 09:32

孕期總是累累der？這樣吃讓妳秒清醒！營養師教戰 提神食物大公開

2019-02-12 09:17

復活節島石像恐會消失

2019-02-11 09:19

顏炳立：房市將落底 可以看房了！

2019-02-14 10:07

擺脫失控的待辦事項 拿回工作主導權

2019-02-13 14:37

網路成癮算不算疾病尚未定案 但已成為現代新難題

2019-02-12 10:53

輕輕地 我從淡水走進輕軌好時光

2019-02-13 14:38

雲淡風輕

2019-02-11 09:19

微光漫漫清透好宅 讓大地色彩為生活調味！

2019-02-12 15:54

【編輯室報告】當年工潮救火員這次會被灼傷？

2019-02-13 15:27

五塊錢

2019-02-11 09:19

星際大戰8 配樂吸引音樂學者關注

2019-02-12 11:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top